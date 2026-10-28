México

Senado aprueba homenaje a Charlyn Corral por ganar el premio a la mejor delantera del mundo

La propuesta de Morena busca distinguir a la jugadora del Pachuca por ganar el Trofeo Gerd Müller Femenil 2026 y exhorta a las autoridades a ampliar los programas de apoyo al deporte femenil

El Senado aprobó homenajear a Charlyn Corral tras conquistar el Trofeo Gerd Müller Femenil 2026. Images via Reuters/Matthew Childs
El Senado aprobó homenajear a Charlyn Corral tras conquistar el Trofeo Gerd Müller Femenil 2026. Images via Reuters/Matthew Childs
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El Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para reconocer y rendir homenaje a la futbolista mexicana Charlyn Corral, quien se convirtió en la primera deportista nacional en conquistar el Trofeo Gerd Müller Femenil 2026, galardón que distingue a las máximas goleadoras del futbol internacional.

La propuesta, presentada por la senadora de Morena Blanca Judith Díaz Delgado, contempla invitar a la delantera del Pachuca femenil a una sesión del Pleno para entregarle formalmente el reconocimiento, en una fecha que se definirá posteriormente.

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Durante la sesión de este miércoles, la legisladora destacó la trayectoria de Corral y señaló que su distinción representa un acontecimiento para el futbol femenil mexicano.

Además, planteó que el logro de la jugadora contribuya a impulsar mejores condiciones para las mujeres que buscan desarrollarse profesionalmente en el deporte.

Charlyn Corral hace historia con el Trofeo Gerd Müller Femenil

Corral recibió el galardón el lunes durante la ceremonia del Balón de Oro, celebrada en Londres, Inglaterra, donde fue reconocida por su capacidad goleadora.

Díaz Delgado destacó que la carrera de la futbolista refleja años de disciplina, perseverancia y sacrificios, además de demostrar que las deportistas mexicanas pueden competir y obtener distinciones en escenarios internacionales.

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La senadora también señaló que el reconocimiento va más allá de los resultados obtenidos en la cancha, pues considera que la trayectoria de Corral puede servir como referente para niñas y adolescentes interesadas en construir una carrera profesional en el futbol.

En ese sentido, sostuvo que los logros de las deportistas mexicanas deben contribuir a visibilizar su talento y ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones.

Senado pide fortalecer los apoyos al deporte femenil

El punto de acuerdo aprobado también incluye un exhorto dirigido a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), así como a las autoridades federales, estatales y municipales, para fortalecer los programas destinados al desarrollo del deporte femenil.

Durante la presentación de la propuesta, Díaz Delgado señaló que las mujeres han enfrentado durante décadas prejuicios, discriminación, falta de oportunidades y desigualdad en el acceso a recursos e instalaciones deportivas.

Por ello, planteó que los reconocimientos a deportistas mexicanas también permitan visibilizar las condiciones que enfrentan para entrenar, competir y avanzar en sus carreras profesionales.

Entre las medidas que contempla la iniciativa se encuentran:

  • Reconocer la trayectoria deportiva: entregar una distinción formal a Charlyn Corral por su carrera y la obtención del Trofeo Gerd Müller Femenil 2026.
  • Visibilizar el talento femenino: destacar su papel como referente para niñas y adolescentes que aspiran a convertirse en deportistas profesionales.
  • Ampliar los apoyos deportivos: fortalecer los programas públicos dirigidos a las mujeres que practican deporte.
  • Mejorar las condiciones de desarrollo: ampliar el acceso a instalaciones, recursos económicos, formación y oportunidades de profesionalización.
  • Promover espacios seguros: impulsar entornos incluyentes y libres de violencia y discriminación.

La iniciativa plantea igualdad de oportunidades para las atletas

La propuesta legislativa busca que el reconocimiento a Corral también contribuya a impulsar condiciones de mayor igualdad para las mujeres en el deporte profesional mexicano.

Díaz Delgado argumentó que los triunfos internacionales pueden representar una oportunidad para revisar las barreras que limitan el desarrollo de las deportistas y fortalecer las políticas públicas destinadas a atenderlas.

La senadora fundamentó el planteamiento en el artículo cuarto de la Constitución mexicana y en los compromisos internacionales asumidos por el país para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

El exhorto contempla la participación de los tres órdenes de gobierno para ampliar los recursos y las condiciones necesarias para que las mujeres puedan acceder al deporte, permanecer en él y desarrollar una trayectoria profesional.

Senado invitará a Charlyn Corral para entregarle el reconocimiento

Como parte del acuerdo, el Senado prevé invitar a la futbolista a una sesión del Pleno para entregarle el reconocimiento por su distinción internacional, aunque la fecha del homenaje todavía está pendiente de definición.

La propuesta de Díaz Delgado vincula el logro de la delantera mexicana con la necesidad de fortalecer los apoyos al deporte femenil y generar mejores condiciones para las atletas.

Con la aprobación del punto de acuerdo, la Cámara alta plantea reconocer la trayectoria de Corral y destacar su contribución a la visibilidad de las mujeres en el futbol, además de exhortar a las autoridades deportivas a impulsar programas que favorezcan su desarrollo en condiciones de igualdad.

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