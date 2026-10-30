¿Hasta cuándo estará en el Zócalo la Catrina más alta del mundo?

Una figura monumental de una catrina preside la ofrenda del Día de Muertos en el Zócalo, frente a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. (Gobierno CDMX)

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La Catrina monumental instalada en el Zócalo de la Ciudad de México cerrará su exhibición el lunes 2 de noviembre, luego de nueve meses de planeación y una semana de montaje sobre la plancha de la Plaza de la Constitución. La figura, de más de 32 metros de altura, busca romper el récord Guinness de la escultura de este tipo más alta del mundo.

El acceso al público es gratuito durante las 24 horas, desde su inauguración este jueves 29 de octubre. La pieza encabeza la Ofrenda Monumental por el Día de Muertos, un proyecto que reunió al menos 180 profesionales, entre artistas, ingenieros, arquitectos, herreros, cartoneros y pintores.

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El diseño partió de un encargo que terminó superando las expectativas originales

Una figura monumental de calavera vestida de morado se erige frente a la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México rodeada por flores de cempasúchil y visitantes. (Gobierno CDMX)

El director del Taller de Arte Xibalbá, Carlos Báez, encabezó la construcción de la figura desde enero. El Gobierno de la Ciudad de México solicitó originalmente una Catrina de 30 metros, pero el propio equipo propuso ampliar la altura a 32 para asegurar una diferencia clara frente al récord vigente.

“Nos parecía muy interesante el reto de hacer una Catrina de 30 metros, que originalmente nos pidieron. Al final nosotros propusimos que fuera de 32”, explicó Báez. La altura final supera esa cifra al considerar el tocado que remata la cabeza de la figura.

El récord anterior pertenece a Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, con una Catrina de 28 metros registrada hace dos años. La diferencia de cuatro metros busca dejar margen suficiente para que la verificación de Guinness World Records no genere disputas sobre el resultado.

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La estructura combina acero, fibra de vidrio y 70 toneladas de lastre

Una catrina monumental y sectores florales iluminados reciben a los asistentes a la ofrenda de Día de Muertos en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. (Gobierno CDMX)

La base de la escultura requirió entre 21 y 22 toneladas de acero para sostener el peso total de la figura, que según distintos reportes técnicos ronda las 70 toneladas de lastre de concreto destinadas a garantizar estabilidad ante el viento y posibles sismos. El armazón se construyó bajo una memoria de cálculo que respalda la resistencia de la obra.

El cuerpo de la Catrina está moldeado en fibra de vidrio translúcida y resistente al agua, con huesos que se iluminan desde el interior mediante tecnología LED. Esta retroluminicidad permite que la figura brille durante las exhibiciones nocturnas, un efecto que el equipo de diseño consideró central para distinguir la pieza de otras Catrinas monumentales construidas en años anteriores en distintos puntos del país.

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Como la figura no podía trasladarse armada hasta el Zócalo, el taller diseñó un sistema de ensamblaje por partes que permitiera levantarla directamente sobre la plaza. “Tuvimos que diseñar todo un rompecabezas que nos permitiera ensamblarlo en un tiempo récord, en una plaza donde además no puedes colocar una cimentación ni nada por el estilo”, detalló Báez.

El vestuario morado utilizó miles de metros de tela y bordados artesanales

Autoridades de la CDMX y participantes caracterizados presentan un reconocimiento frente a una catrina monumental durante la inauguración de la ofrenda en el Zócalo de la Ciudad de México. (Gobierno CDMX)

El vestido de la Catrina está confeccionado en terciopelo morado, un color elegido para destacar frente a las fachadas que rodean la plaza sin competir visualmente con los edificios históricos del Centro. La prenda incorpora bordados tradicionales cosidos a mano, encajes y olanes inspirados en la vestimenta elegante de principios del siglo pasado.

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Para su elaboración se emplearon entre 3,000 y 3,500 metros lineales de tela, además de aproximadamente 3,000 metros lineales de luces LED distribuidas en distintas secciones del cuerpo y del vestuario. La figura también incluye piezas de joyería artesanal y flores iluminadas que complementan el diseño general.

El montaje final, que debió resolverse en un plazo de ocho a nueve días, involucró directamente a 140 personas del taller y a más de 200 si se contabilizan proveedores de grúas, carpas y servicios de limpieza. El costo de producción de la pieza se estima en 11 millones de pesos.

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La obra rinde homenaje al creador original de la Catrina

José Guadalupe Posada dejó un gran legado en la historia de la ilustración y las artes plásticas en México. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La figura está dedicada a José Guadalupe Posada, grabador, ilustrador y caricaturista mexicano reconocido mundialmente como el creador de la imagen original de la Catrina, concebida inicialmente bajo el nombre de Calavera Garbancera. El homenaje busca vincular la tradición gráfica de Posada con una obra de escala sin precedente en el Zócalo capitalino.

La Catrina monumental, que hasta el cierre de esta nota aún no tenía nombre definitivo, forma parte de una encuesta interna del taller con alrededor de 15 propuestas.

La Ofrenda Monumental suma otras actividades durante la temporada

La instalación en el Zócalo incluye además una ofrenda decorada con piezas de la exposición Ajolotes en el Corazón y alrededor de 100,000 flores de cempasúchil, que aportan el color naranja característico de la temporada. Los edificios de gobierno y del Centro Histórico cuentan con iluminación decorativa adicional relacionada con el Día de Muertos.

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El Gobierno capitalino también organiza el Gran Desfile del Día de Muertos y la instalación de diez ofrendas comunitarias distribuidas en distintas alcaldías de la ciudad. Personal de la Secretaría de Obras y Servicios participó en la colocación de las decoraciones sobre los edificios del primer cuadro capitalino.

La verificación del récord depende de una revisión técnica posterior

Una figura monumental de la Catrina y esculturas tradicionales ocupan la plaza del Zócalo de la Ciudad de México durante las actividades del Día de Muertos. (Gobierno CDMX)

Para que la Catrina obtenga el reconocimiento oficial, representantes de Guinness World Records deben confirmar las mediciones de la estructura durante el periodo de exhibición. El proceso de certificación incluye revisión técnica de la altura final, considerando tanto el cuerpo de la figura como los elementos que la rematan en la parte superior.

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Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno de la Ciudad de México no había difundido un comunicado oficial sobre el resultado de la verificación. La confirmación del récord, en caso de obtenerse, se conocería durante o después del cierre de la exhibición, programado para el 2 de noviembre.