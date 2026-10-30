Entre voces mediáticas y la taquilla local: el desafío de ‘Wildwood’ en los cines de México

Wildwood debuta en la cartelera mexicana con una duración de 140 minutos y un doblaje integrado por figuras mediáticas para disputar las salas de cine. (X: LAIKAStudios)

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La película “Wildwood: El bosque salvaje” llega a las salas de México este 29 de octubre bajo una estrategia comercial que recurre a creadores digitales para pelear la cartelera frente al dominio de producciones locales.

El largometraje de Laika Studios reúne 140 minutos de metraje filmado cuadro por cuadro. La duración convierte a la obra en la producción en stop motion más extensa registrada en la industria cinematográfica internacional tras 16 años de desarrollo y filmación.

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La distribuidora Imagem Films Mx busca contrarrestar las limitaciones de exhibición en salas comerciales con un elenco de voces integrado por figuras de internet y televisión abierta, en un mercado donde la taquilla familiar favorece a las franquicias de animación nacional.

Figuras de internet asumen los papeles protagónicos en cabina

El doblaje al español latino de la producción estadounidense coloca al creador de contenido Javier Ibarreche en el papel del rey bandido Brendan. El comunicador suma millones de seguidores en plataformas digitales y participa por tercera ocasión en un proyecto de doblaje para salas de cine.

La actriz Macarena García debuta en el doblaje al interpretar a Prue McKeel, la protagonista que ingresa a un bosque encantado tras el secuestro de su hermano menor. La conductora Natalia Téllez presta su voz a Alexandra Svik, la gobernadora viuda y antagonista central del relato.

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El reparto cuenta con Emilio Treviño como la única figura de trayectoria en la industria del doblaje. El actor mexicano interpreta a Curtis Mehlberg, el coprotagonista de la historia, tras someterse a entrenamiento vocal para modular el tono de un personaje de doce años.

La selección del elenco repite un esquema comercial cuestionado por sectores de la audiencia y especialistas del gremio en México. Los señalamientos apuntan al desplazamiento de actores profesionales de doblaje en favor de personalidades con arrastre en redes sociales, una discusión presente desde el estreno de producciones animadas recientes en el país.

Durante la presentación del filme en el centro comercial Mitikah de Ciudad de México, Macarena García declaró que requirió la guía del personal técnico en sala: “Yo de verdad me sentía como una niña chiquita a la que enseñaban a andar en bicicleta, y ellos me guiaban con tanta paciencia”.

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La versión para México apostó por creadores de contenido y figuras de televisión para atraer público joven a las funciones dobladas al español. (Captura de pantalla)

La animación local impone marcas millonarias en cartelera

El arribo de la cinta estadounidense coincide con el debut de “La Venganza del Charro Negro”, producción de Ánima Estudios y Videocine que acapara las pantallas familiares del país. La franquicia mexicana acumuló más 93 millones de pesos durante su primer fin de semana de exhibición comercial.

Más de 1.5 millones de personas acudieron a ver la película mexicana en sus primeros cuatro días en cartelera. La cifra representa el segundo mejor estreno en la historia para una producción nacional en taquilla local, únicamente detrás de “No se aceptan devoluciones”.

Ese volumen de asistencia reduce los horarios disponibles para “Wildwood: El bosque salvaje” en cadenas como Cinépolis y Cinemex. Los complejos cinematográficos otorgan prioridad a títulos de menor duración para multiplicar las funciones diarias por auditorio.

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“La Venganza del Charro Negro” acapara las pantallas familiares del país. (Poster oficial)

El metraje extenso y la clasificación reducen las funciones

La obra dirigida por Travis Knight mantiene una duración de dos horas y 20 minutos, además de una clasificación PG-13 por secuencias de combate y tono sombrío. Ambos factores alejan a la propuesta del circuito infantil habitual de fin de semana.

Una función de 140 minutos resta al menos dos turnos diarios de proyección frente a películas convencionales de 90 minutos. Las salas comerciales destinan esos espacios a cintas con venta garantizada de dulcería y rotación constante de público familiar.

Para construir los personajes, Laika Studios utilizó más de 140,000 rostros magnéticos elaborados con impresoras tridimensionales. Cada segundo terminado en pantalla requirió la captura manual de 24 fotografías individuales en los estudios de Portland.

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La obra mantiene una duración de dos horas y 20 minutos, además de una clasificación PG-13. Wildwood (Captura de tráiler oficial)

Dieciséis años de manufactura adaptan una fantasía de rescate

El proyecto inició su desarrollo formal en 2011, cuando Travis Knight adquirió los derechos de la novela escrita por Colin Meloy e ilustrada por Carson Ellis. La producción movilizó a más de 1,000 artistas y técnicos dedicados a levantar escenarios físicos a escala.

La trama relata el recorrido de Prue McKeel hacia un territorio prohibido en las afueras de Portland, Oregón, luego de que una parvada de cuervos arrebata a su hermano Mac de una carriola.

El proyecto inició su desarrollo formal en 2011, cuando Travis Knight adquirió los derechos de la novela escrita por Colin Meloy. Wildwood (Captura de tráiler oficial)

Acompañada por Curtis, la protagonista cruza fronteras protegidas por místicas barreras vegetales para encarar a una gobernante exiliada, quien pretende usar al infante raptado como sacrificio para asegurar el control sobre las especies del bosque.

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El estreno formal en la cartelera mexicana define la viabilidad comercial de las producciones artesanales de gran escala, en un territorio donde la técnica conserva seguidores leales pero enfrenta la competencia de los estrenos locales masivos.