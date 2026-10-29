México Deportes

Piojo Alvarado lo vuelve a hacer y se roba el concurso de disfraces de Chivas

El mediocampista del Rebaño Sagrado regaló un momento único entre sus compañeros con el tradicional concurso de disfraces de Halloween en Verde Valle

El Piojo Alvarado sorprendió una vez más con su disfraz, ahora se caracterizó de la Chilindrina (X/ @Chivas)
El Piojo Alvarado sorprendió una vez más con su disfraz, ahora se caracterizó de la Chilindrina (X/ @Chivas)
Guardar

En Chivas ya se convirtió tradición que cada año los jugadores se disfracen en Halloween, y las caracterizaciones han regalado grandes momentos y risas a los aficionados. Roberto El Piojo Alvarado se ha convertido en la figura de estos eventos, pues su creatividad, ingenio y espontaneidad ha robado cámaras.

Y este año no fue la excepción pues el jugador se disfrazó de La Chilindrina, personaje de la serie de televisión El Chavo del 8. Fue por medio de las redes sociales del club Guadalajara en donde compartieron detalles de los disfraces de este año.

PUBLICIDAD

Entre los primeros en aparecer en escena fueron Hugo Camberos como una porrista, Rubén El Oso González como Beetlejuice, Luis Romo de beisbolista, Brian Gutiérrez de Wonka y el Piojo Alvarado de La Chilindrina.

Roberto "Piojo" Alvarado regaló risas con la creatividad e ingenio de su disfraz de este año, el futbolista se caracterizó de "La Chilindrina" del Chavo del 8, incluso imitó el icónico llanto del personaje (X/ @ChivasEN_)

El día que el Piojo Alvarado se disfrazó de Blancanieves

Alvarado demostró que no le incomoda utilizar disfraces llamativos y, el 31 de octubre de 2025, llegó al entrenamiento de Chivas en Verde Valle vestido como Blancanieves para celebrar Halloween. El mediocampista acudió con un vestido y una peluca inspirados en la princesa, antes del partido que el equipo disputaría frente a Pachuca en la Bella Airosa.

Como cada año consecutivo, el club Guadalajara compartió en redes sociales los disfraces de sus jugadores, desde marcianos hasta personajes del Chavo del Ocho, nuevamente el Piojo Alvarado sorprendió con su ingenio y creatividad (X/ @Chivas)

Mientras algunos de sus compañeros eligieron disfraces de Pinocho o Mario Bros, el futbolista optó por una caracterización distinta y arribó acompañado de dos hombres que simulaban ser los “enanitos” de la película. Las risas surgieron durante la práctica, ya que algunos atuendos provocaron temor, mientras que el de Piojo Alvarado generó comentarios por su tono cómico y por la presencia de sus acompañantes.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

ChivasPiojo AlvaradoLiga MXHalloweeenmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ricardo Monreal despide a Cuauhtémoc Cárdenas en su funeral y afirma que Morena no existiría sin él

Durante el funeral del fundador del PRD, el diputado reconoció su influencia en la historia política del país y afirmó que sin su trayectoria no se entendería el triunfo de Morena en 2018

Ricardo Monreal despide a Cuauhtémoc Cárdenas en su funeral y afirma que Morena no existiría sin él 

EN VIVO | Llega Ariadna Montiel al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas, recuerda acompañamiento político al excandidato presidencial

El funeral de Cuauhtémoc Cárdenas reúne a Morena, PRI, PAN y MC en un último adiós al fundador del PRD y referente de la izquierda mexicana

EN VIVO | Llega Ariadna Montiel al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas, recuerda acompañamiento político al excandidato presidencial

Mariana Ochoa no ha recibido el dinero por ganar La Casa de los Famosos: conoce cuál sería la razón

La ganadora del reality de Televisa no ha recibido ni un peso por el triunfo en la cuarta temporada

Mariana Ochoa no ha recibido el dinero por ganar La Casa de los Famosos: conoce cuál sería la razón

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de octubre? Red del Metrobús presenta varias afectaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de octubre? Red del Metrobús presenta varias afectaciones

Línea 9 del Metro CDMX implementa operativo de seguridad por el Gran Premio de México de Fórmula 1

Autoridades del STC Metro informaron sobre las acciones a realizar en el marco de la carrera del GP de México 2026

Línea 9 del Metro CDMX implementa operativo de seguridad por el Gran Premio de México de Fórmula 1
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Matamoros Axel Alfredo, alias “El Titán”: operador del Cártel del Golfo y familiar de Osiel Cárdenas Guillén

Cae en Matamoros Axel Alfredo, alias “El Titán”: operador del Cártel del Golfo y familiar de Osiel Cárdenas Guillén

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

Capturan en el AICM a cuatro traficantes con más de 45 kilos de cocaína y metanfetamina: intentaban volar a España y Corea del Sur

Asesinan a tiros a un regidor del PRI y a su esposa en Michoacán: su hijo resultó lesionado

DEA se atribuye participación en abatimiento del ‘Chuy González’, operador del Cártel de Guasave

ENTRETENIMIENTO

Captan a Sarah Paulson grabando en CDMX: fans teorizan posibles escenas para American Horror Story

Captan a Sarah Paulson grabando en CDMX: fans teorizan posibles escenas para American Horror Story

Mariana Ochoa no ha recibido el dinero por ganar La Casa de los Famosos: conoce cuál sería la razón

João Ferreira se convierte en el cuarto habitante confirmado de La Mansión VIP 2

Cuánto cuestan los boletos para Fuerza Regida en Monterrey: abren nuevas fechas tras agotar las entradas

Hija de Valentín Elizalde estalla tras el anuncio del documental de su padre; demanda falta de permisos

DEPORTES

Harry Kane se conmueve al recordar a México con regalo mundialista tras volver a Múnich con el Balón de Oro

Harry Kane se conmueve al recordar a México con regalo mundialista tras volver a Múnich con el Balón de Oro

Checo Pérez celebrará 300 carreras en el Gran Premio de México: “Será muy especial para mí”

Pierre Gasly ve complicado repetir su actuación de cuarto lugar en México del 2021, pero no descarta sorpresas

Checo Pérez habla de su experiencia en el Showrun de la CDMX: “Lo disfruté muchísimo, una gran experiencia”

Carlos Sainz hornea su casco especial y estrena indumentaria tricolor para el Gran Premio de México de la F1