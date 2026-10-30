México

De la cárcel a la pantalla: la docuserie con la que la Suprema Corte desarmó el mito de “El Caníbal de Atizapán”

Con un costo de 12.7 millones de pesos y 16 millones de televidentes, la producción exhibió cuatro décadas de omisión ministerial y los peritajes tras el hallazgo de restos óseos en el Edomex

La producción de la SCJN rompió con las fórmulas tradicionales del true crime para evidenciar cuatro décadas de omisión de las fiscalías.
La producción de la SCJN rompió con las fórmulas tradicionales del true crime para evidenciar cuatro décadas de omisión de las fiscalías en el Estado de México. (Especial )
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El fallecimiento carcelario de Andrés Filomeno Mendoza Celis este 29 de octubre reactiva la memoria sobre la docuserie que el máximo tribunal mexicano auspició para exhibir sus crímenes.

El reo murió a los 78 años en el penal de Tenango del Valle mientras cumplía ocho condenas por feminicidio.

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La producción televisiva requirió un presupuesto público de 12 millones pesos, de acuerdo con la resolución oficial de transparencia CT-CUM/A-29-2022.

La emisión reunió a más de 16 millones de televidentes durante sus primeros tres días de transmisión abierta nacional en junio de 2022.

El proyecto rompió la tradición jurídica del país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asumió de forma directa el financiamiento de una obra audiovisual de cinco capítulos para abordar la crisis de feminicidios en el Estado de México.

El máximo tribunal asumió la producción de un expediente criminal

La gestión del ministro Arturo Zaldívar impulsó la creación de “Caníbal: Indignación total”.

El proyecto audiovisual contó con la dirección cinematográfica del realizador español Grau Serra y un guion elaborado por la documentalista Ana Mata.

La periodista Gabriela Warkentin asumió la vocería del equipo de investigación. La serie documentó las más de cuatro décadas en las que el asesino serial operó en el municipio de Atizapán de Zaragoza con total impunidad.

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El contrato formal involucró a Camila Producciones con una cesión de derechos promovida por Javier Tejado Dondé. La transmisión conjunta utilizó las señales de Las Estrellas, Canal 22 y el canal judicial Justicia TV, hoy Plural TV, en horario nocturno estelar.

El fallo judicial contra el agresor sumó una pena vitalicia, una condena de 92 años y seis castigos adicionales de 55 años de reclusión.

Los expedientes acreditaron el asesinato de al menos 19 personas en la colonia Lomas de San Miguel.

(Cortesía: Camila Producciones)
El proyecto audiovisual contó con la dirección cinematográfica del realizador español Grau Serra y un guion elaborado por la documentalista Ana Mata. (Cortesía: Camila Producciones)

La ruptura estética frente al arquetipo de Hollywood

El tratamiento narrativo tomó distancia del canon de plataformas internacionales. La obra prescindió de la figura del asesino con intelecto superior o fascinación psicológica, habitual en títulos dramáticos como “Dahmer” o “Mindhunter”.

El relato expuso la figura de un carnicero de la tercera edad integrado a la vida cotidiana de su comunidad. Mendoza Celis operaba desde el Comité de Participación Ciudadana local, donde repartía apoyos y despensas para generar confianza entre sus víctimas.

La trama técnica demostró que la prolongación de sus delitos no respondió a un plan metódico complejo. Los crímenes se mantuvieron ocultos por la omisión constante de las agencias del Ministerio Público mexiquense.

Las carpetas de investigación por desaparición permanecieron archivadas durante años sin seguimiento pericial. El agresor aprovechó las condiciones de vulnerabilidad económica de mujeres trabajadoras en bares y comercios de la zona metropolitana.

La serie documental desplazó el morbo del asesino para centrar el reclamo en las familias de las mujeres desaparecidas y la impunidad del país.
La serie documental desplazó el morbo del asesino para centrar el reclamo en las familias de las mujeres desaparecidas y la impunidad sistémica del país. (Captura de pantalla )

El testimonio forense sustituyó a la recreación explícita

La serie centró su impacto en la inspección ministerial del domicilio ubicado en la calle Margaritas. Los peritos de la fiscalía retiraron capas de concreto para recuperar entre 4,300 y 4,600 restos óseos ocultos en el subsuelo.

Las cámaras registraron el hallazgo de credenciales del INE, ropa femenina, calzado y libretas con anotaciones de peso corporal. El realizador utilizó testimonios de antropólogos forenses y policías en lugar de dramatizaciones con actores.

El expediente reveló que la captura no derivó de labores policiales de inteligencia, el esposo de Reyna González Amador, un agente municipal, localizó por cuenta propia el domicilio donde halló el cuerpo cercenado de la mujer en mayo de 2021.

Las declaraciones integradas en la obra mostraron el cinismo procesal del imputado, el reo admitió ante el juez actos de canibalismo y el uso de técnicas de corte aprendidas en rastros municipales para preservar tejido humano con sal.

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La serie centró su impacto en la inspección ministerial del domicilio ubicado en la calle Margaritas. Foto: Captura de pantalla serie documental "Caníbal: indignación total"

El dilema ético sobre la memoria de las víctimas

El estreno de la producción detonó cuestionamientos públicos sobre la utilización de fondos de la judicatura. Diversos colectivos señalaron el riesgo de generar morbo institucional con el dolor de las familias afectadas.

La producción respondió destinando el cuarto episodio, titulado “Consecuencias”, al duelo colectivo de las madres buscadoras, las tomas registraron las protestas del 8 de marzo y el reclamo frente a la violencia feminicida nacional.

Los familiares de las víctimas denunciaron ante las cámaras la estigmatización que sufrieron durante los procesos de búsqueda. Los testimonios desmontaron versiones que pretendían justificar las agresiones bajo prejuicios sobre la vida personal de las mujeres.

Cada transmisión cerró con un directorio de instituciones públicas y colectivos civiles dedicados al auxilio de mujeres en riesgo. La producción buscó que la audiencia canalizara denuncias y solicitudes de apoyo legal inmediato.

(Cortesía: Camila Producciones)
El estreno de la producción detonó cuestionamientos públicos sobre la utilización de fondos de la judicatura. (Cortesía: Camila Producciones)

La permanencia del material en plataformas digitales

Con la muerte del agresor en el centro penitenciario, la responsabilidad penal personal quedó extinguida. Las autoridades periciales mantienen el cotejo de perfiles genéticos sobre los miles de fragmentos recuperados en el inmueble.

La obra acumula 127 minutos de duración divididos en cinco entregas: “Reyna”, “Un vecino perfecto”, “El caníbal”, “Consecuencias” e “Indignación total”.

Al ser una producción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con fines de concientización, la docuserie no forma parte del catálogo de las plataformas comerciales tradicionales de streaming ni cuenta con una distribución permanente bajo demanda para ver todos sus episodios íntegros.

Serie documental "Caníbal, indignación total". Foto: Caníbal
Al ser una producción de la SCJN con fines de concientización, la docuserie no forma parte del catálogo de las plataformas comerciales. Foto: Captura de pantalla

Los sitios oficiales del proyecto y de Plural TV únicamente conservan fragmentos, testimonios y contenidos complementarios. Quienes buscan ver la serie completa deben recurrir a las retransmisiones periódicas que Canal 22 anuncia en sus espacios institucionales, o a cuentas no oficiales en YouTube que comparten las emisiones televisivas originales.

El material audiovisual funciona como un registro documental sobre el colapso del sistema penal frente a la violencia serial de género. El caso de Atizapán permanece como testimonio público del costo de la negligencia institucional en el país.

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