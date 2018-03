Seguís adentrándote por el lugar y se despliega una gran pasarela, si tenés la posibilidad de ingresar al backstage podrás ver varias personas cada uno con sus diferentes actividades. Las productoras de moda encintando los zapatos para que las modelos no se resbalen en pasarela, algunas modelos sacándose fotos para subir a las redes, alguna otra con apuntes para estudiar porque siempre hay quien está con finales, quizás alguna maquilladora retando alguna modelo porque no paran de hablar entre sí y mover la cabeza haciendo su trabajo más difícil pero divertido porque es imposible no perderte con esas charlas que surgen en los backs.