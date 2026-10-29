Pierre Gasly ve complicado repetir su actuación de cuarto lugar en México del 2021, pero no descarta sorpresas

El piloto tuvo su mejor actuación en el Gran Premio de México en 2021 cuando terminó en cuarta posición. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Pierre Gasly ve complicado que Alpine replique en el Gran Premio de México el cuarto lugar que consiguió en 2021, aunque no descarta que una carrera con incidentes, estrategias distintas o abandonos abra una oportunidad para sorprender en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El francés reconoce que las condiciones actuales de la escudería no permiten colocar ese resultado como una expectativa inmediata. Su postura parte de una lectura realista sobre el rendimiento del equipo, que llega a la Ciudad de México tras rescatar un punto en el Gran Premio de Estados Unidos.

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Gasly terminó décimo en Austin pese a los daños que sufrió su monoplaza tras un contacto con Ollie Bearman. El piloto sostiene que Alpine debe enfocarse en aprovechar cada circunstancia disponible durante las cinco carreras que quedan en el calendario.

“La meta es tener un buen fin de semana en Ciudad de México con otro resultado dentro de los diez primeros”, señaló Gasly.

Gasly apunta a los puntos antes que a repetir su cuarto lugar de 2021

El objetivo principal de Pierre Gasly es terminar en los puntos. (REUTERS/Daniel Becerril)

El antecedente de Gasly en México genera una referencia inevitable. En 2021 terminó cuarto con AlphaTauri, detrás de Max Verstappen y los entonces pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Fue una de sus mejores actuaciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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El panorama ahora es distinto. Alpine llega a la segunda fecha de la gira americana con un objetivo más limitado: mantenerse en la pelea por los puntos y convertir cualquier oportunidad en posiciones dentro del top 10.

La posibilidad de una sorpresa permanece abierta porque el Gran Premio de México suele alterar el orden habitual de la parrilla. La altitud de la Ciudad de México, a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, modifica el comportamiento aerodinámico de los autos y exige ajustes específicos en la unidad de potencia.

“El aire delgado siempre tiene un efecto interesante en el auto y en la unidad de potencia”, dijo Gasly al sitio oficial de Alpine. El francés espera que esas condiciones planteen dificultades y que la primera práctica permita medir el ritmo real de cada escudería.

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El circuito combina una recta principal de 1.2 kilómetros con sectores lentos y una zona de estadio donde los pilotos enfrentan cambios de agarre. Los equipos suelen montar configuraciones de alta carga aerodinámica, aunque la menor resistencia del aire permite alcanzar algunas de las velocidades más altas de la temporada.

Alpine llega tras sumar un punto en Austin

Gabriele Mini se prepara para la Práctica 1

El décimo lugar de Gasly en el Circuito de las Américas representa el primer resultado en puntos de Alpine después de tres carreras sin sumar. El piloto francés arrancó desde la décima posición y cruzó la meta en el mismo puesto, pese al daño en el piso de su auto.

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“Conseguimos el décimo lugar a pesar de algunos daños en el auto”, expresó Gasly en la comunicación de Alpine. El contacto con Bearman afectó el lado derecho del piso y redujo el rendimiento de su monoplaza durante la carrera.

Ese resultado explica el tono prudente del piloto ante la visita a México. Alpine no plantea una pelea directa con los equipos que dominan el campeonato. Gasly pone la prioridad en una ejecución limpia, una buena lectura estratégica y la capacidad de capitalizar errores ajenos.

La escudería contará además con una modificación en su operación del viernes. El italiano Gabriele Minì, integrante de la Academia Alpine y piloto de Fórmula 2, manejará el auto de Franco Colapinto en la primera práctica libre como parte de la obligación reglamentaria de dar sesiones a pilotos novatos.

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Gasly llega con el recuerdo de su cuarto puesto de 2021, pero sin prometer una repetición, mientras Alpine busca que sus dos pilotos finalicen dentro del Top 10 y sumar puntos en el campeonato.