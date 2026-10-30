Qué le pasó a Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido La Changa: el motivo por el que cancelaron su concierto en Ecatepec

El creador del proyecto nacido en Tepito en 1968 recibie el respaldo de su familia, que solicitó mensajes de apoyo mientras prioriza su recuperación. (FOTO: Cuartoscuro: Galo Cañas Rodríguez)

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La música sonidera tiene en Ramón Rojo Villa a uno de sus nombres más emblemáticos.

El fundador de Sonido La Changa, que este año celebró 58 años de trayectoria, debía encabezar una noche de baile en Ecatepec, pero su ausencia dejó inquietud entre quienes esperaban verlo frente a las tornamesas.

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El líder de Sonido La Changa recibió atención hospitalaria por una baja de presión arterial días antes de las cancelaciones. (Especial)

Horas después, el equipo de La Changa confirmó que la presentación quedó cancelada por problemas de salud de su líder, lo cual abrió muchas preguntas entre sus seguidores.

La agrupación pidió oraciones y comprensión para su recuperación, mientras la falta de detalles sobre su diagnóstico dio paso a rumores que comenzaron a circular sobre su condición y que su familia pidió no difundir.

La ausencia de Ramón Rojo Villa dejó sin su acto central a la Noche Sonidera

La presentación estaba anunciada para el 28 de octubre, dentro del Segundo Festival Cultural Ecatepec 2026 “El Viento Nos Une”. La Changa encabezaría la Noche Sonidera junto con Mexikan Sound System, pero los asistentes recibieron el aviso de la suspensión cuando el evento ya estaba en marcha.

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Sonido La Changa explicó que la decisión respondió a “causas de fuerza mayor” vinculadas con el estado de salud de su fundador .

El mensaje no detalló un diagnóstico ni precisó si Rojo Villa permanecía hospitalizado .

La agrupación señaló que la prioridad era la recuperación de su titular. También ofreció disculpas al público, al Ayuntamiento de Ecatepec y a los responsables de la contratación.

El equipo informó que devolvería “peso por peso” el dinero recibido por la presentación.

La cancelación no se limitó a Ecatepec. También se reportó la suspensión de una presentación prevista para la festividad de San Judas Tadeo, en Melchor Ocampo.

El equipo de Sonido La Changa se comprometió a reembolsar peso por peso el dinero del contrato tras suspender su evento en Ecatepec. (Facebook/ Sonido la Changa Internacional)

Así, la explicación oficial se mantuvo en términos generales: un malestar, problemas de salud y la necesidad de priorizar su atención médica. La familia pidió que el público acompañe al sonidero con mensajes de apoyo mientras permanece alejado de algunos compromisos.

El sonidero ya había enfrentado cirugías y hospitalizaciones antes de Ecatepec

El problema de salud no surgió de forma repentina ante el público. El 22 de octubre, apenas unos días antes de las cancelaciones, Ramón Rojo Villa habló por teléfono desde un hospital, donde había sido atendido por una baja de presión arterial.

Durante aquella conversación, el fundador de La Changa afirmó que ya se encontraba mejor. También dijo que cuidaba su alimentación y que no consumía alcohol ni cigarro .

En agosto de 2026 , su actividad ya había sido modificada por una cirugía . El equipo informó entonces una indicación de reposo entre el 6 y el 20 de agosto , lo que afectó una participación prevista en la Universidad Nacional Autónoma de México .

Rojo Villa celebró el 24 de octubre sus 58 años de trayectoria . El proyecto nació en Tepito en 1968 y se convirtió en uno de los nombres ligados a la cumbia , la salsa , la guaracha y los bailes de barrio en Ciudad de México .

Antes de la suspensión en Ecatepec , el sonidero hablaba de una agenda que incluía actuaciones en Aztlán y Cholula .

La presentación del 2 de noviembre en Puebla continúa anunciada, aunque su realización quedará sujeta a la evolución de su estado.

Una cirugía en agosto de 2026 obligó a Rojo Villa a guardar reposo y frena su participación en la UNAM. (Especial)

La baja de presión es el único padecimiento específico que Ramón mencionó públicamente antes de las cancelaciones. Su equipo no confirmó que ese episodio fuera la causa directa de la ausencia en Ecatepec ni de las demás fechas suspendidas.

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La familia pidió evitar rumores sobre el estado de “La Changa”

La preocupación entre seguidores creció cuando comenzaron a circular versiones sobre un supuesto fallecimiento del fundador de Sonido La Changa. La familia y los colaboradores del músico solicitaron no replicar información que no procediera de sus canales oficiales.

Fuentes cercanas citadas en reportes señalaron que Ramón Rojo Villa permanece estable y responde a las indicaciones médicas.

La agrupación difundió un mensaje en el que pidió oraciones por su “líder, maestro y leyenda” . También señaló que necesita reposo y atención antes de retomar las cabinas y las presentaciones en vivo.

Los representantes de La Changa indicaron que cualquier novedad sobre su salud será comunicada únicamente a través de las redes oficiales del proyecto.

La pausa ocurre en un periodo sensible para el equipo, que en noviembre de 2025 se despidió de Juan Efrén Hernández, quien fue la segunda voz de Sonido La Changa y también formó parte de Sonido Nueva Dimensión.

Ramón Rojo Villa cumple 58 años de trayectoria con el proyecto de música sonidera que fundó en Tepito en 1968. (Especial)

Ramón Rojo Villa ha repetido que quiere llegar a los 60 años de carrera y seguir llevando música a las colonias, los salones y los festivales.

Por ahora, el querido sonidero dejó los escenarios mientras su fundador se recupera lejos del ruido de los rumores, las bocinas y los bailes, a la espera de que Sonido La Changa comunique cuándo podrá volver a encender las pistas y reencontrarse con su público.

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