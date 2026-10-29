Capturan en el AICM a cuatro traficantes con más de 45 kilos de cocaína y metanfetamina: intentaban volar a España y Corea del Sur. Semar

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El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue escenario de un operativo que terminó con la detención de cuatro personas y el aseguramiento de más de 47 kilos de cocaína y metanfetamina. La droga iba a ser trasladada a España y Corea del Sur, según se informó.

Las acciones fueron resultado de labores de inteligencia, inspección y vigilancia realizadas por personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en distintos puntos de la terminal aérea.

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Detención por manipulación irregular de equipaje

La primera detención se originó por reportes y quejas de usuarios sobre robo y sustracción de objetos dentro de las maletas facturadas. A partir de trabajos de inteligencia, personal de Marina identificó a un hombre de nacionalidad mexicana que manipulaba de forma inusual diversas maletas en el área de procesamiento de equipaje.

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Ante la conducta irregular, el personal naval intervino de manera inmediata y procedió a su detención. Este caso se enmarca en las acciones orientadas a contrarrestar el robo de pertenencias al interior de los equipajes de los pasajeros.

Cocaína con destino a España

En un segundo hecho, dos hombres de nacionalidad mexicana fueron detenidos en flagrancia cuando pretendían transportar droga con destino a España.

Durante la revisión, personal de Marina localizó 17 paquetes con un peso bruto aproximado de 19.9 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína. El hallazgo se produjo como resultado de tareas de inteligencia dirigidas a prevenir el tráfico de estupefacientes en la terminal aérea.

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Metanfetamina y cocaína con destino a Corea del Sur

En un tercer evento, una persona fue detenida en posesión de dos tipos de sustancia. Se le encontraron 18 paquetes con alrededor de 21.44 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina. El sujeto detenido fue identificado extraoficialmente como Jesús Delgado Valencia

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Además, portaba cinco paquetes con alrededor de 6.1 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína. De acuerdo con el reporte, ambos cargamentos tenían como posible destino Corea del Sur.

Del total de tres personas detenidas en estos dos hechos vinculados al tráfico de drogas, dos arribaron al AICM en vuelos procedentes de Guadalajara, Jalisco, según informaron las autoridades. Las detenciones se dieron como parte de las tareas de inteligencia orientadas a prevenir el ingreso y traslado de estupefacientes en la terminal.

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Puesta a disposición y afectación económica

A las cuatro personas detenidas se les informaron sus derechos de ley. Junto con la droga asegurada, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) correspondiente, quien determinará su situación legal.

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Las autoridades indicaron que estos aseguramientos representan una afectación económica estimada de aproximadamente nueve millones 125 mil 254.20 pesos para la estructura operativa y logística de los grupos delictivos involucrados.

Coordinación institucional

Con estas acciones, la ANAM, en coordinación con Marina a través del Grupo Aeroportuario Marina, y las instituciones del Gabinete de Seguridad y de la Ciudad de México, refrendaron su compromiso de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control aduanero.

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El objetivo declarado es evitar el ingreso de sustancias ilícitas al país y reforzar los controles en uno de los puntos de mayor tránsito aéreo de pasajeros en México.

Decomisos previos de droga en el AICM

Entre los casos más recientes reportados en el AICM durante 2026 se encuentra el decomiso de 10 kilogramos de presunta metanfetamina ocultos dentro de una máquina para carpintería con destino a Australia.

Días antes, el 22 de octubre, el Gabinete de Seguridad reportó el hallazgo de cerca de 10 kilos de sustancias ilícitas en el equipaje de un pasajero procedente de Miami, Estados Unidos, quien fue detenido. Las pruebas dieron positivo a sulfato de pseudoefedrina y morfina.

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El 25 de octubre, personal de Aduanas, Marina y la SSPC detectó 367 gramos de metanfetamina ocultos en bases de carga para controles de videojuegos, dentro de un paquete postal con destino al Reino Unido, según el Gabinete de Seguridad Federal.

Otros casos documentados en 2026 incluyen el decomiso de 8.64 kilogramos de cocaína ocultos en piezas de artesanía provenientes de Lima, Perú, el 30 de septiembre, y un cargamento de 8.8 kilogramos de cocaína distribuidos en una silla de ruedas, detectado el 14 de mayo.

El 15 de septiembre, Marina y la ANAM también reportaron un cargamento de mil 77 kilogramos de café contaminado con presunta cocaína base, en tránsito internacional, aunque ese hallazgo no derivó en detenciones confirmadas.

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