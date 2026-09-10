Lluvias vuelven a inundar Tultitlán y resurge temor tras la muerte de seis personas en una combi

Lluvias inundación vía José López Portillo Tultitlán Edomex (especial)

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Nuevamente el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, sufrió fuertes lluvias y severas inundaciones que provocan temor y preocupación en la gente, luego de la tragedia de hace días donde seis personas perdieron la vida abordo de una combi varada en avenida Recursos Hidráulicos, cerca de Cueyamil.

Esta noche, sobre la avenida José López Portillo, la circulación de los autos es lento debido a la acumulación de agua por las intensas lluvias registradas en las últimas tres horas de este miércoles 9 de septiembre.

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Una de las unidades más afectadas es el Mexibús ya que los encharcamientos en la vía López Portillo imposibilita el avance regular del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, provocando que usuarios y peatones no puedan continuar con su trayecto.

El nivel de la anegación sobre la zona de la estación La Bandera Tultitlán, propicia retrasos en el servicio público y también produce cierta incertidumbre entre los mexiquenses debido al incidente de la combi varada en Tultitlán, que dejó como saldo seis personas muertas por posible intoxicación.

¿Qué ocurrió en el Estado de México debido a las inundaciones en Tultitlán?

La unidad quedó varada más de una hora en Tultitlán. Foto: Redes sociales

La noche del domingo 6 de septiembre, una combi quedó atrapada por las anegaciones de agua que imposibilitaron el avance de la unidad. Abordo viajaba una familia, incluido el conductor, con las ventanas cerradas y por fuera el nivel del agua llegaba al nivel de las rodillas.

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Los reportes señalaron que el vehículo de la ruta 30 cayó en una zanja que perforó un tanque de gas. La combi estuvo varada por más de una hora sin recibir auxilio.

La principal línea de investigación apuntó a una intoxicación por gas al interior de la unidad, aunque la Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGJEM), mantiene abierta la carpeta para establecer cómo ocurrió la fuga y si existen responsabilidades.

Cuando los vecinos se acercaron al transporte, cinco de las personas que se encontraban dentro del vehículo estaban inconscientes. Tras arribo de los bomberos, ninguna de las seis personas presentó signos vitales: murieron cuatro hombres y dos mujeres, de entre 25 y 60 años.

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Despiden en Ecatepec a víctimas de la combi atrapada en Tultitlán

Seis personas murieron abordo de una combi en Tultitlán, Estado de México. (FB: Santiago En Redes)

Este miércoles 9 de septiembre se brindó el último adiós a las personas fallecidas por inhalación de gas desde la unidad atrapada por los encharcamientos. Cinco de ellas fueron sepultadas en el panteón San Efrén, en Ecatepec, Estado de México.

Al lugar se presentaron decenas de ciudadanos, entre ellos amigos y familiares de las víctimas, quienes portaron coronas funerarias y flores para los difuntos; el sexto fallecido era el conductor de la combi y su cuerpo fue velado en otro punto del municipio de Ecatepec.

Lluvias colapsan en la carretera Cuautitlán-Tlalnepantla

Inundaciones ocasionan que los autos circulen a baja velocidad. REUTERS/Amit Dave

Las intensas lluvias de la tarde y noche de este miércoles 9 de septiembre dejaron afectaciones en el tramo de Tepalcapa, que conecta la autopista México-Querétaro con la carretera Cuautitlán-Tlalnepantla.

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Por esta preocupante situación, se exhorta a la gente a no pasar por esos rumbos y tratar de sortear el camino para tomar alguna vía alterna mientras se llevan a cabo las labores de desazolve ante las potentes lluvias que no cesan en Tultitlán, Estado de México.

Recomendaciones para reducir el riesgo de inundaciones

Causan afectaciones en la vía López Portillo. (especial)

No tirar basura en la calle, barrancas o canales.

Mantener despejadas las coladeras, rejillas, bajadas pluviales y cunetas cercanas a viviendas o comercios.

No verter aceite, grasa o residuos sólidos a los drenajes.

Reportar coladeras tapadas, fugas, baches y alcantarillas sin tapa a las autoridades municipales.

Retirar objetos que puedan ser arrastrados por la corriente.

Revisar que las coladeras de casas y negocios funcionen antes de una lluvia fuerte.

Identificar rutas alternas y evitar calles, pasos a desnivel o zonas que suelen anegarse por las lluvias.