Alexis Medina, alias “El Brilloso”, habría estado en el grupo de mensajería que planeó el homicidio de Carlos Manzo

Las autoridades revelaron que Alexis Medina habría integrado en grupo de mensajería donde se planeó el ataque. Crédito: Fiscalía de Michoacán

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La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) reveló la tarde de este 9 de septiembre nuevos detalles sobre la investigación por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, luego de la aprehensión del implicado número 32 en el caso. La FGE señala a Alexis Jesús Medina García, alias “El Brilloso”, como probable responsable en los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, en el marco de la investigación por el crimen del pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

Alexis Medina, de 31 años y originario de Uruapan, fue detenido la mañana del miércoles en Zapopan, Jalisco, y trasladado horas después a instalaciones de la Fiscalía de Michoacán.

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El Brilloso fue detenido este 9 de septiembre tras un operativo en Zapopan, Jalisco. Crédito: FGE Michoacán

Es hermano de Cristian Martín Medina García, alias “El Vikingo”, exboxeador profesional detenido el 7 de agosto pasado por su presunta participación en extorsiones en la región de Uruapan.

Cabe señalar que detrás del homicidio de Carlos Manzo ha estado la sombra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Autoridades federales señalaron que Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder de la organización y abatido en febrero pasado en Tapalpa, Jalisco, habría tenido conocimiento del crimen, aunque no habría emitido la orden directa, atribuida a “El R1”, líder de la célula de los “R´s".

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“El Brilloso” habría formado parte del grupo de mensajería que planeó el crimen

La Fiscalía reveló que existen indicios que relacionan a “El Brilloso” con el grupo de una aplicación de mensajería cifrada donde se planeó y coordinó el ataque contra Carlos Manzo. Según reportes previos, ese chat era comandado por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien emitía instrucciones directas para vigilar al alcalde, seguir su ruta y ejecutar el ataque, sin importar si estaba acompañado de su familia.

El alcalde fue asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025. (Fb: Carlos Manzo)

El hallazgo del grupo derivó del análisis de los teléfonos celulares de Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, dos presuntos implicados que aparecieron sin vida el 10 de noviembre de 2025 en la carretera Uruapan-Paracho. Ramiro “N” fungía como coordinador de campo: de acuerdo con lo revelado en conferencia de prensa por Omar García Harfuch y el entonces fiscal Carlos Torres Piña, a las 18:06 horas del 1 de noviembre de 2025, Ramiro “N” compartió un video de la jardinera donde ocurriría el atentado, y a las 19:45 horas informó que el alcalde asistía al Festival de las Velas y transmitía en vivo por redes sociales.

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Los dos jóvenes encontrados sin vida el 10 de noviembre integraban un grupo de mensajería donde se planeó el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

A las 20:00 horas, ya consumado el ataque, Ramiro “N” comunicó al grupo que las autoridades tenían sometido al tirador. Los indicios que vinculan a “El Brilloso” con esa red de comunicación forman parte de la carpeta de investigación que sostiene la orden de aprehensión ejecutada en su contra.

La Fiscalía imputa a “El Brilloso” homicidio calificado y lesiones calificadas

La FGE cumplimentó la orden de aprehensión contra “El Brilloso” con base en su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, con el apoyo de las autoridades de Jalisco.

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Alexis Medina, detenido en Jalisco. Crédito: Gabinete de Seguridad

Según la fiscalía de Michoacán, “El Brilloso” también es investigado por su probable relación con actividades delictivas en los municipios de Uruapan, Zapopan y Atotonilco, entre ellas delitos contra la salud, extorsión, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delincuencia organizada.

La Fiscalía lo identificó como presunto operador regional de un grupo delictivo con presencia en la zona, que habría asumido funciones dentro de esa estructura después de la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como uno de los probables autores intelectuales del homicidio.

La célula criminal comandada primero por “El Licenciado” y después por Alexis Medina es la señalada como responsable de ejecutar el ataque contra Manzo. “El R1”, en cambio, es identificado como quien ordenó y financió el crimen desde la estructura de “Los R’s”, una célula distinta dentro del organigrama del CJNG en Michoacán y Jalisco.

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“El Brilloso” es hermano de “El Vikingo”, exboxeador detenido por extorsión

En el mismo comunicado compartido este 9 de septiembre tras el arresto, la Fiscalía de Michoacán confirmó que Alexis Jesús Medina García es hermano de Cristian Martín Medina García, alias “El Vikingo”, exboxeador profesional detenido el 7 de agosto pasado en la localidad de Tiamba, municipio de Uruapan. En ese operativo, las autoridades le aseguraron un arma de fuego, cartuchos para arma corta y bolsas con sustancia granulosa con características de metanfetamina.

Caso Carlos Manzo: Fiscalía destapa vínculo de "El Brilloso" con reconocido boxeador que extorsionaba a nombre del CJNG. Fiscalía de Michoacán / IG: crismedina.78

Cristian Medina García desarrolló su carrera en el boxeo profesional bajo la tutela de Rigoberto “El Español” Álvarez, hermano de Saúl “Canelo” Álvarez, y acumuló un récord de ocho victorias, tres derrotas y un empate entre 2021 y 2025.

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Tras su detención, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, señaló que “El Vikingo” reconoció mantener comunicación directa con Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, integrante de la célula “Los R’s” y hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, ya detenido e identificado como la persona que ordenó y financió el asesinato de Carlos Manzo.

Con esta detención suman 32 personas capturadas por el caso Carlos Manzo

La captura de Alexis Medina llevó a 32 el número de personas detenidas por el homicidio de Carlos Manzo. La aprehensión número 31 había sido la de “El R1”.

El crimen ocurrió el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en la plaza principal de Uruapan. El autor material fue identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años y originario de Paracho, Michoacán, quien fue abatido en el sitio del ataque; las pruebas periciales de rodizonato de sodio confirmaron que él disparó el arma.

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Víctor Manuel es identificado como un menor de 17 años y originario del municipio de Paracho, Michoacán CRÉDITO: Facebook / Fiscalía General del Estado de Michoacán

Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, los dos jóvenes que acompañaron al agresor durante el ataque, fueron localizados sin vida el 10 de noviembre de 2025 en la carretera Uruapan-Paracho, a la altura del municipio de Capácuaro. Uno de ellos tenía 16 años, de acuerdo con la confirmación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Siete escoltas de Carlos Manzo también enfrentan proceso por su presunta implicación en el homicidio, situación que se formalizó el 22 de noviembre de 2025 durante la primera audiencia contra “El Licenciado” dentro del penal del Altiplano. El jefe de seguridad del alcalde, José Manuel Jiménez, continúa prófugo; existe una recompensa de 100 mil pesos por información que derive en su captura.

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"El Congo" fue detenido en Michoacán (SSP Michoacán)

Dentro de los detenidos también figuran Jaciel Antonio Herrera Torres, alias “El Pelón”, reclutador de jóvenes en centros de rehabilitación; Gerardo “N”, alias “El Congo”, presunto líder regional del CJNG y otro de los señalados como autor intelectual; y Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, alias “El K-OZ”, jefe de plaza bajo el mando de “El Licenciado”.

Las autoridades identificaron además a Samuel “N”, extrabajador del Ayuntamiento de Uruapan, como el informante que habría entregado a la célula criminal los movimientos del alcalde a cambio de drogas. Ya fue detenido y en semanas recientes ha sido vinculado directamente con la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz.

La FGE informó este 9 de septiembre que “El Brilloso” será puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente una vez cumplimentado el mandato judicial en su contra, por lo que se espera que en los próximos días se lleve a cabo su audiencia inicial.