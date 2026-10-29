Cae en Matamoros Axel Alfredo, alias “El Titán”: operador del Cártel del Golfo y familiar de Osiel Cárdenas Guillén

El RND confirmó que la captura se concretó a las 11 horas de este 29 de octubre. Crédito: Especial

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Fuerzas Federales detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a un hombre identificado como Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán” o “El Axel”, señalado como segundo al mando de “Los Ciclones” del Cártel del Golfo e hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”.

La aprehensión fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus canales oficiales, quien añadió que la detención se dio junto con la de otra persona de la que no se revelaron datos. El funcionario señaló que “El Titán” es señalado como responsable de la agresión contra integrantes de la SSPC ocurrida el pasado 17 de mayo, en la que perdió la vida un elemento y resultaron heridos varios más.

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Una consulta de Infobae México en el Registro Nacional de Detenciones confirmó que la captura ocurrió este 29 de octubre a las 11:00 horas.

El detenido pertenece a la dinastía criminal fundada por Osiel Cárdenas Guillén, tío abuelo de “El Titán” y fundador tanto del Cártel del Golfo moderno como de Los Zetas.

Narcobloqueos tras la detención de "El Titán". Crédito: Redes sociales

La captura se dio en el marco de un operativo que derivó en narcobloqueos con vehículos incendiados en Matamoros, Río Bravo y Padilla, y motivó una alerta de seguridad del Consulado de Estados Unidos para su personal y ciudadanos en la región.

Harfuch confirmó que era el segundo al mando de Los Ciclones

Omar García Harfuch confirmó en su cuenta de X que la detención fue resultado de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Naiconal, ejecutados por personal de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

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En el operativo se detuvo a dos personas en Matamoros, entre ellas “El Titán”, identificado como segundo al mando de la célula delictiva “Los Ciclones”.

Traslado de de Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, señalado como segundo al mando de la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo. RRSS

García Harfuch señaló que el sujeto está relacionado con homicidios, secuestro, extorsión y tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos.

También lo responsabilizó de la agresión contra integrantes de la SSPC ocurrida el 17 de mayo, en la que perdió la vida un elemento y resultaron heridos varios más. “No permitiremos que esta agresión quede impune”, escribió el funcionario.

Durante la acción se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. Ambos detenidos fueron trasladados por la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México.

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La ficha del RND describió a “El Titán” como un hombre de complexión robusta

La ficha del Registro Nacional de Detenciones, emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y consultada por Infobae México a las 14:43 horas, identificó al detenido como Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez. El documento ubicó el estatus de la detención como “en traslado”, sin precisar la autoridad que realizó el arresto ni la que lo tenía a su disposición.

Detención de El Titán en Matamoros. Crédito: Redes Sociales

El reporte oficial describió al detenido como una persona de nacionalidad mexicana, complexión robusta, tez blanca, cabello rizado y barba cerrada. Al momento de la detención vestía playera negra con estampado “BB”, similar a las que comercializa la marca Balenciaga, pantalón de mezclilla azul claro y calzado tipo tenis en color negro.

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Imágenes del operativo mostraron al detenido custodiado por elementos de las fuerzas federales en plena vía pública, junto a una camioneta Lamborghini Urus color azul, la cual presuntamente conducía al momento de ser interceptado.

Detención de de Axel Alfredo “N”, alias “Axel”, señalado como segundo al mando de la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo. RRSS

Imágenes compartidas en redes sociales revelaron que la detención ocurrió sobre la avenida Pedro Cárdenas, a la altura de la Cruz Verde de Matamoros. Tras la captura, “El Titán” fue trasladado a la Ciudad de México.

“El Contador” lideró Los Ciclones y evadió la extradición a Estados Unidos

José Alfredo Cárdenas Martínez, padre del detenido y conocido como “El Contador”, fue identificado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén y como uno de los líderes de Los Ciclones y Los Escorpiones, facciones armadas surgidas tras la fragmentación de Los Zetas. Estados Unidos solicitó su extradición y, en diciembre de 2024, la Secretaría de Relaciones Exteriores aprobó el procedimiento.

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En EEUU se le acusa de nueve delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero (Foto: FGR)

Un mes antes de esa aprobación, en noviembre de 2024, un juez de control del Penal Federal del Altiplano ordenó la liberación de “El Contador”, decisión que generó controversia. La Fiscalía General de la República calificó esa resolución como irregular y el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero anunció una carpeta de investigación contra el juez Gregorio Salazar Hernández, responsable del fallo.

Tras su liberación, “El Contador” permaneció prófugo; la orden de extradición solo se haría efectiva si era recapturado, y de ocurrir enfrentaría cargos por delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero y asociación delictuosa, además de cargos federales en Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína.

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El Cártel del Golfo se fragmentó en cinco facciones tras la caída de Osiel Cárdenas Guillén

Osiel Cárdenas Guillén, tío de “El Contador” y fundador de Los Zetas, lideró el Cártel del Golfo entre 1997 y 2003, cuando fue capturado por fuerzas de seguridad mexicanas. Bajo su mando, el Cártel del Golfo aprovechó los 370 kilómetros de frontera de Tamaulipas con Estados Unidos para traficar cocaína y marihuana hacia Texas, según información del medio especializado en seguridad, InSight Crime.

Osiel Cárdenas Guillen, extraditado a México tras cumplir con su sentencia en EEUU. Crédito: REUTERS

Extraditado a Estados Unidos en 2007, Cárdenas Guillén se declaró culpable y recibió una condena de 25 años de prisión en 2010 por conspiración para distribuir drogas, lavado de dinero y amenazas a un agente federal. Redujo su pena y fue liberado el 30 de agosto de 2024, para ser deportado a México el 16 de diciembre de ese año y recluido en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Edomex, donde enfrentó la posible reapertura de siete procesos penales federales.

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Osiel Cárdenas Guillén cuando estaba bajo custodia de EEUU en 2007. (AP Foto/Pat Sullivan, Archivo)

Tras su extradición en 2007, Los Zetas se separaron del Cártel del Golfo bajo el mando de Heriberto Lazcano, alias “Z3”, y protagonizaron las masacres de San Fernando, Tamaulipas, donde fueron asesinados 72 migrantes en agosto de 2010 y se hallaron otros 192 cadáveres meses después.

Con el tiempo, el Cártel del Golfo se desmoronó en facciones identificadas como Escorpiones, Ciclones, Rojos, Metros y Panteras.

Los Escorpiones y Los Ciclones concentraban, hasta antes de esta detención, el mayor poder dentro de esa estructura fragmentada que mantenía enfrentamientos abiertos por el control del territorio fronterizo con Texas.

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