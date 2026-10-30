México

Legisladores de MC proponen que el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas se inscriba en el Muro de Honor del Senado

El legado del ingeniero en la vida pública del país busca ser homenajeado en la Cámara Alta

Legisladores de MC propusieron inscribir en el Muro de Honor del Senado el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas. Crédito: Senado de la República
Legisladores de MC propusieron inscribir en el Muro de Honor del Senado el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas. Crédito: Senado de la República
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Este jueves, legisladores del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de la Unión presentaron una propuesta para inscribir la leyenda “Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, promotor de la Transición a la Democracia” en el Muro de Honor del Senado de la República.

Sin excepciones, todos los integrantes de las bancadas emecistas en el Congreso destacaron la contribución del hijo del expresidente Lázaro Cárdenas en la transición democrática de México.

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MC propone que nombre de Cuauhtémoc Cárdenas se inscriba en el Muro de Honor del Senado

Las y los emelecistas recordaron que el también fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) participó en la conformación de la Corriente Democrática del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Participó en la conformación de la Corriente Democrática del Partido Revolucionario Institucional, surgida en 1986 como una expresión crítica que demandaba democratizar los procedimientos de selección de candidaturas y recuperar el debate sobre el rumbo económico y político del país.

“Este movimiento constituyó una ruptura dentro del sistema político, pues cuestionó las prácticas de concentración del poder y reivindicó la necesidad de que la ciudadanía participara de manera efectiva en la definición de sus representantes y gobernantes”, expresaron en un comunicado.

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Cuauhtémoc cárdenas
El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas llamó a presentar proyectos de nación que aborden temas económicos, electorales, sociales, etcétera y que no todo quede en aspiraciones FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM

Encabezó una alternativa política que lo llevó a buscar la Presidencia en 1988

También recordaron que, ante la falta de apertura al interior del PRI, el ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encabezó una alternativa política que, mediante la articulación de distintas fuerzas de izquierda, organizaciones sociales y sectores ciudadanos, dio origen al Frente Democrático Nacional, que lo postuló como candidato a la Presidencia de la República en 1988.

Enfatizaron, además, que la “caída del sistema” durante la elección del 6 de julio de 1988 constituye uno de los episodios más controvertidos de la historia electoral mexicana. El hecho generó una crisis de confianza en las autoridades electorales y en la legitimidad de los mecanismos de competencia política en el país.

En consecuencia, la necesidad de tener certeza y confianza en los resultados de las votaciones llevó a crear en 1990 el Instituto Federal Electoral (IFE).

Homenaje en la Cámara Alta también es porque ayudó a fortalecer el sistema democrático mexicano

Tomando como referencia lo antes escrito, los legisladores del partido naranja destacaron que la propuesta para inscribir en letras doradas la citada leyenda es un reconocimiento al papel fundamental de Cárdenas en la transformación de las instituciones políticas y en el fortalecimiento de los derechos de participación ciudadana, así como a su trayectoria y liderazgo en un proceso histórico que fortaleció el sistema democrático mexicano.

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Cámara de Diputados alista homenaje al ingeniero Cárdenas

Hoy, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que el próximo miércoles se rendirá un homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en una sesión solemne.

Monreal Ávila informó que solicitará a la Jucopo la realización del homenaje y la asistencia de los familiares de quien fue el primer jefe de Gobierno del extinto Distrito Federal.

“Bueno, hoy estamos rindiéndole homenaje en la Comisión de Educación, pero vamos a plantearle al grupo parlamentario de Morena, a los demás grupos parlamentarios, hacer una sesión solemne el próximo miércoles a un hombre de excepción, a un mexicano extraordinario que ayer falleció, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

“No podemos olvidar esta fecha y no podemos tampoco soslayar el enorme aporte que hizo él al país, a la democracia, a la justicia, a la lucha social, política y a la movilización impresionante que provocó en 1988”, afirmó el zacatecano ante medios de comunicación.

Monreal reconoce que admiraba a Cuauhtémoc Cárdenas

Por otro lado, Monreal Ávila admitió que él admiraba al líder izquierdista, ya que lo apoyó cuando decidió renunciar al PRI y contendió con el PRD por la gubernatura de Zacatecas.

Cuauhtémoc Cárdenas elecciones 1988.
Cuauhtémoc Cárdenas elecciones 1988.

“Para mí era un hombre admirado. Yo lo conocí, conversé, platiqué y, cuando, en 1997, yo renuncié al PRI y acepté la candidatura de la izquierda, él era jefe de gobierno. Los sábados me acompañaba a Zacatecas en la campaña política. Gracias a él ganamos, porque la gente le tenía un gran respeto y una gran consideración. Fue el primer estado que se ganó por la izquierda”, agregó.

Luego de su deceso, a los 92 años de edad, las y los legisladores de MC propusieron que el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas se inscriba en el Muro de Honor del Senado de la República.

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