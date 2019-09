Cabe destacar que, Ashley Revell, era un experimentado jugador y asiduo visitante a los casinos. Llegó el momento de jugar. Ashley Revell apostó todas sus fichas a rojo. La ruleta giró y la bola cayó en el 7 rojo. No hubo más apuestas: recogió sus 270.600 dólares, dio las gracias y dejó una propina de 600 al croupier. Acto seguido se fue. Todo esto fue rodado por la cámaras de Sky One y se realizó un docudrama titulado "Double or Nothing" (Doble o nada). Inicialmente, Ashley Revell había pensado grabar en vídeo el momento a través de un amigo, pero finalmente pensó que sería una buena opción "vender" la idea a la televisión. Con parte de las ganancias, Revell montó la empresa de apuestas y juego online Poker UTD.