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Hugo Sánchez llena de halagos a Charlyn Corral y la felicita por el Balón de Oro: “Como mexicano es un orgullo”

El Pentapichichi recordó su propia carrera y que ambos son los únicos nacionales con el reconocimiento al máximo artillero de España

La delantera de Pachuca compartió escenario con Harry Kane y fue distinguida por sus 49 anotaciones en 49 encuentros, una marca que la convierte en la segunda ganadora del importante galardón. (Especial)
La delantera de Pachuca compartió escenario con Harry Kane y fue distinguida por sus 49 anotaciones en 49 encuentros, una marca que la convierte en la segunda ganadora del importante galardón. (Especial)
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La gala del Balón de Oro dejó una postal poco frecuente para el futbol mexicano. Charlyn Corral subió al escenario para recibir el Trofeo Gerd Müller femenino.

Desde México, Hugo Sánchez celebró el reconocimiento de una goleadora que comparte con él un registro reservado para pocos: ambos conquistaron el Pichichi en España.

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La goleadora de Pachuca viajó a Londres para la entrega del galardón internacional y compartió el escenario con Harry Kane. (Instagram/ @miseleccionfem)

La distinción reconoció los 49 goles en 49 partidos de la delantera de Pachuca. Aunque el trofeo premia a la máxima goleadora y no equivale al Balón de Oro femenino, la ceremonia llevó al “Pentapichichi” a celebrar el logro y a mirar hacia su propia carrera.

El Pichichi en España une las trayectorias de Hugo Sánchez y Charlyn Corral

Durante la mesa de debate de Fútbol Picante, Hugo puso el foco en una coincidencia que conecta dos trayectorias separadas por generaciones.

Charlyn conquistó el Pichichi durante la temporada 2017-2018, cuando anotó 24 goles con Levante. El “Niño de Oro” obtuvo ese reconocimiento en cinco ocasiones: una con el Atlético de Madrid y cuatro con el Real Madrid.

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El exfutbolista recordó ese vínculo al celebrar la distinción de la atacante mexicana: “Ella y yo, nacidos en México, fuimos los únicos que hemos ganado un Pichichi en España. Ella ganó uno, yo tuve la oportunidad de ganar cinco”.

La atacante mexicana obtuvo el Pichichi en la temporada 2017-2018 cuando marcó 24 goles con el club Levante. (X/ @LUDfemenino)
La atacante mexicana obtuvo el Pichichi en la temporada 2017-2018 cuando marcó 24 goles con el club Levante. (X/ @LUDfemenino)

Sánchez reconoció el recorrido de la futbolista, quien pasó por el futbol universitario de Estados Unidos, tuvo experiencia en Europa y consolidó su etapa como goleadora en la Liga MX Femenil.

Además, el exgoleador de Pumas destacó las virtudes que observa en la atacante de Pachuca: “Charlyn ha mostrado su calidad, su talento, su mentalidad, su todo”.

Así, el vínculo entre ambos nació en España, pero el premio de Charlyn le dio una nueva dimensión. Hugo Sánchez dejó atrás la comparación y celebró que una futbolista mexicana volviera a aparecer entre las máximas goleadoras del futbol internacional.

El Trofeo Gerd Müller llega después de 49 goles en 49 partidos

Corral viajó a Londres para recibir el reconocimiento en una ceremonia donde compartió escena con Harry Kane. Su presencia representó un nuevo capítulo para México, después de años de registros goleadores en la Liga MX Femenil y en el extranjero.

  • La futbolista de Pachuca se convirtió en la segunda ganadora del Trofeo Gerd Müller femenino, creado en 2025. Antes de ella, la polaca Ewa Pajor había recibido la primera edición del galardón.
  • El premio llegó después de su registro de 49 goles en 49 partidos, una cifra que fue mencionada durante la conversación de Sánchez.
  • Corral ya había sumado cinco títulos de goleo en la Liga MX Femenil. También recibió reconocimientos como máxima goleadora mundial en 2023, 2024 y 2025, antes de recibir el nuevo premio.
Charlyn Corral se conviertió en la segunda ganadora histórica del Trofeo Gerd Müller femenino, luego de la distinción a la polaca Ewa Pajor. REUTERS/Eloisa Sanchez
Charlyn Corral se conviertió en la segunda ganadora histórica del Trofeo Gerd Müller femenino, luego de la distinción a la polaca Ewa Pajor. REUTERS/Eloisa Sanchez

Hugo celebró ese recorrido con una frase que resumió su postura ante el premio: “como mexicano, es un orgullo saber que una mexicana está consiguiendo logros importantes”, antes de insistir en que la goleadora merece el reconocimiento por sus números.

El Pentapichichi recordó por qué no pudo aspirar al Balón de Oro

La felicitación a Corral se sumó a una previa para Gilberto Mora y llevó a Hugo a hablar de una herida que conserva desde su etapa en España. Cuestionó que el Balón de Oro sólo permitiera competir a futbolistas europeos hasta 1995, una regla que lo dejó fuera durante sus mejores campañas con Real Madrid.

  • Sánchez recordó que ganó la Bota de Oro de 1990 luego de marcar 38 goles con los merengues. Pese a ese registro, no pudo competir debido a su nacionalidad.
  • El mexicano sostuvo que ese criterio también afectó a Diego Armando Maradona. “Nos discriminaron”, afirmó al recordar que ambos quedaron excluidos de la votación durante una etapa en la que brillaban en Europa.
  • El exgoleador relató que incluso pensó devolver la Bota de Oro como protesta. Finalmente conservó el trofeo después de que su entonces novia, Emma Portugal, le recomendara recibirlo y reclamar después.
Hugo Sánchez y Charlyn Corral destacan como los únicos futbolistas nacidos en México que conquistaron el título de goleo Pichichi en España. REUTERS/Henry Romero
Hugo Sánchez y Charlyn Corral destacan como los únicos futbolistas nacidos en México que conquistaron el título de goleo Pichichi en España. REUTERS/Henry Romero

De esta manera, el reconocimiento de Charlyn Corral no salda la deuda que Hugo Sánchez señala desde sus años con Real Madrid. Pero dejó una escena que el Pentapichichi celebró: uuna mexicana recibió un premio después de llevar sus goles desde Pachuca hasta el escenario del Balón de Oro.

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