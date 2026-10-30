México

¿Lloverá este Día de Muertos? El pronóstico del clima en México para el 1 de noviembre 2026

Conoce el pronóstico del clima y si lloverá el día que se piden dulces en México

Infografía con un mapa meteorológico de México, datos numéricos de lluvia e íconos que representan viento, oleaje, tormentas, heladas y calor.
Una infografía de Infobae detalla los efectos del frente frío número 4 en México, con precipitaciones de hasta 75 milímetros en el noroeste y temperaturas extremas en el territorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El frente frío número 4 ingresa a México durante el fin de semana y trae lluvias fuertes a Baja California y Sonora justo para el domingo 1 de noviembre, día en que inician las celebraciones de Día de Muertos en el país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de la Conagua, pronostica un panorama variable con precipitaciones intensas en el noroeste, chubascos dispersos en el centro y sur, y ambiente caluroso en el sureste.

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Las lluvias más severas se concentran en el noroeste del territorio nacional. Baja California y Sonora registran lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros en sus regiones norte y noroeste, mientras el norte de Baja California Sur y el noroeste de Chihuahua presentan chubascos de 25 a 50 milímetros.

Chubascos dispersos alcanzan 14 estados del centro y sureste

Plaza de piedra mojada con arcos, faroles encendidos, guirnaldas de papel picado morado y naranja, y arreglos florales bajo un cielo nublado.
Una plaza colonial mexicana reúne adornos de papel picado y flores de cempasúchil sobre el suelo mojado durante los preparativos del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo amplio de entidades presenta intervalos de chubascos con acumulados de 5 a 25 milímetros. La lista incluye a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Nayarit, Estado de México, Morelos y Puebla registran únicamente lluvias aisladas menores, de 0.1 a 5 milímetros. En estas zonas las actividades al aire libre y las visitas a los panteones no deberían verse afectadas de forma significativa.

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El sistema frontal se asocia con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de la corriente en chorro subtropical. Esta combinación favorece el descenso de temperatura, las rachas de viento y las lluvias de mayor intensidad en el noroeste del país-

El frío llega a -5 grados en zonas serranas del norte

Cuatro personas caminan de espaldas con paraguas por una calle mojada junto a una banqueta con faroles y un altar con flores anaranjadas.
Varios transeúntes con paraguas avanzan bajo la lluvia por una calle empedrada junto a una ofrenda tradicional de Día de Muertos decorada con flores de cempasúchil en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la madrugada del lunes 2 de noviembre, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango registran temperaturas de -5 a 0 grados Celsius, lo que favorece la formación de heladas en localidades de mayor altitud.

El descenso térmico también alcanza regiones montañosas de Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, con temperaturas de entre 0 y 5 grados. No todas estas zonas registran valores bajo cero, pero las mañanas resultan particularmente frías.

El SMN advierte que las lluvias fuertes y muy fuertes pueden venir acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. El organismo alerta además sobre el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

El calor predomina en el sur y sureste con hasta 40 grados

Mapa satelital de México con formaciones nubosas en tonos grises y zonas de precipitación señaladas en colores azul, amarillo y rojo
gif Conagua

En contraste con el frío del norte, el calor domina el sur y sureste del país. Se esperan máximas de 35 a 40 grados en el sur de Sonora, centro y norte de Sinaloa, este de Nuevo León, oeste de Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Coatzacoalcos, Veracruz, el clima se mantiene mayormente soleado y caluroso durante el fin de semana. La probabilidad de lluvia para el domingo 1 de noviembre cae a 0% entre las 12:00 y las 17:00 horas, con una máxima de 28 grados y sensación térmica de hasta 32 grados.

Las noches en la región costera del sur de Veracruz ofrecen un ambiente más fresco, con mínimas de entre 23 y 24 grados, lo que permite que las tradicionales veladas en los cementerios se desarrollen en condiciones templadas.

Vientos de hasta 70 km/h afectan el golfo de Baja California

Una flor de cempasúchil naranja con gotas de agua junto a una calavera de azúcar blanca, papel picado y follaje húmedo.
Una flor de cempasúchil y una calavera de azúcar artesanal permanecen sobre un muro de piedra bajo la lluvia durante las celebraciones del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SMN pronostica vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de Baja California, Baja California, Sonora y Chihuahua. También se prevé viento de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca.

La Ciudad de México, el Estado de México, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla registran rachas de 30 a 50 km/h durante el fin de semana. La costa oeste de Baja California mantiene además un oleaje elevado de 2.0 a 3.0 metros de altura.

Las autoridades recomiendan el uso de ropa abrigadora en las zonas afectadas por el frío, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones al manejar, en especial cuando existan condiciones de lluvia intensa, pavimento resbaladizo o poca visibilidad.

El primer megapuente del ciclo escolar de la Secretaría de Educación Pública comienza este viernes 30 de octubre y concluye el lunes 2 de noviembre, por lo que millones de familias que viajan o visitan panteones durante estos días deben considerar el pronóstico regional antes de salir.

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