México

Alex Fernández en la CDMX: boletos, horarios, setlist y cómo llegar al concierto en el Teatro Metropólitan

Alex Fernández llega a la Ciudad de México con el Voz de Mi Sangre Tour, conoce cómo llegar al Teatro Metropólitan, horarios y las canciones que interpretaría

Gira de Alex Fernández "Voz de Mi Sangre Tour"
Gira de Alex Fernández "Voz de Mi Sangre Tour"
Guardar

Alex Fernández se presenta este sábado 31 de octubre en el Teatro Metropólitan, de la Ciudad de México, dentro de su gira Voz de Mi Sangre Tour, un espectáculo que combina mariachi, pop y homenajes a su familia.

La función está programada para las 20:00 horas en el recinto ubicado en el Centro Histórico capitalino, y de acuerdo con la boletera Ticketmaster, aún quedan boletos disponibles para la presentación de Alex Fernández.

PUBLICIDAD

Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Alex Fernández

El concierto todavía tiene localidades disponibles a través de Ticketmaster México, con precios que van de 1,364 a 2,790 pesos según la sección. La lista de precios y secciones para el concierto de Alex Fernández son:

  • Secciones A1, A2 y A3: 2,790 y 2,480 pesos
  • Secciones B1, B2, B3 y B4: 2,356 y 2,232 pesos
  • Secciones BB1, BB2, BB3 y BB4: 2,108 y 1,984 pesos
  • Secciones C1, C2, C3 y C4: 1,860 y 1,736 pesos
  • Secciones D1, D2, D3, D4 y D5: 1,674 y 1,612 pesos
  • Secciones E1, E2, E3, E4 y E5: 1,488 y 1,364 pesos
Alex Fernández actualiza su estado de salud tras cancelar su presentación en Sinaloa
Alex Fernández actualiza su estado de salud tras cancelar su presentación en Sinaloa

Este jueves 29 de octubre, Ticketmaster activó la promoción semanal del 2x1 e incluyó el show de Alex Fernández entre los eventos participantes. La oferta está vigente de las 9:00 a a las 23:00 horas en ticketmaster.com.mx, con compra mínima de dos boletos y máxima de ocho, siempre en múltiplos de dos, sujeta a disponibilidad de funciones y localidades seleccionadas.

El setlist incluye temas dedicados a Vicente Fernández

Durante la conferencia de prensa para presentar el espectáculo, el cantante adelantó que interpretará dos canciones con vínculo directo a su abuelo, Vicente Fernández: Mi abuelo vino a visitarme y El tiempo no perdona.

PUBLICIDAD

Según contó el propio artista, la segunda canción tiene un valor sentimental particular porque fue el propio Vicente Fernández quien le pidió que la grabara. La primera está dedicada por completo a su memoria.

FILE PHOTO: The 20th Annual Latin Grammy Awards - Show - Las Vegas, Nevada, U.S., November 14, 2019 - Alex, Vicente, and Alejandro Fernandez perform. REUTERS/Steve Marcus/File Photo
FILE PHOTO: The 20th Annual Latin Grammy Awards - Show - Las Vegas, Nevada, U.S., November 14, 2019 - Alex, Vicente, and Alejandro Fernandez perform. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

El repertorio también podría sumar temas de su etapa más reciente, como ¿Quién no ha llorado por amor?, Loco por volverte a ver y Tú sigues aquí. La ficha oficial del concierto destaca además los sencillos Vives en Mí y Disculpe Usted como parte de la propuesta musical de esta etapa de su carrera. La lista definitiva de canciones no está confirmada y podría variar durante la gira.

El cantante es nieto de Vicente Fernández e hijo de Alejandro Fernández

Alex Fernández es hijo del cantante Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández, dos figuras de la música mexicana. Su discografía incluye Sigue la Dinastía (2019), Buscando el Olvido (2022) y Estoy a un Trago Más (2024).

El nombre de la gira, Voz de Mi Sangre Tour, alude tanto a sus raíces familiares como al vínculo que mantiene con la música mexicana. El espectáculo recupera canciones de su repertorio, suma adaptaciones al mariachi y abre espacio para temas que conectan con la historia de su padre y su abuelo.

Alex Fernández es nieto de Vicente Fernández (Foto: Instagram/@alexfernandez.g)
Alex Fernández es nieto de Vicente Fernández (Foto: Instagram/@alexfernandez.g)

La presentación contará con músicos y bailarines en escena, en un montaje de gran formato que combina la interpretación vocal con una puesta en escena que acompaña el concepto de mariachi-pop del artista.

Cómo llegar al Teatro Metropólitan

El recinto está en Avenida Independencia 90, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, con código postal 06050. Tiene capacidad para 3,165 personas.

Quienes viajen en metro pueden bajar en la estación Juárez, de la Línea 3, o en la estación Hidalgo, de las Líneas 2 y 3, ambas a pocos minutos a pie del teatro. El Metrobús ofrece las mismas opciones a través de sus paradas Juárez e Hidalgo, sobre la Línea 3.

Para quienes acudan en automóvil, el acceso principal es por Avenida Juárez y la calle Balderas. El estacionamiento más cercano es el de Plaza Parque Alameda, ubicado en la calle Azueta, esquina con Avenida Juárez, con entradas por esa misma calle y por Balderas.

Ilustración del Teatro Metropólitan con peatones, datos de aforo y dibujos de metro, metrobús, mapa, cruce vehicular y estacionamiento.
Una infografía de Infobae resume las vías de acceso en transporte público y automóvil hacia el Teatro Metropólitan en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el flujo habitual de personas en la zona del Centro Histórico, la recomendación para los asistentes es llegar con margen de tiempo suficiente antes del inicio de la función, programada para las 20:00 horas de este sábado 31 de octubre.

Temas Relacionados

Alex FernándezconciertoboletosCDMXmusicamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los Pericos confirman concierto en Naucalpan por el Día de Muertos: fecha, hora y cómo llegar desde CDMX

La banda argentina se presentará el 30 de octubre en Ozumba, dentro del Festival de las Ánimas, y el 1 de noviembre en Naucalpan, en el Festival Internacional Las Cuatro Casas, ambos con acceso libre

Los Pericos confirman concierto en Naucalpan por el Día de Muertos: fecha, hora y cómo llegar desde CDMX

Arturo Chávez da la vuelta al tema del proveedor de las credenciales para votar del INE

El funcionario electoral negó conocer al proveedor Hernández Casillas, quien aparece en un video junto a otros involucrados en el proyecto de fabricación de credenciales

Arturo Chávez da la vuelta al tema del proveedor de las credenciales para votar del INE

Piojo Alvarado lo vuelve a hacer y se roba el concurso de disfraces de Chivas

El mediocampista del Rebaño Sagrado regaló un momento único entre sus compañeros con el tradicional concurso de disfraces de Halloween en Verde Valle

Piojo Alvarado lo vuelve a hacer y se roba el concurso de disfraces de Chivas

Temblor hoy 29 de octubre en México: se registra sismo de magnitud 4.0 en Matías Romero, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 29 de octubre en México: se registra sismo de magnitud 4.0 en Matías Romero, Oaxaca

Megabazar de merch de bandas llega a Chapultepec con más de 120 proyectos, música en vivo y entrada libre

El PARCUR de Chapultepec recibirá una jornada de música en vivo, ropa de bandas, vinilos, pines y propuestas de cultura urbana

Megabazar de merch de bandas llega a Chapultepec con más de 120 proyectos, música en vivo y entrada libre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Matamoros Axel Alfredo, alias “El Titán”: operador del Cártel del Golfo y familiar de Osiel Cárdenas Guillén

Cae en Matamoros Axel Alfredo, alias “El Titán”: operador del Cártel del Golfo y familiar de Osiel Cárdenas Guillén

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

Capturan en el AICM a cuatro traficantes con más de 45 kilos de cocaína y metanfetamina: intentaban volar a España y Corea del Sur

Asesinan a tiros a un regidor del PRI y a su esposa en Michoacán: su hijo resultó lesionado

DEA se atribuye participación en abatimiento del ‘Chuy González’, operador del Cártel de Guasave

ENTRETENIMIENTO

Qué le pasó a Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido La Changa: el motivo por el que cancelaron su concierto en Ecatepec

Qué le pasó a Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido La Changa: el motivo por el que cancelaron su concierto en Ecatepec

Los invitados al Beliween 2026 de Belinda reciben críticas por disfraces poco elaborados

Megabazar de merch de bandas llega a Chapultepec con más de 120 proyectos, música en vivo y entrada libre

Habrá fiesta electrónica de Halloween gratis al norte de la CDMX: dónde y a qué hora será

Captan a Sarah Paulson grabando en CDMX: fans teorizan posibles escenas para American Horror Story

DEPORTES

Piojo Alvarado lo vuelve a hacer y se roba el concurso de disfraces de Chivas

Piojo Alvarado lo vuelve a hacer y se roba el concurso de disfraces de Chivas

Harry Kane se conmueve al recordar a México con regalo mundialista tras volver a Múnich con el Balón de Oro

Checo Pérez celebrará 300 carreras en el Gran Premio de México: “Será muy especial para mí”

Pierre Gasly ve complicado repetir su actuación de cuarto lugar en México del 2021, pero no descarta sorpresas

Checo Pérez habla de su experiencia en el Showrun de la CDMX: “Lo disfruté muchísimo, una gran experiencia”