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Charlyn Corral es la primera mexicana galardonada en el Balón de Oro 2026: la distinguen como la mejor delantera del año

La futbolista del club Pachuca Femenil enalteció la nominación de su compañera Scarlett Camberos por entrar en el top de las mejores 30 jugadoras

Charlyn Corral gana distinción a la mejor delantera de la temporada (Reuters/Matthew Childs)
Charlyn Corral gana distinción a la mejor delantera de la temporada (Reuters/Matthew Childs)
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Durante la ceremonia del Balón de Oro 2026, el futbol mexicano femenil se consagró internacionalmente con dos importantes distinciones. La delantera Charlyn Corral se convirtió en la primera jugadora mexicana en ser premiada como la Mejor Delantera del Mundo.

Como parte de las premiaciones, la delantera del club Pachuca, se llevó el trofeo a la mejor delantera de la temporada, registró un récord de 36 anotaciones con las Tuzas. En esta categoría, compartió la distinción al lado de Harry Kane, quien fue premiado en la categoría varonil al registrar 73 anotaciones con el Bayern Múnich.

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La capitana del conjunto de Pachuca agradeció en su mensaje a quienes están apoyando y fortaleciendo el futbol femenil, además, pidió un reconocimiento a Scarlett Camberos, delantera del América que se consolidó en el ranking de mejores jugadoras a nivel internacional, la americanista quedó en el lugar 21 del Balón de Oro.

“Me encuentro muy feliz de estar aquí, ser la primera mexicana recibiendo un reconocimiento. Me llena de orgullo porque sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien en el futbol femenil, un ejemplo es mi compañera Scarlett que también estuvo nominada entre las primeras 30 y también quiero que le demos un aplauso”.

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Harry Kane y Charlyn Corral fueron premiados en la categoría "mejores delanteros de la temporada 25/26" ( Reuters/Matthew Childs)
Harry Kane y Charlyn Corral fueron premiados en la categoría "mejores delanteros de la temporada 25/26" ( Reuters/Matthew Childs)

Charlyn Corral, la primera mexicana en ganar premio a mejor delantera en el Balón de Oro

La jugadora de 35 años sumó otro triunfo en su carrera profesional al convertirse en la primera futbolista mexicana en toda la historia en ser reconocida durante la ceremonia del Balón de Oro; la originaria de Ecatepec sigue sumando méritos a lo que ha construido en la cancha.

Durante su discurso hizo un breve recorrido de su carrera, pues impulsó el futbol femenil lejos de su país y regresó a consagrarse como una de las mejores jugadoras de la Liga MX Femenil.

“Estar parada aquí frente a todos ustedes, sinceramente me llena de orgullo y mucha satisfacción, después de muchos goles, aproximadamente 20 años de carrera creo que hoy me doy cuenta que el trabajo, la disciplina, el esfuerzo han valido la pena. Creo que cuando haces las cosas con mucha fe, pero sobre todo con el corazón todo vale la pena”, sentenció.

Después de su paso por Europa y la consagración como Pichichi, la delantera regresó a México y eligió a las Tuzas del Pachuca para seguir sumando éxitos en esta nueva fase de su carrera en México. Por ello, la también seleccionada nacional dedicó unas palabras a Grupo Pachuca.

“Quiero agradecer al club Pachuca, a los presidentes, a los directivos, a mis entrenadores, al staff, pero sobre todo a mis compañeras que espero que me estén viendo el día de hoy. Muchas gracias por ayudarme a conseguir este premio que es de todas ustedes. Como último punto agradecer a mis padres, a mi hermano, ellos han sido, son y serán la base y el sostén de mi carrera, gracias por compartir mis locuras, gracias por no dejarme tirar la toalla, pero sobre todo gracias por darme la fuerza de abrir brecha en este deporte”

Charlyn Corral, la precursora del futbol femenil en México

Charlyn Corral llegó al futbol profesional después de abrirse paso en categorías juveniles, torneos universitarios y una liga de Finlandia, cuando pisó las canchas en búsqueda de una oportunidad, México todavía no contaba con un campeonato femenil profesional para darle continuidad a su carrera, por lo que tuvo que dejar su lugar de origen para construir su historia.

La delantera inició a los cinco años junto a su hermano George. A los nueve dejó las categorías mixtas y se incorporó a la escuela Andrea’s Soccer. Su crecimiento también pasa por las selecciones nacionales. Corral recibe su primera convocatoria al representativo mayor cuando tiene 13 años y, un año después, anota en el Mundial Sub-20 de Rusia 2006.

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