México

Tamaulipas confirma el fallecimiento de una menor y dos lesionados tras la ola de violencia generada por la captura de “El Titán”

El detenido, identificado como Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, resultó ser hijo de “El Contador” y sobrino nieto de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo y de Los Zetas

Camión incendiado por presuntos sicarios del Cártel del Golfo. Crédito: Redes Sociales
Camión incendiado por presuntos sicarios del Cártel del Golfo. Crédito: Redes Sociales
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La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó la noche de este 29 de octubre el fallecimiento de una menor de edad y dos personas lesionadas, derivado de los hechos de violencia registrados en el municipio de Matamoros.

La jornada de inseguridad se desató tras la detención de dos sujetos, entre los que se encontraba Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán” o “El Axel”, señalado como segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo (CDG), hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, y sobrino nieto de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del CDG y fundador de Los Zetas.

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El detenido localizado a la derecha es "El Titán", segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo. Crédito: Vocería de Seguridad de Tamaulipas
El detenido localizado a la derecha es "El Titán", segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo. Crédito: Vocería de Seguridad de Tamaulipas

La aprehensión, confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, derivó en ataques armados y narcobloqueos en Matamoros, Río Bravo y Padilla, además de una alerta de seguridad del Consulado de Estados Unidos para su personal y ciudadanos en la región.

La Fiscalía investiga el fallecimiento de la menor y los reportes de riesgo bajan en la ciudad

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos que derivaron en el fallecimiento de la menor de edad, registrado durante la jornada de violencia en Matamoros. Hasta el momento no se ha revelado la edad de la víctima ni las circunstancias específicas en las que perdió la vida.

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La Vocería de Seguridad Estatal añadió que las indagatorias buscan también documentar las lesiones sufridas por las otras dos personas afectadas, con el fin de deslindar las responsabilidades correspondientes conforme a derecho. Tampoco se ha revelado la identidad de los lesionados ni su estado de salud.

Bloqueos en Tamaulipas
Bloqueos de este 29 de octubre en Tamaulipas. Foto: Redes sociales

Reportes extraoficiales de medios locales señalan que se habría tratado de un ataque armado contra una camioneta en la que viajaba la menor junto con familiares. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades estatales ni por la Fiscalía.

Por su parte, el Gobierno Municipal de Matamoros reportó horas después que no se registraban nuevas situaciones de riesgo en la ciudad, aunque las labores de atención y recuperación continuaron en distintos puntos.

Una camioneta roja arde en llamas desprendiendo una columna de humo negro en una calle frente a establecimientos comerciales. El fuego se concentra en la parte delantera del vehículo mientras otros automóviles circulan por la vialidad y varias personas observan el hecho desde la acera. Video: Redes sociales

Elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y Protección Civil mantuvieron despliegues para retirar vehículos y escombros de las vialidades bloqueadas, con el objetivo de liberar las avenidas y restablecer la circulación lo antes posible.

Las autoridades estatales anticiparon la llegada de más elementos de seguridad en las horas siguientes para reforzar la presencia y las labores en curso. El municipio pidió a la población mantenerse atenta a la información compartida a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

El alcalde Beto Granados informó, tras comunicación con Gilberto Tapia Alvarado, secretario general de la Federación Unida de Trabajadores de Autos de Alquiler, Microbuses y Conexos (FUTAAMMyC), que el servicio de transporte público volvió a operar con normalidad, incluidas las rutas urbanas, el traslado de personal hacia las fábricas y el servicio de Maxi-Taxi.

Información en desarrollo...

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