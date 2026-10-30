Charlyn Corral rompe en llanto y demanda que se reconozca su lugar en el futbol: “He hecho lo que ningún mexicano a hecho”

Con el galardón internacional entre las manos, Charlyn compartió entre lágrimas que busca vivir sus próximos retos con mayor libertad tras dos décadas de autoexigencia y expectativas. (X/ @TuzosFemenil)

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El trofeo estaba frente a ella, aunque Charlyn Corral llevó la conversación hacia un lugar más profundo que una gala o una temporada de goles.

La atacante de Pachuca regresó a México tras recibir el premio Trofeo Gerd Müller femenino a la Delantera del Año y habló de una carrera que sintió exigente, solitaria en algunos tramos y, por momentos, insuficientemente valorada.

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La referente del futbol femenil subrayó la fuerza mental como la clave para inspirar a las nuevas generaciones de deportistas. (Instagram/ @tuzasoficial)

La conferencia en el Centro Interactivo Mundo Futbol reunió a familiares, compañeras y dirigentes, pero también mostró una versión vulnerable de la futbolista.

Entre lágrimas, Charlyn habló de las presiones que acumuló durante más de dos décadas y de la necesidad de disputar el presente con una idea distinta: jugar para disfrutar.

El premio llegó cuando Charlyn Corral buscaba volver a disfrutar del futbol

El reconocimiento recibido el 26 de octubre en Londres llegó en una etapa de revisión personal para la goleadora mexicana. Corral explicó que durante años cargó con expectativas ajenas y una exigencia propia que convirtió cada reto deportivo en una obligación.

La delantera admitió que quiere modificar esa relación con la cancha. Tras recordar la presión acumulada desde sus inicios, expresó: “Ya quiero disfrutar más del futbol”.

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La goleadora anunció un cambio en su mentalidad para jugar sin presiones tras más de dos décadas de carrera. (X/ @TuzosFemeniL)

También reivindicó el alcance de sus logros en el futbol internacional. Con la voz entrecortada y el premio frente a ella, sostuvo: “He hecho lo que ningún mexicano ha hecho, no debo nada, nadie me debe nada y no tengo rencores con nadie”.

El reconocimiento no modificó lo que Charlyn Corral vivió para llegar hasta ahí, pero sí pareció cambiar el peso con el que carga su historia.

El mensaje no fue una despedida ni un anuncio de retiro. La mexicana dejó claro que su siguiente reto ya no pasa por convencer a los demás con su recorrido por México, Estados Unidos, Finlandia y España, sino por volver a jugar con la libertad que, según admitió, durante años se negó a sí misma.

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La mexicana habló de una valoración que sintió incompleta

El reconocimiento internacional reabrió una reflexión que Charlyn Corral había guardado durante años. La atacante señaló que imaginó que el país dimensionaría su trayectoria cuando dejara las canchas, como una figura cuya carrera se entiende por completo después de retirarse.

La jugadora explicó que esa percepción la acompañó mientras acumulaba goles y experiencias fuera del país: “Muchas veces no se me apreciaba y yo decía: a lo mejor un día lo verán”. Corral dijo que el galardón llegó a tiempo, cuando todavía puede competir y disfrutar lo que construyó.

La jugadora mexicana afirma que el futbol mexicano no dimensionó de manera suficiente sus logros a lo largo de los años. (X/ @CharlynCorral)

Su reclamo no apuntó a alguien en específico, sino a la forma en que interpreta la valoración de su carrera dentro del futbol mexicano. Después de repasar sus años de esfuerzo, sentenció: “Siempre tuvieron en el país una joya que por momentos valoraron y por otros no tanto”.

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Pachuca y el futbol femenil acompañaron a Charlyn Corral en el camino hacia el premio

Charlyn conectó el premio con el crecimiento del futbol femenil mexicano y con el lugar que encontró en Pachuca desde su llegada en 2021. La jugadora agradeció al club por respaldar un proyecto que le permitió sostener su capacidad goleadora y disputar títulos.

La mexicana compartió escenario en Londres con estrellas del futbol mundial. En la rama masculina, el inglés Harry Kane recibió el premio al Delantero del Año, mientras Corral se convirtió en la ganadora de la categoría femenina.

La goleadora de Pachuca viajó a Londres para la entrega del galardón internacional y compartió el escenario con Harry Kane. (Instagram/ @miseleccionfem)

La delantera también habló de las niñas que siguen sus partidos y pueden verse reflejadas en su camino. Sin presentar su físico como una limitación, explicó el valor de su mentalidad: “No soy la jugadora más alta ni la que más impone, pero la mentalidad me ha llevado a ser de las mejores del mundo”.

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Así, con el Trofeo Gerd Müller femenino entre las manos, Charlyn Corral no sólo celebró un premio internacional. También pidió que su carrera ocupe el lugar que considera ganado después de más de 20 años dentro del futbol.

Su carrera todavía tiene capítulos por jugar y quiere vivirlos sin la presión que durante mucho tiempo la acompañó en las canchas.