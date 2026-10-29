EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: la DEA usó a El Vicentillo para intentar doblegar a El Mayo Zambada, revela docuserie de Netflix

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La DEA usó a El Vicentillo para intentar doblegar a El Mayo Zambada, revela docuserie de Netflix

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) facilitó dos llamadas telefónicas entre Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, y su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, para intentar convencer al líder del Cártel de Sinaloa de entregarse voluntariamente, revela La caída de El Mayo, docuserie estrenada este 29 de octubre de 2026 en Netflix.

La producción relata cómo las autoridades recurrieron al vínculo entre ambos después de que una fiscal estadounidense identificara a Vicente como el punto débil del capo y ordenara mantenerlo en aislamiento para presionarlo a cooperar. Durante la segunda llamada, El Mayo respondió que lo pensaría, pero nunca se entregó por voluntad propia: su captura ocurrió el 25 de julio de 2024, cuando llegó a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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