Cáncer: el dinero no les importa pero les genera seguridad. Les cuesta ganarlo y gastarlo en ellos mismos. Es muy buen administrador del hogar y genera para gastar en cosas para su familia. Si maneja estructuras chicas económicas se siente más tranquilo, en el caso de que

crezca su economía debe buscar ayuda, solo no puede.

Su gran poder es hacer entender a los demás el valor de los sentimientos, no del dinero.