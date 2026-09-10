Quién es Imanol Alguacil, nuevo entrenador del Olympiacos y de la Hormiga González

La Hormiga deberá adaptarse a Alguacil.

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El Olympiacos inició una nueva etapa en su banquillo con la llegada de Imanol Alguacil, entrenador español que ahora tendrá entre sus responsabilidades dirigir al delantero mexicano Armando “Hormiga” González.

El técnico de 55 años asumirá el cargo después de la sorpresiva salida de José Luis Mendilibar, quien dejó al conjunto griego pese a los importantes títulos conseguidos durante su gestión.

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La llegada de Alguacil supone, además, un cambio importante para el proyecto del conjunto de El Pireo, que apuesta por un entrenador con amplia experiencia en el futbol español y acostumbrado a trabajar con jugadores jóvenes.

Para la Hormiga González, su incorporación representa el inicio de una nueva relación deportiva apenas después de su llegada al futbol europeo.

Imanol Alguacil, una figura histórica de la Real Sociedad

Nacido el 4 de julio de 1971 en Orio, Guipúzcoa, Imanol Alguacil tuvo primero una carrera como futbolista. Se desempeñaba como lateral derecho y disputó nueve temporadas en LaLiga entre sus etapas con la Real Sociedad y el Villarreal, antes de comenzar su camino en los banquillos.

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Su formación como entrenador estuvo estrechamente relacionada con la Real Sociedad. Trabajó en distintas categorías de la institución y posteriormente se hizo cargo del equipo filial, hasta que en 2018 recibió la oportunidad de dirigir al primer equipo.

Fue entrenador de la Real Sociedad. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Después de un breve periodo inicial, regresó al banquillo del conjunto donostiarra en diciembre de ese año y permaneció allí hasta el final de la temporada 2024-25.

Durante más de seis años al frente de la Real Sociedad, Alguacil consiguió consolidar al equipo entre los principales clubes de España.

Su momento más importante llegó con la conquista de la Copa del Rey 2019-20, título que el conjunto vasco consiguió al derrotar al Athletic Club en una final que se disputó en 2021 debido al aplazamiento provocado por la pandemia.

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Su trabajo también permitió que la Real Sociedad se convirtiera en un participante habitual de competiciones europeas. En 2023, el club terminó cuarto en LaLiga y consiguió clasificarse para la Champions League, una de las mejores posiciones obtenidas durante su ciclo.

REUTERS/Daniele Mascolo

Del Al-Shabab a un nuevo reto con el Olympiacos

Después de cerrar su prolongada etapa en San Sebastián, Alguacil decidió emprender una aventura fuera de España. En julio de 2025 fue confirmado como entrenador del Al-Shabab de Arabia Saudita, aunque su experiencia en ese país terminó antes de lo esperado.

El club saudí decidió despedirlo en febrero de 2026, después de que consiguiera tres victorias en sus primeros 11 partidos de liga y dejara al equipo en una situación complicada en la clasificación.

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A Alguacil no le fue muy bien en Al-Shabab.

Ahora tendrá la oportunidad de regresar a un proyecto de mayor exigencia competitiva con el Olympiacos, vigente campeón griego y reciente ganador de la Conference League bajo las órdenes de Mendilibar.

La salida del español se produjo después de la eliminación ante el NEC Nijmegen en la fase previa de la Champions League, pese a que el equipo había comenzado con buenos resultados en la competición local.

¿Cuándo vuelve a jugar la Hormiga González?

El próximo partido de Armando “La Hormiga” González con el Olympiacos será el sábado 12 de septiembre de 2026.

El encuentro corresponde a la Jornada 4 de la Superliga de Grecia, donde se enfrentarán al OFI Creta. El juego está programado para las 12:00 horas (tiempo del centro de México) y se disputará en el Estadio Georgios Karaiskakis.

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Para Alguacil, el reto será mantener al Olympiacos como protagonista en Grecia y recuperar el rumbo internacional del club. Para la Hormiga González, el cambio de entrenador llega en un momento particularmente importante, pues tendrá que convencer a un nuevo técnico y ganarse un lugar dentro de sus planes.

El delantero mexicano apenas comienza su experiencia en el futbol europeo y ahora contará con la posibilidad de trabajar bajo las órdenes de un entrenador que conoce el desarrollo de jóvenes futbolistas y que ha construido buena parte de su prestigio a partir de proyectos de largo recorrido.