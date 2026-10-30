Alex Fernández en la CDMX: boletos, horarios, setlist y cómo llegar al concierto en el Teatro Metropólitan

Gira de Alex Fernández "Voz de Mi Sangre Tour"

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Alex Fernández se presenta este sábado 31 de octubre en el Teatro Metropólitan, de la Ciudad de México, dentro de su gira Voz de Mi Sangre Tour, un espectáculo que combina mariachi, pop y homenajes a su familia.

La función está programada para las 20:00 horas en el recinto ubicado en el Centro Histórico capitalino, y de acuerdo con la boletera Ticketmaster, aún quedan boletos disponibles para la presentación de Alex Fernández.

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Cuánto cuestan los boletos para el concierto de Alex Fernández

El concierto todavía tiene localidades disponibles a través de Ticketmaster México, con precios que van de 1,364 a 2,790 pesos según la sección. La lista de precios y secciones para el concierto de Alex Fernández son:

Secciones A1, A2 y A3: 2,790 y 2,480 pesos

Secciones B1, B2, B3 y B4: 2,356 y 2,232 pesos

Secciones BB1, BB2, BB3 y BB4: 2,108 y 1,984 pesos

Secciones C1, C2, C3 y C4: 1,860 y 1,736 pesos

Secciones D1, D2, D3, D4 y D5: 1,674 y 1,612 pesos

Secciones E1, E2, E3, E4 y E5: 1,488 y 1,364 pesos

Alex Fernández actualiza su estado de salud tras cancelar su presentación en Sinaloa

Este jueves 29 de octubre, Ticketmaster activó la promoción semanal del 2x1 e incluyó el show de Alex Fernández entre los eventos participantes. La oferta está vigente de las 9:00 a a las 23:00 horas en ticketmaster.com.mx, con compra mínima de dos boletos y máxima de ocho, siempre en múltiplos de dos, sujeta a disponibilidad de funciones y localidades seleccionadas.

El setlist incluye temas dedicados a Vicente Fernández

Durante la conferencia de prensa para presentar el espectáculo, el cantante adelantó que interpretará dos canciones con vínculo directo a su abuelo, Vicente Fernández: Mi abuelo vino a visitarme y El tiempo no perdona.

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Según contó el propio artista, la segunda canción tiene un valor sentimental particular porque fue el propio Vicente Fernández quien le pidió que la grabara. La primera está dedicada por completo a su memoria.

FILE PHOTO: The 20th Annual Latin Grammy Awards - Show - Las Vegas, Nevada, U.S., November 14, 2019 - Alex, Vicente, and Alejandro Fernandez perform. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

El repertorio también podría sumar temas de su etapa más reciente, como ¿Quién no ha llorado por amor?, Loco por volverte a ver y Tú sigues aquí. La ficha oficial del concierto destaca además los sencillos Vives en Mí y Disculpe Usted como parte de la propuesta musical de esta etapa de su carrera. La lista definitiva de canciones no está confirmada y podría variar durante la gira.

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El cantante es nieto de Vicente Fernández e hijo de Alejandro Fernández

Alex Fernández es hijo del cantante Alejandro Fernández y nieto de Vicente Fernández, dos figuras de la música mexicana. Su discografía incluye Sigue la Dinastía (2019), Buscando el Olvido (2022) y Estoy a un Trago Más (2024).

El nombre de la gira, Voz de Mi Sangre Tour, alude tanto a sus raíces familiares como al vínculo que mantiene con la música mexicana. El espectáculo recupera canciones de su repertorio, suma adaptaciones al mariachi y abre espacio para temas que conectan con la historia de su padre y su abuelo.

Alex Fernández es nieto de Vicente Fernández (Foto: Instagram/@alexfernandez.g)

La presentación contará con músicos y bailarines en escena, en un montaje de gran formato que combina la interpretación vocal con una puesta en escena que acompaña el concepto de mariachi-pop del artista.

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Cómo llegar al Teatro Metropólitan

El recinto está en Avenida Independencia 90, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, con código postal 06050. Tiene capacidad para 3,165 personas.

Quienes viajen en metro pueden bajar en la estación Juárez, de la Línea 3, o en la estación Hidalgo, de las Líneas 2 y 3, ambas a pocos minutos a pie del teatro. El Metrobús ofrece las mismas opciones a través de sus paradas Juárez e Hidalgo, sobre la Línea 3.

Para quienes acudan en automóvil, el acceso principal es por Avenida Juárez y la calle Balderas. El estacionamiento más cercano es el de Plaza Parque Alameda, ubicado en la calle Azueta, esquina con Avenida Juárez, con entradas por esa misma calle y por Balderas.

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Una infografía de Infobae resume las vías de acceso en transporte público y automóvil hacia el Teatro Metropólitan en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el flujo habitual de personas en la zona del Centro Histórico, la recomendación para los asistentes es llegar con margen de tiempo suficiente antes del inicio de la función, programada para las 20:00 horas de este sábado 31 de octubre.