México

Clara Brugada confirma homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes

El reconocimiento al fundador del PRD se llevará a cabo el 30 de octubre

El político representante de la izquierda mexicana recibirá un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. (Crédito: Gob. CDMX)
Guardar

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó el homenaje que se le rendirá al líder de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en el Palacio de Bellas Artes el próximo 30 de octubre.

La mandataria de la capital dio el anunció durante un evento en el Zócalo, tras la muerte de quien fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se convirtió en el primer gobernante del Distrito Federal elegido por voto popular.

PUBLICIDAD

¿Qué se sabe sobre el homenaje en Bellas Artes?

“Por último, ayer falleció Cuauhtémoc Cárdenas, un gran luchador por la democracia en este país y el iniciador de que aquí en la Ciudad de México. El iniciador de una ciudad de derechos y libertades”, confirmó la mandataria a los asistentes.

Detalló que el evento es con motivo de su trayectoria y “lo que significó su lucha en el país”, mismo que dará inicio en punto de las 11:00 de la mañana. “Viva Cuauhtémoc Cárdenas”, finalizó la jefa de Gobierno.

Sheinbaum lamentó el fallecimiento del político

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ocurrido la noche del miércoles 28 de octubre, a los 92 años, en la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, la mandataria describió al fundador del PRD como “un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país” y subrayó que su papel en la historia contemporánea mexicana es fundamental.

PUBLICIDAD

La presidenta de México acudió al panteón Francés, donde es velado el fundador del PRD y referente de la izquierda en México. (Crédito: X/@circulo_depoder)

Sheinbaum recordó la elección de 1988, cuando Cárdenas abanderó un movimiento democrático pacífico que, según la presidenta, “canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos” y que, sostuvo, “debió haber sido reconocido como presidente”.

La mandataria destacó que el ingeniero, hijo del general Lázaro Cárdenas, honró ese legado con una trayectoria fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales.

Durante La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum proyectó un video homenaje en Palacio Nacional y envió condolencias a los hijos del político: “Desde aquí mandamos un abrazo cariñoso a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, sus hijos, y a todas las personas que estuvieron cerca del ingeniero”.

Horas más tarde, la presidenta asistió al funeral de Cárdenas en el Panteón Francés, donde le rindió homenaje junto a familiares y seres queridos.

Así fue la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas

El político representante de la izquierda mexicana recibirá un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. (Imagen: Infobae México)
El político representante de la izquierda mexicana recibirá un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. (Imagen: Infobae México)

La trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas terminó con una función honoraria en Pemex, después de décadas en las que pasó del partido oficial a la construcción de una oposición electoral. Su muerte cerró una carrera pública atravesada por la política nacional, la administración capitalina y la defensa de una reforma democrática.

El ingeniero civil formado en la UNAM inició su recorrido dentro del PRI, donde ocupó cargos legislativos y ejecutivos. La ruptura llegó cuando encabezó la Corriente Democrática y cuestionó la candidatura presidencial del partido, una decisión que lo llevó a competir en los comicios marcados por la llamada “caída del sistema”.

Más tarde fundó el PRD y volvió a contender por la Presidencia, aunque no alcanzó el cargo. También hizo historia al convertirse en el primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal, antes de alejarse del partido que creó y respaldar posteriormente la candidatura de Claudia Sheinbaum.

Temas Relacionados

Cuauhtémoc CárdenasClara BrugadaBellas ArtesCDMXPRDmuertePolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

Reportes ciudadanos indican que se colocaron ponchallantas en diversos puntos para evitar la circulación

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

Lydia Cacho y la FGR van por la pena máxima por tortura para Mario Marín a 21 años de iniciado el proceso judicial

La pena máxima contempla 12 años de prisión, por lo que el exgobernador saldría libre a principios del 2033 si se acredita esta condena

Lydia Cacho y la FGR van por la pena máxima por tortura para Mario Marín a 21 años de iniciado el proceso judicial

Alito Moreno condena asesinato de regidor del PRI y su esposa en Michoacán: culpa a Morena

El dirigente priista acusó que Adán Rodríguez Ávalos habría sido amenazado por el crimen organizado para pagar derecho de piso y entregar a un familiar

Alito Moreno condena asesinato de regidor del PRI y su esposa en Michoacán: culpa a Morena

Legisladores de MC proponen que el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas se inscriba en el Muro de Honor del Senado

El legado del ingeniero en la vida pública del país busca ser homenajeado en la Cámara Alta

Legisladores de MC proponen que el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas se inscriba en el Muro de Honor del Senado

¿Hasta cuándo estará en el Zócalo la Catrina más alta del mundo?

La monumental escultura estará disponible para todos los capitalinos durante varios días

¿Hasta cuándo estará en el Zócalo la Catrina más alta del mundo?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

Tamaulipas confirma el fallecimiento de una menor y dos lesionados tras la ola de violencia generada por la captura de “El Titán”

Agresión contra la AMIC de Sonora ocurrió minutos después de que un juez procesara a detenidos en el operativo contra “El Meny Carranza”

Cae en Matamoros Axel Alfredo, alias “El Titán”: operador del Cártel del Golfo y familiar de Osiel Cárdenas Guillén

Capturan en el AICM a cuatro traficantes con más de 45 kilos de cocaína y metanfetamina: intentaban volar a España y Corea del Sur

ENTRETENIMIENTO

De amenizar bailes en Tepito a tocar en festivales: el origen de Sonido La Changa de Ramón Rojo Villa

De amenizar bailes en Tepito a tocar en festivales: el origen de Sonido La Changa de Ramón Rojo Villa

Entre voces mediáticas y la taquilla local: el desafío de ‘Wildwood’ en los cines de México

¿Lloverá este Día de Muertos? El pronóstico del clima en México para el 1 de noviembre 2026

De la cárcel a la pantalla: la docuserie con la que la Suprema Corte desarmó el mito de “El Caníbal de Atizapán”

Alex Fernández en la CDMX: boletos, horarios, setlist y cómo llegar al concierto en el Teatro Metropólitan

DEPORTES

Charlyn Corral rompe en llanto y exige que se reconozca su lugar en el futbol: “He hecho lo que ningún mexicano a hecho”

Charlyn Corral rompe en llanto y exige que se reconozca su lugar en el futbol: “He hecho lo que ningún mexicano a hecho”

Piojo Alvarado lo vuelve a hacer y se roba el concurso de disfraces de Chivas

Harry Kane se conmueve al recordar a México con regalo mundialista tras volver a Múnich con el Balón de Oro

Checo Pérez celebrará 300 carreras en el Gran Premio de México: “Será muy especial para mí”

Pierre Gasly ve complicado repetir su actuación de cuarto lugar en México del 2021, pero no descarta sorpresas