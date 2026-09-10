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Clásico Joven: Willer Ditta se pone bravo y lanza advertencia al América y Miguel Borja

El zaguero de Cruz Azul lanzó un reto a las Águilas y avisó que el duelo servirá para medir el nivel de su equipo ante el líder invicto del Apertura 2026

El defensa colombiano asegura que conoce al nuevo atacante americanista de años y prometió frenarlo a toda costa cuando lo encuentre en el cancha. (Especial)
El defensa colombiano asegura que conoce al nuevo atacante americanista de años y prometió frenarlo a toda costa cuando lo encuentre en el cancha. (Especial)
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El Clásico Joven entre Cruz Azul y América está a la vuelta de la esquina y llega cargado de tensión, con un líder invicto frente al campeón vigente.

La Jornada 8 del Apertura 2026 será más que un partido: es un choque de proyectos, estilos y orgullo capitalino.

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Willer Ditta anticipa un posible duelo personal con Miguel Borja y afirma que buscará frenarlo a toda costa. REUTERS/Raquel Cunha
Willer Ditta anticipa un posible duelo personal con Miguel Borja y afirma que buscará frenarlo a toda costa. REUTERS/Raquel Cunha

En este marco, Willer Ditta, referente celeste, dejó frases que encendieron la previa. El colombiano no sólo asumió su rol de líder defensivo, también anticipó un duelo personal con Miguel Borja, mientras que en La Máquina la consigna es clara.

Ditta calienta la previa con declaraciones directas hacia las Águilas

El defensor colombiano utilizó la entrevista con Claro Sports para marcar territorio y enviar un mensaje de confianza a la afición cementera.

Consciente de que América llega como favorito, Ditta subrayó que este partido es un termómetro para medir el nivel real de La Máquina: “Es el partido que esperan todos para ver”, dijo, recordando que el Clásico Joven es uno de los duelos más esperados cada semestre.

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También insistió en que Cruz Azul debe “encargarse de su juego” y dar una alegría a la afición, pese al buen momento azulcrema. En otro pasaje, enfatizó: “Son partidos que jugamos con muchísima pasión, con muchísima garra”, asumiéndose como pieza clave en el esquema de Huiqui.

Un hombre de tez morena con pelo oscuro corto y barba de chivo, usando una camiseta azul de fútbol, habla frente a un micrófono en una rueda de prensa
Willer Ditta declaró que el Clásico Joven servirá como termómetro para medir el nivel real de Cruz Azul ante el líder del Apertura 2026. (Luz Coello/ Infobae México)

Sobre la reciente incorporación azulcrema, Miguel Borja, fue claro: “Lo conozco desde hace muchísimo tiempo… si se da la oportunidad de enfrentarlo, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para poder frenarlo.

Estas frases reflejan que en Cruz Azul no llegan intimidados ante el invicto de las Águilas. Willer se erige como voz de liderazgo, consciente de que su papel será frenar al nuevo atacante y sostener la defensa en un partido de máxima exigencia.

Cruz Azul: regresos y dudas en la plantilla del campeón

La Máquina llega con la base campeona, pero también con noticias que fortalecen su plantel justo a tiempo para el clásico.

  • Gonzalo Piovi ya volvió a una convocatoria tras superar lesión muscular y apunta a ser titular.
  • Rodolfo Rotondi entrena al parejo tras superar una fascitis plantar; lo más probable es que inicie en la banca para evitar riesgos.
  • Erik Lira, capitán y referente, reapareció en la Jornada 7 tras su frustrado fichaje con Mónaco. Aunque ya entrena con normalidad, Huiqui tendrá que decidir si lo arranca o lo usa como revulsivo.
Lira, Rotondi y Piovi apuntan a volver tras semanas fuera de las canchas. REUTERS/Eloisa Sanchez
Lira, Rotondi y Piovi apuntan a volver tras semanas fuera de las canchas. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, con Lira, Piovi y Rotondi de regreso y en proceso de recuperar ritmo, Cruz Azul buscará fortalecer su estructura. La gran garra de Ditta en la marca será vital para frenar a las nuevas y talentosas incorporaciones americanistas y mantener equilibrio defensivo.

América: líder invicto e incorporaciones en espera

Las Águilas llegan como líderes generales, reforzadas en todas sus líneas, pero con decisiones importantes por tomar en defensa y ataque:

  • Luis Ángel Malagón apunta a volver tras seis meses de recuperación del tendón de Aquiles, aunque Rodolfo Cota ha sostenido la titularidad con buenas actuaciones.
  • Miguel Borja podría debutar en este Clásico, añadiendo un duelo colombiano directo contra Ditta.
  • Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno, fichajes que rondan los 10 millones de dólares que, aunque aún no han sido oficializados, hablan de la fortaleza que atraviesan las Águilas.
  • Refuerzos como Carlos Álvarez, Edwin Cerrillo y Óscar Perea ya están integrados y aportan variantes en medio campo y ataque.
El colombiano Miguel Borja podría ver sus primeros minutos con las Águilas en el Clásico Joven. REUTERS/Luisa González
El colombiano Miguel Borja podría ver sus primeros minutos con las Águilas en el Clásico Joven. REUTERS/Luisa González

En este sentido, América llega con la etiqueta de favorito, pero con la incógnita de si Guillermo Almada arriesgará o mantendrá su visión antes expuesta. La defensa aún espera la oficialización de Ramos Mingo, lo que deja a Israel Reyes y Ramón Juárez como principales opciones en la zaga.

Sin embargo, las declaraciones de Willer Ditta son el reflejo de un vestidor que no se intimida y que busca encender a su afición en la capital mexicana.

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