Agresión contra la AMIC de Sonora ocurrió minutos después de que un juez procesara a detenidos en el operativo contra “El Meny Carranza”

Carlos Alberto Flores, Comisario General de la AMIC, reveló a medios que el ataque ocurrió minutos después de que un juez procesara a dos detenidos el pasado 23 de octubre. Crédito: FGJES

Guardar

El ataque armado contra las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en Magdalena de Kino ocurrió la noche del miércoles 28 de octubre, apenas 15 minutos después de que un juez vinculara a proceso a dos de los sujetos detenidos en el operativo del 23 de octubre que terminó con la muerte de Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Meny Carranza”. Así lo reveló en entrevista con medios de comunicación el Comisario General de la AMIC, Carlos Alberto Flores.

Detenidos tras el operativo contra El Meny Carranza en Sonora. Crédito: FGJES

Según las declaraciones del funcionario, el ataque se enmarca en una estrategia sostenida contra grupos delictivos de la región Ímuris-Magdalena, especialmente contra la célula vinculada a “El Meny Carranza”, y confirmó que las agresiones detonaron el refuerzo operativo de la institución con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México y la Policía Estatal.

PUBLICIDAD

El operativo del 23 de octubre terminó con la muerte de “El Meny Carranza” en Cucurpe

El pasado 23 de octubre, personal de la Secretaría de Marina llevó a cabo una operación en la que resultó abatido “El Meny Carranza” y fueron detenidas cuatro personas más. Dos de ellas contaban con orden de aprehensión por el homicidio de Juan Manuel Quintana Valenzuela, jefe de grupo de la AMIC: Nolberto Manuel “N”, alias “El Nolo”, y Juan Francisco “N”, alias “El Pollo”.

Meny Carranza, abatido en Sonora. Crédito: FGJES

Quintana Valenzuela fue privado de la vida el 18 de junio de 2026 en Ímuris presuntamente con participación de “El Nolo” y “El Pollo”.

Cinco días después del operativo, el 28 de octubre, se logró la vinculación a proceso de “El Nolo” y “El Pollo” como presuntos homicidas de Quintana Valenzuela. Quince minutos después de esa resolución judicial, las instalaciones de la AMIC en Magdalena sufrieron el ataque armado.

PUBLICIDAD

Los proyectiles disparados contra el edificio privaron de la vida a Alberto Guzmán Aguiar, agente adscrito a la Base Operativa que se encontraba en el interior de la instalación. Flores precisó que la agresión se registró esa noche del miércoles 28 de octubre, alrededor de las 19:44 horas, cuando sujetos dispararon desde el exterior del edificio ubicado en la colonia Centro.

Cuatro cateos y tres inmuebles asegurados tras el ataque a la AMIC

La mañana de este jueves 29 de octubre se llevaron a cabo cuatro órdenes de cateo contra inmuebles relacionados con los presuntos agresores de la sede de la AMIC. De momento se aseguraron tres inmuebles, un ejemplar de mono araña y cartuchos, bienes que quedaron bajo resguardo del agente del Ministerio Público.

PUBLICIDAD

El comisario Flores sostuvo que cualquier tipo de agresión contra servidores públicos encargados de la seguridad o la procuración de justicia de los sonorenses será objeto de la mayor atención por los actos cometidos en su contra, y señaló que las acciones de investigación continúan.

Las operaciones contra “El Ponchis” y “El Meny” se remontan a 2025

Flores explicó que durante 2025 se llevaron a cabo una serie de acciones en la región de Ímuris-Magdalena, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la AMIC, que permitieron la detención de dos líderes importantes de la zona. De manera particular, fue detenido Saúl Francisco Hernández Tenorio, alias “El Ponchis” o “El Fantasma”.

PUBLICIDAD

Recompensa por el Fantasma. Foto: Fiscalía de Sonora. Foto: Fiscalía de Sonora

Posteriormente, a inicios de este año, fue detenido “El Meny Carranza” tras un enfrentamiento con personal de la AMIC, en el que resultó con cinco impactos de arma de fuego. En ese mismo enfrentamiento fue neutralizado uno de sus escoltas, que se enfrentó a la autoridad.

Tras las fugas de penales de Sonora de “El Meny Carranza” y “El Ponchis”, Flores informó que se desarrollaron diversas acciones para lograr su localización. Entre ellas, se colocaron carteles a lo largo de la carretera federal ofreciendo recompensa contra estos dos personajes, así como contra otros delincuentes que participaron en el homicidio de Quintana Valenzuela en Ímuris.

PUBLICIDAD

El corredor Ímuris-Magdalena, zona estratégica para el crimen organizado

El ataque contra la AMIC se registró un día después de otro incidente violento en el norte del estado. La madrugada del martes 27 de octubre, un hombre ingresó a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sáric y provocó un incendio que dañó las dos patrullas con las que contaba la corporación, único parque vehicular operativo de esa dependencia.

El municipio de Magdalena de Kino se ubica dentro de un corredor que conecta a Santa Ana, Magdalena y Caborca, tramo que, según datos del vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora, Marco Paz Pellat, ha sido históricamente una zona estratégica para el crimen organizado por su conexión con rutas hacia la frontera con Estados Unidos.

PUBLICIDAD