Piojo Alvarado lo vuelve a hacer y se roba el concurso de disfraces de Chivas

El Piojo Alvarado sorprendió una vez más con su disfraz, ahora se caracterizó de la Chilindrina (X/ @Chivas)

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En Chivas ya se convirtió tradición que cada año los jugadores se disfracen en Halloween, y las caracterizaciones han regalado grandes momentos y risas a los aficionados. Roberto El Piojo Alvarado se ha convertido en la figura de estos eventos, pues su creatividad, ingenio y espontaneidad ha robado cámaras.

Y este año no fue la excepción pues el jugador se disfrazó de La Chilindrina, personaje de la serie de televisión El Chavo del 8. Fue por medio de las redes sociales del club Guadalajara en donde compartieron detalles de los disfraces de este año.

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Entre los primeros en aparecer en escena fueron Hugo Camberos como una porrista, Rubén El Oso González como Beetlejuice, Luis Romo de beisbolista, Brian Gutiérrez de Wonka y el Piojo Alvarado de La Chilindrina.

Roberto "Piojo" Alvarado regaló risas con la creatividad e ingenio de su disfraz de este año, el futbolista se caracterizó de "La Chilindrina" del Chavo del 8, incluso imitó el icónico llanto del personaje (X/ @ChivasEN_)

El día que el Piojo Alvarado se disfrazó de Blancanieves

Alvarado demostró que no le incomoda utilizar disfraces llamativos y, el 31 de octubre de 2025, llegó al entrenamiento de Chivas en Verde Valle vestido como Blancanieves para celebrar Halloween. El mediocampista acudió con un vestido y una peluca inspirados en la princesa, antes del partido que el equipo disputaría frente a Pachuca en la Bella Airosa.

Como cada año consecutivo, el club Guadalajara compartió en redes sociales los disfraces de sus jugadores, desde marcianos hasta personajes del Chavo del Ocho, nuevamente el Piojo Alvarado sorprendió con su ingenio y creatividad (X/ @Chivas)

Mientras algunos de sus compañeros eligieron disfraces de Pinocho o Mario Bros, el futbolista optó por una caracterización distinta y arribó acompañado de dos hombres que simulaban ser los “enanitos” de la película. Las risas surgieron durante la práctica, ya que algunos atuendos provocaron temor, mientras que el de Piojo Alvarado generó comentarios por su tono cómico y por la presencia de sus acompañantes.

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