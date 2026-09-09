Festival Contra el Silencio Todas las Voces 2026: lista de sedes con funciones gratuitas en CDMX

Ciudad de México será una de las sedes principales del Festival Contra el Silencio 2026. (Gemini)

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El Festival Contra el Silencio 2026 reúne proyecciones documentales gratuitas, actividades de intercambio y una red de sedes en Ciudad de México del 4 al 12 de septiembre.

Impulsado por Voces Contra el Silencio. Video Independiente A.C., el encuentro busca acercar al público historias documentales sobre las realidades de México e Iberoamérica mediante funciones de entrada libre y espacios accesibles.

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En su XIV edición, el festival reúne 164 documentales: 102 cortometrajes y 61 largometrajes. La selección supera las 112 horas de programación y contempla obras procedentes de 25 países.

El encuentro propone una programación dedicada al cine y al video documental independiente. Su objetivo es abrir lugares de reflexión, diálogo y participación social a partir de obras que abordan experiencias, contextos y problemáticas diversas.

Del 4 al 12 de septiembre se realiza el XIV Encuentro Hispanoamericano

La edición de 2026 corresponde al XIV Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente. El calendario anunciado abarca nueve días de actividades, desde el 4 hasta el 12 de septiembre.

La propuesta forma parte de un festival que existe desde el año 2000. Durante más de dos décadas, el proyecto ha reunido a cineastas, estudiantes, investigadores, instituciones, organizaciones civiles y espectadores interesados en el documental.

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La iniciativa nació con el propósito de promover películas documentales mexicanas e iberoamericanas. Desde entonces, el encuentro ha sostenido una línea centrada en la difusión de obras independientes y en la creación de vínculos entre realizadores y públicos.

El festival presenta el documental como una herramienta para comprender la realidad. La programación también plantea la posibilidad de discutir asuntos sociales desde miradas y narrativas distintas.

Las actividades no se limitan a las exhibiciones. La propuesta contempla encuentros entre quienes realizan las obras y el público, además de talleres y otras acciones especiales vinculadas con la formación y el intercambio.

Cartel del XIV Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente: Contra el Silencio Todas las Voces. (Contra el Silencio Todas las Voces)

Sedes del Festival Contra el Silencio 2026 con funciones gratuitas en Ciudad de México

El Festival Contra el Silencio Todas las Voces contará con una red de sedes en Ciudad de México para acercar al público una programación de cine y video documental independiente. Las funciones anunciadas son gratuitas.

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El circuito incluye las siguientes sedes:

Cineteca Nacional de las Artes

Cineteca Nacional Chapultepec

Cineteca Nacional Xoco

Sala THX Churubusco

Sala THX CCC

Sala Marco Julio Linares IMCINE

Centro Nacional de las Artes (CENART)

Cineteca Nacional de las Artes: proyecciones en la Sala 11

La Cineteca Nacional de las Artes se encuentra en avenida Río Churubusco número 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

La sede estará activa del 4 al 12 de septiembre en la Sala 11.

Las películas que se proyectarán en esta sede son:

Los Invisibles

Mãos à terra ( Manos a la tierra )

Retratos de Churcampa

La Fuerza del Silencio

Cautivas

Luis, at home

O Jardim de Maria ( El Jardín de María )

Norma También

El último viaje

Silbando Bembas

El eco de la mirada

No Oblidem

Desaprendiendo la maternidad

Un lugar en la ciudad

En camino a Leo

Nos hace falta Sinar

Riqueni

Cuando el fuego se convierte en ceniza

Abuela Agua

Com un pare

Cuidado, niños jugando

Vigilant Eye

The Hour of Liberation Is Near

De todos lados un poco

La búsqueda del otro

Con un pie en la Gloria

Un lugar más grande

Un día 28 de enero

Llaneros en Boa Vista

Sin embargo, una utopía

La reina del Amazonas

Cineteca Nacional de las Artes (Procine)

Cineteca Nacional Chapultepec: documentales de identidades, medio ambiente y vida cotidiana

La Cineteca Nacional Chapultepec está ubicada en avenida Vasco de Quiroga número 1401, Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Las funciones se desarrollarán del 4 al 12 de septiembre.

El acceso señalado en la programación contempla la estación Constituyentes de la línea 7 del Metro, el traslado hacia Los Pinos y la Línea 3 del Cablebús hasta la estación Cineteca/Bóveda Nacional de Arte.

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Los títulos para esta sede son:

Dama de las mil máscaras

O menino que amava as estrelas

El viaje de Marta

Comparsa

Resiliencia

A tarefa

Boca Vieja

NIÑXS

Cien libros juntas

Caranday

Simbionte

Los cangrejos

Cineteca Nacional Chapultepec (Gob CDMX)

Cineteca Nacional Xoco: la sede de inauguración

La Cineteca Nacional Xoco será la sede de inauguración de la XIV edición del encuentro. El recinto se localiza en avenida México-Coyoacán número 389, colonia Xoco, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

La programación indica que las funciones se realizarán en la Sala 10 entre el 4 y el 12 de septiembre. El acceso en transporte público incluye la estación Coyoacán de la línea 3 del Metro, además de rutas del RTP Circuito Bicentenario y el sistema Ecobici.

La película anunciada para esta sede es:

Vidas en la orilla

Cineteca Nacional (Cineteca Nacional, Facebook.)

Sala THX Churubusco: películas sobre migración, memoria y derechos

La Sala THX Churubusco está dentro de los Estudios Churubusco, en Atletas número 2, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. La sede tendrá funciones entre el 4 y el 12 de septiembre.

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La estación General Anaya de la línea 2 del Metro y la Calzada de Tlalpan aparecen como rutas de acceso recomendadas para el público.

Las películas de esta sede son:

Al sur de ninguna parte

El último ciclo

Cimarrónicamente

Saben las estrellas que vas a cantar

Los rusos

Shiringa. Genocidio y resistencia en la Amazonía

Plaza Nueva a las diez

La luz por primera vez

Debajo de la ira

El caso Llanca

Um filme de BR

Uyariy

El Minella, la historia del estadio

Mãos à terra (Manos a la tierra)

La cartelera también incluye tres episodios de la serie Linaje, centrados en las memorias y saberes de mujeres indígenas colombianas de los pueblos U’wa, Kamëntšá y Misak.

Sala THX CCC: funciones en los Estudios Churubusco

La Sala THX CCC se ubica en avenida Río Churubusco número 79, colonia Country Club Churubusco, en Coyoacán. Las proyecciones están programadas del 4 al 12 de septiembre.

La información de acceso contempla la estación General Anaya de la línea 2 del Metro y el Circuito Interior avenida Río Churubusco para quienes lleguen en automóvil.

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Los títulos disponibles en esta sede son:

Irregular: sobrevivir a la DANA sin papeles

Encontrando a Felipa Poot

O próximo baile será comigo ( El próximo baile será conmigo )

Revenke

ESBEC 37. Pioneros formados entre dos revoluciones

Nosotras

Medzi doľinami, medzi vŕški. Po stopách budúceho zvuku Slovenska ( Entre los valles, entre las colinas. Tras las huellas del futuro sonido de Eslovaquia )

Los fusilados de Racing

Esas obras corresponden a categorías como arte y cultura, fronteras, migraciones y exilios, derechos, resistencias y organización social, y vida cotidiana y cambio social.

Estudios Churubusco. Foto: Google Maps

Sala Marco Julio Linares IMCINE: cine documental en el Edificio Luis Buñuel

La Sala Marco Julio Linares IMCINE se localiza en el Edificio Luis Buñuel de los Estudios Churubusco, en Atletas número 2, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán. La programación abarca del 4 al 12 de septiembre.

La sede tiene como opciones de llegada la estación General Anaya de la línea 2 del Metro y la Calzada de Tlalpan.

Las películas que aparecen en la programación son:

Koutkekout ( Kueste lo Ke Kueste )

Los Viajeros

Estigma

Sin licencia para operar

Oye, nosotros somos de aquí también

Propiedad privada prohibido pasar

Mi tío Claudio, fragmentos de un olvido

El amor duerme en la calle

La programación de esta sala también incorpora documentales sobre artistas queer, exilio, experiencias trans, derechos humanos, la vida urbana de La Habana y la memoria de las pulquerías.

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Centro Nacional de las Artes: funciones en el Aula Magna y los Jardines del CENART

El Centro Nacional de las Artes (CENART) está ubicado en avenida Río Churubusco número 79, colonia Country Club Churubusco, en Coyoacán. Las actividades se realizarán del 4 al 12 de septiembre.

Las funciones estarán repartidas entre el Aula Magna y los Jardines del CENART. El programa señala como opciones de acceso la estación General Anaya de la línea 2 del Metro y el Circuito Interior avenida Río Churubusco.

Las películas anunciadas para esta sede son:

Montañas Sagradas , en el Aula Magna.

Valet Parking , en los Jardines del CENART.

Sex Panchitos, en función al aire libre en los Jardines del CENART.

Centro Nacional de las Artes (Foto: cortesía)

La red de exhibición suma sedes alternas en nueve estados

Además de las salas del circuito principal en Ciudad de México, el Festival Contra el Silencio Todas las Voces extenderá su programación a cineclubes, universidades, centros culturales y espacios comunitarios de Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.

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Esta red permitirá que las proyecciones lleguen a públicos de distintas regiones del país.

Lista de sedes de la red de exhibición:

Café Habitarte – Ciudad de México

Centro IBERO Meneses – Ciudad de México

Cineclub Mora – Ciudad de México

FARO Aragón – Cineclub N – Ciudad de México (del 9 al 11 de septiembre)

Cineclub Identidad, Teatro Carlos Pellicer – Ciudad de México

Casa de la Cultura del Valle de Zamora – Michoacán

Cine Club Clan Teatro – Michoacán

El Colegio de Michoacán (COLMICH) – Michoacán

Paliacate Espacio Cultural – Chiapas

Kinoki Foro Cultural Independiente – Chiapas

El Sindicato Centro Cultural Comunitario – Guanajuato

MixiForo – Hidalgo

EL CINITO CineClub-Debate – Yucatán

Cineclub La Letra Escarlata – Sonora

Laboratorio de Cine Digital LCC FADYCS UAT – Tamaulipas

Sala de Cine UABCS – Baja California Sur

Malacate Espacio Cultural y Recreativo / Cine de Barrio – Oaxaca

Santuario Huatulco Universidad del Mar – Oaxaca

Santuario Huatulco Tejonas Club – Oaxaca

Santuario Huatulco Explanada de Santa María Huatulco – Oaxaca

Santuario Huatulco Casa Tilcoatle – Oaxaca

Para confirmar horarios, disponibilidad y posibles cambios en la cartelera, se recomienda consultar la página oficial del Festival Contra el Silencio Todas las Voces antes de asistir a cada sede.