Aguinaldo IMSS: estos son los pensionados que recibirán tres depósitos y las fechas de pago

Algunos pensionado del IMSS recibirán un importante monto este fin de año.

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Sin duda para muchos pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) esta es una de las mejores épocas del año debido a que recibirán el pago correspondiente a su aguinaldo.

Y aunque todos gozan ya de esta prestación, sin duda los que aún la tienen son muy afortunados pues serán los acreedores a tres pagos que recibirán con escasos días de diferencia y que sin duda ayudarán en gran medida a la economía familiar.

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Es por eso que aquí te contamos quienes son los que recibirán estos tres pagos.

Una flecha en descenso sobre fajos de pesos mexicanos junto a una alcancía y el logotipo del IMSS ejemplifica la reducción de recursos o pensiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes son los pensionados del IMSS que recibirán tres depósitos este noviembre y las fechas de pago

Los pensionados del IMSS que podrían recibir tres ingresos en noviembre de 2026 son quienes cumplan las siguientes tres condiciones:

Quienes reciban una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973 los cuales reciben un monto proporcional a un mes del total de su pensión. Quienes tengan derecho al aguinaldo del IMSS, que aplica a ese régimen y equivale a una mensualidad de la cuantía de la pensión, sin asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. Quienes estén inscritos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, destinada a personas de 65 años o más los cuales reciben un monto de 6 mil 400 pesos.

Es importante recordar que estos pagos no se tratan de un bono adicional del IMSS. Los recursos son: la mensualidad de noviembre, el aguinaldo y el apoyo bimestral de Bienestar.

El IMSS confirma que quienes se pensionaron bajo la Ley de 1997 no reciben aguinaldo por este concepto.

Fechas de pago

Lunes 2 de noviembre: depósito de la pensión mensual del IMSS. El aguinaldo se entrega durante noviembre a quienes tienen derecho; usualmente coincide con la dispersión de la pensión, aunque conviene revisar la cuenta bancaria.

Del martes 3 al viernes 27 de noviembre: depósito de 6,400 pesos de la Pensión para el Bienestar, según la primera letra del apellido paterno.

Calendario Oficial de las Pensiones del Bienestar por apellido

A: 3 de noviembre

B: 4 de noviembre

C: 5 y 6 de noviembre

D, E y F: 9 de noviembre

G: 10 y 11 de noviembre

H, I, J y K: 12 de noviembre

L: 13 de noviembre

M: 17 y 18 de noviembre

N, Ñ y O: 19 de noviembre

P y Q: 20 de noviembre

R: 23 y 24 de noviembre

S: 25 de noviembre

T, U y V: 26 de noviembre

W, X, Y y Z: 27 de noviembre

Un cronograma oficial establece las fechas de dispersión bancaria por letra de apellido para las pensiones y programas de Bienestar en México.

Consejos para aprovechar mejor el aguinaldo

No lo gastes el mismo día. Espera al menos 24 horas, revisa cuánto recibiste y define qué parte necesitas para gastos de diciembre, deudas, ahorro y gustos.

Aparta dinero para enero. Separa desde ahora una cantidad para servicios, comida, transporte, colegiaturas o medicamentos de las primeras semanas del año. Conservar al menos 10% ayuda a enfrentar la cuesta de enero.

Paga primero las deudas más caras. Si tienes tarjeta de crédito, préstamo personal o pagos atrasados, usa una parte del aguinaldo para bajar el saldo. Prioriza los créditos con intereses más altos y evita quedarte sólo con el pago mínimo.

Forma un fondo para imprevistos. Una reparación en casa, una consulta médica o un gasto familiar pueden obligar a endeudarse. Guarda el dinero en una cuenta separada y úsalo sólo para emergencias.

Haz un presupuesto de regalos y cenas. Define un tope antes de ir a tiendas o comprar en línea. No comprometas la pensión de enero por obsequios, ropa o celebraciones de un solo día.

Compara antes de comprar. Revisa precios en más de un establecimiento y confirma el costo final, incluidos envíos, comisiones e intereses. Las mensualidades sin intereses sólo convienen si ya tienes certeza de que podrás cubrir cada pago.

Evita préstamos y “ofertas” poco claras. No compartas NIP, contraseñas, códigos de verificación ni datos de tu tarjeta. Desconfía de mensajes que prometen duplicar el dinero, créditos inmediatos o descuentos irreales.

Si vas a invertir, verifica. No entregues el aguinaldo a personas o empresas que prometen rendimientos garantizados. Antes de contratar, entiende dónde estará el dinero, cuándo podrás retirarlo y qué riesgos tiene.

Una distribución sencilla puede ser: 50% para deudas, ahorro o necesidades del hogar; 30% para gastos de temporada; y 20% para gustos personales, ajustada a la situación de cada familia.

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La Condusef recomienda planear antes de gastar, reducir deudas costosas, crear un fondo de emergencia y extremar precauciones ante fraudes de fin de año.