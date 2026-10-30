Por qué se dice que es de “mala suerte” colocar la foto de un difunto antes del primer año de fallecido

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No es una regla universal ni hay evidencia de que traiga mala suerte. Es una creencia oral que algunas familias mexicanas conservan, sobre todo en torno a la ofrenda de Día de Muertos.

La idea es que, durante el primer año después de la muerte, el alma todavía realiza su tránsito: “recoge sus pasos”, se despide de los lugares que habitó o emprende su camino hacia el descanso.

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Desde esa interpretación, poner su foto en el altar, llamarla con comida y veladoras o invitarla a volver antes de tiempo podría distraerla, desorientarla o impedir que complete ese recorrido.

La asociación con el Mictlán suele aparecer en las explicaciones populares, pero conviene distinguirla de la tradición mexica documentada: el trayecto al inframundo tenía otros tiempos y significados.

La espera de un año es una adaptación comunitaria y familiar, influida también por prácticas católicas de duelo y aniversarios luctuosos.

Además, las costumbres cambian según la región. En Huaquechula, Puebla, por ejemplo, existen las “ofrendas nuevas” para quienes murieron durante el año previo; es decir, se les honra precisamente en su primer Día de Muertos.

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Eso muestra que no hay una prohibición mexicana general para colocar la fotografía antes del primer aniversario.

En síntesis: se dice que da “mala suerte” porque algunas familias consideran que el difunto aún no termina su tránsito espiritual.

Se trata una forma de respeto dentro de ciertas creencias, aunque sin duda cada persona puede honrar a sus muertos según sus propias tradiciones.

Un altar con flores de cempasúchil, velas encendidas, alimentos y retratos se erige en un cementerio durante la conmemoración del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fecha y almas que visitan cada día la ofrenda de Día de Muertos

Según un calendario popular de Día de Muertos, las almas visitan la ofrenda en las siguientes fechas:

27 de octubre: mascotas y animales de compañía fallecidos.

28 de octubre: personas que murieron de forma repentina o trágica, como en accidentes o hechos violentos.

29 de octubre: personas que fallecieron ahogadas, según algunas tradiciones.

30 de octubre: ánimas solas, olvidadas o sin familiares que las recuerden. En ciertos lugares también se asocia con niños que murieron sin bautizo.

31 de octubre: bebés no nacidos y, en algunas comunidades, niños y niñas que no recibieron el bautizo.

1 de noviembre: niñas, niños y jóvenes fallecidos; se conoce como Día de Todos los Santos.

2 de noviembre: personas adultas fallecidas; corresponde al Día de los Fieles Difuntos

El recorrido de pétalos varía según la región: en algunas comunidades parte desde la tumba en el cementerio, en otras se limita al interior de la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es el origen y la importancia de las ofrendas de Día de Muertos para los mexicanos

Las ofrendas de Día de Muertos surgen de una mezcla de tradiciones. Por un lado, los pueblos originarios de Mesoamérica mantenían rituales para acompañar y honrar a quienes morían.

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Por otro, durante el periodo virreinal esas prácticas se entrelazaron con las celebraciones católicas de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre.

Por eso, la ofrenda actual no es idéntica a un ritual prehispánico ni sólo una tradición católica. Es una expresión de sincretismo que cada región y familia adapta con sus propios símbolos, alimentos y fechas.

La UNESCO la reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2008.

Su sentido central es recibir simbólicamente a los familiares fallecidos. Las familias preparan un altar con sus platillos y bebidas preferidas, fotografías, objetos personales, flores, veladoras y otros elementos para recordar su vida y facilitar su regreso temporal al hogar.

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Cada objeto suele tener un valor simbólico, aunque puede variar según la comunidad:

Cempasúchil: sus pétalos y aroma marcan el camino de las ánimas.

Veladoras: iluminan su trayecto.

Agua: se ofrece para aliviar la sed después del camino.

Comida y bebida: evocan los gustos y la identidad de la persona recordada.

Fotografía: señala a quién está dedicada la ofrenda.

Copal o incienso: acompaña el ritual y aromatiza el espacio.

Papel picado: representa, en muchas interpretaciones, el aire y la fragilidad de la vida.

La importancia de las ofrendas para los mexicanos está en que convierten el duelo en memoria compartida.

No se trata sólo de decorar una casa: permite contar quién fue la persona ausente, reunir a la familia, transmitir relatos a niños y jóvenes, y mantener vínculos con los antepasados.

También tiene una función comunitaria. En pueblos indígenas y comunidades rurales, la visita a los panteones, el arreglo de tumbas y la preparación colectiva de alimentos refuerzan la pertenencia y la continuidad entre generaciones.

La UNESCO señala que este encuentro anual entre vivos y muertos fortalece la identidad cultural y el papel de las comunidades.

No existe una sola ofrenda mexicana. Las prácticas cambian entre regiones: en Huaquechula, Puebla, se instalan altares monumentales para quienes murieron durante el año; en Pátzcuaro, Michoacán, y Mixquic, Ciudad de México, las velaciones en los panteones son parte central de la conmemoración.

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