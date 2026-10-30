Clara Brugada confirma homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes

El político representante de la izquierda mexicana recibirá un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. (Crédito: Gob. CDMX)

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Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó el homenaje que se le rendirá al líder de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en el Palacio de Bellas Artes el próximo 30 de octubre.

La mandataria de la capital dio el anunció durante un evento en el Zócalo, tras la muerte de quien fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se convirtió en el primer gobernante del Distrito Federal elegido por voto popular.

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¿Qué se sabe sobre el homenaje en Bellas Artes?

“Por último, ayer falleció Cuauhtémoc Cárdenas, un gran luchador por la democracia en este país y el iniciador de que aquí en la Ciudad de México. El iniciador de una ciudad de derechos y libertades”, confirmó la mandataria a los asistentes.

Detalló que el evento es con motivo de su trayectoria y “lo que significó su lucha en el país”, mismo que dará inicio en punto de las 11:00 de la mañana. “Viva Cuauhtémoc Cárdenas”, finalizó la jefa de Gobierno.

Sheinbaum lamentó el fallecimiento del político

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ocurrido la noche del miércoles 28 de octubre, a los 92 años, en la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, la mandataria describió al fundador del PRD como “un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país” y subrayó que su papel en la historia contemporánea mexicana es fundamental.

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La presidenta de México acudió al panteón Francés, donde es velado el fundador del PRD y referente de la izquierda en México. (Crédito: X/@circulo_depoder)

Sheinbaum recordó la elección de 1988, cuando Cárdenas abanderó un movimiento democrático pacífico que, según la presidenta, “canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos” y que, sostuvo, “debió haber sido reconocido como presidente”.

La mandataria destacó que el ingeniero, hijo del general Lázaro Cárdenas, honró ese legado con una trayectoria fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales.

Durante La Mañanera del Pueblo, Sheinbaum proyectó un video homenaje en Palacio Nacional y envió condolencias a los hijos del político: “Desde aquí mandamos un abrazo cariñoso a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, sus hijos, y a todas las personas que estuvieron cerca del ingeniero”.

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Horas más tarde, la presidenta asistió al funeral de Cárdenas en el Panteón Francés, donde le rindió homenaje junto a familiares y seres queridos.

Así fue la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas

El político representante de la izquierda mexicana recibirá un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes. (Imagen: Infobae México)

La trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas terminó con una función honoraria en Pemex, después de décadas en las que pasó del partido oficial a la construcción de una oposición electoral. Su muerte cerró una carrera pública atravesada por la política nacional, la administración capitalina y la defensa de una reforma democrática.

El ingeniero civil formado en la UNAM inició su recorrido dentro del PRI, donde ocupó cargos legislativos y ejecutivos. La ruptura llegó cuando encabezó la Corriente Democrática y cuestionó la candidatura presidencial del partido, una decisión que lo llevó a competir en los comicios marcados por la llamada “caída del sistema”.

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Más tarde fundó el PRD y volvió a contender por la Presidencia, aunque no alcanzó el cargo. También hizo historia al convertirse en el primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal, antes de alejarse del partido que creó y respaldar posteriormente la candidatura de Claudia Sheinbaum.