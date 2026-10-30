Alito Moreno condena asesinato de regidor del PRI y su esposa en Michoacán: culpa a Morena

Regidor del PRI habría sido amenazado para pagar derecho de piso y entregar a un familiar

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El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, condenó el asesinato del regidor priista Adán Rodríguez Ávalos y de su esposa, Martha Reyes Salinas, quienes fueron atacados a balazos cuando viajaban con su hijo en el municipio de Indaparapeo, Michoacán.

En un video difundido en sus redes sociales, el también senador exigió que las autoridades investiguen el doble homicidio y castiguen a los responsables. Además, señaló que el funcionario municipal habría recibido amenazas de grupos delictivos para obligarlo a pagar extorsiones y entregar a un familiar a la delincuencia organizada.

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Moreno Cárdenas responsabilizó políticamente al gobierno de Morena por la situación de inseguridad y cuestionó los resultados de su estrategia en materia de seguridad.

“México no puede seguir viviendo de rodillas y aterrorizado ante el crimen organizado”, expresó al inicio de su mensaje, en el que manifestó sus condolencias por el fallecimiento de ambos integrantes de la comunidad priista.

Asesinan a tiros a un regidor del PRI y a su esposa en Michoacán: su hijo resultó lesionado. RRSS

Alito Moreno denuncia amenazas contra regidor asesinado en Michoacán

De acuerdo con el dirigente nacional del PRI, Adán Rodríguez Ávalos habría sido amenazado para obligarlo a entregar dinero por concepto de derecho de piso y permitir que un familiar fuera incorporado a las filas de un grupo criminal.

Moreno sostuvo que el regidor se negó a cumplir con esas exigencias, situación que, según su versión, habría precedido al ataque armado en el que también perdió la vida su esposa.

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El priista calificó el doble homicidio como una muestra de la violencia que enfrentan distintas comunidades del país y reprochó la falta de garantías de seguridad para las familias.

Alito Moreno responsabiliza a Morena por la inseguridad tras doble homicidio en Michoacán. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Durante su pronunciamiento, también lanzó cuestionamientos contra la administración federal:

Preguntó dónde está la seguridad que Morena prometió durante sus gobiernos.

Acusó al partido gobernante de no garantizar la protección de los ciudadanos.

Exigió que el asesinato de Adán Rodríguez y Martha Reyes sea investigado hasta sus últimas consecuencias.

Demandó que los responsables sean detenidos y castigados.

“Morena tiene que responder por el fracaso de su estrategia. Gobernar es proteger vidas, no repartir excusas”, afirmó.

Así ocurrió el ataque contra Adán Rodríguez y su familia

El atentado ocurrió la noche del miércoles 28 de octubre, cuando el regidor, su esposa y su hijo viajaban en una camioneta particular por la comunidad de El Triunfo, perteneciente al municipio de Indaparapeo.

Asesinan a tiros a un regidor del PRI y a su esposa en Michoacán: su hijo resultó lesionado. RRSS

De acuerdo con los reportes sobre la agresión, sujetos armados dispararon contra el vehículo. Martha Reyes Salinas murió en el lugar, mientras que Adán Rodríguez y su hijo, Jesús Rodríguez Reyes, de 24 años, resultaron heridos.

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El funcionario municipal, de 51 años, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica debido a una lesión de arma de fuego en la cabeza. Sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Su hijo también fue hospitalizado por heridas de bala en distintas partes del cuerpo, entre ellas el antebrazo izquierdo, el hombro, la cadera y la rodilla.

El Ayuntamiento de Indaparapeo confirmó la muerte de la pareja y expresó sus condolencias a sus familiares, además de desear la recuperación del joven lesionado.

PRI señala presiones del crimen organizado en Indaparapeo

Las denuncias sobre amenazas contra habitantes de la comunidad fueron expuestas también por Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI en Michoacán.

Guillermo Valencia acusa al crimen organizado de presionar a familias de Indaparapeo.

El líder partidista aseguró que grupos delictivos habrían advertido a los pobladores que debían abandonar sus viviendas, pagar cuotas de extorsión o permitir que alguno de sus familiares se incorporara a la organización criminal.

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Según su versión, Adán Rodríguez se habría resistido a las exigencias de los delincuentes, que también habrían presionado para que abandonara su vivienda en El Triunfo.

Valencia Reyes señaló que la región enfrenta una disputa entre organizaciones criminales y denunció prácticas de extorsión, desplazamiento forzado y reclutamiento de jóvenes.

Alito Moreno exige justicia y advierte que el PRI buscará poner orden

En su mensaje, Alejandro Moreno insistió en que el Estado debe garantizar la seguridad de la población y evitar que los grupos criminales impongan sus condiciones en las comunidades.

El dirigente también sostuvo que no debe haber impunidad ante los asesinatos y llamó a las autoridades a esclarecer el doble homicidio.

El PRI advierte sobre las amenazas que enfrentan pobladores de Indaparapeo.

Al final de su intervención, endureció el tono de sus declaraciones al referirse a quienes cometen asesinatos, extorsiones y otros delitos.

“A quien roba, a quien asesina, a quien mata a las y los mexicanos, a quien hace el cobro de piso, a quien le quita la tranquilidad a las familias mexicanas, que son los criminales, solo pueden estar en dos lugares: en la cárcel o en el cementerio”, declaró.

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Moreno concluyó que el PRI está preparado para impulsar acciones que permitan recuperar el orden y la seguridad en el país, mientras reiteró su exigencia de justicia para Adán Rodríguez Ávalos y Martha Reyes Salinas.