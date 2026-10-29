Checo Pérez celebrará 300 carreras en el Gran Premio de México: “Será muy especial para mí”

El mexicano se siente especial de correr en México su carrera 300 REUTERS/Eloisa Sanchez

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Sergio Checo Pérez se presentó este jueves en la conferencia de prensa previa a disputar su Gran Premio número 300 de la Fórmula Uno, marca histórica que alcanzará el piloto tapatío este fin de semana ante su afición en la Ciudad de México.

“Me siento especial, nunca me imaginé que competiría mi carrera 300 en México”, expresó el representante de Cadillac Fórmula One Team. “Así que creo que es increíble y estoy deseando que llegue ese domingo. El desfile será muy especial para mí”, añadió Checo Pérez.

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Asimismo, Sergio Pérez señaló que disputar su Gran Premio número 300 en la Ciudad de México le da un significado distinto a la carrera del fin de semana. “Ya es un momento especial porque sé que celebrar y sentir el apoyo de la gente, me hace sentir a México en la piel, es algo realmente único y especial”, dijo el tapatío.

Además, Pérez Mendoza destacó que competir frente a su afición en el Autódromo Hermanos Rodríguez, convierte el fin de semana en una experiencia que va más allá del resultado en la pista. “Es una semana realmente importante”, subrayó.

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El piloto mexicano se siente especial de competir en su carrera 300 en México REUTERS/Eloisa Sanchez

Checo sostiene que mantenerse vigente en la Fórmula Uno habla de su trayectoria. Afirma que construir una carrera exitosa exige más que sólo velocidad: requiere constancia, trabajo con la escudería y capacidad para responder ante los momentos complicados.

“Habló por mí mismo y no es cosa sencilla cuando vienes a una carrera y ves que realmente difícil hacer y tener una carrera exitosa para quedarse aquí. Necesitas ciertas características y comunicación con tu equipo para saber actuar ante los difíciles instantes”, explicó el Jalisciense.

Pérez añadió que la vivencia en Fórmula Uno le deja múltiples aprendizajes a lo largo de 15 años. El volante nacional considera que cada etapa dentro de la Fórmula Uno le permite entender mejor las exigencias de la categoría y el valor de competir al más alto nivel.

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Incluso, Checo reconoce que la exigencia de la F1 lleva a los pilotos a pensar de forma constante en la siguiente carrera, la renovación de contrato o los objetivos de la temporada. Ante ese ritmo, advierte que es fácil perder de vista el valor de disfrutar cada etapa dentro del Gran Circo.

“Siempre estás pensando en la próxima carrera y el próximo contrato, el próximo volumen, y siempre olvidas que lo más importante es disfrutarlo porque pasa muy rápido”, comentó el piloto de la escudería Cadillac F1.

Los pilotos conviven previo a la conferencia de medios. REUTERS/Eloisa Sanchez

De igual manera, Sergio Pérez señaló que su travesía en la Fórmula Uno le deja una lección: el tiempo en el automovilismo pasa rápido. Por ello, asegura que su mensaje apunta a valorar el presente, aprovechar cada oportunidad y disfrutar el camino, incluso en medio de la presión que implica competir en el Máximo Circuito.

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Será la undécima ocasión de esta tercera etapa en que la Fórmula Uno celebre una carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la CDMX. Enseguida, los días y horarios de las actividades en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca:

¿Cuál será la actividad de la Fórmula Uno en el Gran Premio de la Ciudad de México?

El piloto mexicano se dice listo para competir en el GP de México (Néstor Hernández)

El Gran Premio de la Ciudad de México festejará su undécima edición en esta tercera etapa de la Fórmula Uno en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Estos son los días y horarios de las actividades en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca:

Viernes 30 de octubre

Práctica Libre 1 : 12:30 a 13:30 horas.

Práctica Libre 2: 16:00 a 17:00 horas.

Sábado 31 de octubre

Práctica Libre 3 : 11:30 a 12:30 horas.

Clasificación: 15:00 a 16:00 horas.

Domingo 1 de noviembre

Carrera: 14:00 horas, programada a 71 vueltas.