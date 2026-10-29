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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: la DEA usó a El Vicentillo para intentar doblegar a El Mayo Zambada, revela docuserie de Netflix

“La caída de El Mayo” reconstruye la operación para convencer al capo de entregarse mediante dos llamadas con su hijo, a quien las autoridades estadounidenses aislaron para presionarlo a cooperar

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13:14 hsHoy

La DEA usó a El Vicentillo para intentar doblegar a El Mayo Zambada, revela docuserie de Netflix

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) facilitó dos llamadas telefónicas entre Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, y su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, para intentar convencer al líder del Cártel de Sinaloa de entregarse voluntariamente, revela La caída de El Mayo, docuserie estrenada este 29 de octubre de 2026 en Netflix.

La producción relata cómo las autoridades recurrieron al vínculo entre ambos después de que una fiscal estadounidense identificara a Vicente como el punto débil del capo y ordenara mantenerlo en aislamiento para presionarlo a cooperar. Durante la segunda llamada, El Mayo respondió que lo pensaría, pero nunca se entregó por voluntad propia: su captura ocurrió el 25 de julio de 2024, cuando llegó a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Información ampliada:

DEA usó a El Vicentillo para negociar entrega de El Mayo Zambada antes de 2024, revela docuserie de Netflix

Vicente Zambada Niebla, doblegado en prisión en EEUU, llamó dos veces por teléfono a su padre para pedirle que se entregara

DEA usó como anzuelo a El Vicentillo para tratar de lograr la captura de El Mayo Zambada antes de su caída en 2024. (Jovani Pérez | Infobae México)
DEA usó como anzuelo a El Vicentillo para tratar de lograr la captura de El Mayo Zambada antes de su caída en 2024. (Jovani Pérez | Infobae México)

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) facilitó llamadas telefónicas entre Ismael “El Mayo” Zambada y su hijo Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, cuando cumplía prisión preventiva en Estados Unidos, para intentar persuadir al capo de entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses, revela la docuserie La caída de El Mayo, estrenada este 29 de octubre de 2026 en Netflix.

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