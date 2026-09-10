Fue futbolista profesional y desde La Granja VIP compara su carrera con la de Cuauhtémoc Blanco y Miguel Layún

El futbolista ahora participa en La Granja VIP, segunda temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mario Humberto Osuna Péreznuñez, popularmente conocido como el Mono Osuna por su reciente participación y victoria en Exatlón México, ahora es parte de la nueva temporada de La Granja VIP, donde recordó su pasó por el futbol mexicano al platicar con el conductor y cantante Rafa Mercadante.

Osuna aceptó que su carrera como futbolista quedó a deber a pesar de jugar en varios clubes de la Liga Mx, particularmente en el Club de Futbol América, donde no logró la consolidación tras permanecer en el Nido de Coapa únicamente por un semestre.

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“Siento que mi carrera como futbolista, la neta, no fue brillante”, reflexionó el Mono Osuna antes de compararse con otros jugadores mexicanos que entraron en la historia del Club de Futbol América, entre ellos Miguel Layún y Cuauhtémoc Blanco,

Incluso añadió a Javier Chicharito Hernández a la conversación. “Yo no soy un (Miguel) Layún, no fui un Chicharito, no fui un Cuauhtémoc Blanco”, indicó Mario Osuna que desde el 2024 anunció su adiós definitivo del futbol mexicano.

Trayectoria de El Mono Osuna en la Liga MX

El exjugador mexicano ahora es miembro de La Granja VIP (Instagram / 17monono)

Mario Mono Osuna se convirtió en producto de los Dorados de Sinaloa para iniciar su carrera como futbolista profesional en el lejano 2009. En su primera etapa, el culichi consiguió la Copa MX en el Apertura 2012.

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Su desempeño abrió la posibilidad de jugar para los Gallos Blancos de Querétaro FC para el ansiado debut en la Liga Mx en enero del 2013. Osuna destacó con los negriazules para conseguir un lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana de Futbol para la Copa América en Chile 2015.

En Querétaro FC formó parte de la generación que conquistó la Copa MX en el Clausura 2016 antes de convertirse en nuevo elemento del Atlético Morelia, otrora Monarcas Morelia, hasta el día de la mudanza del club hacia Mazatlán, Sinaloa en 2020.

El Mono Osuna continúo su recorrido por la Primera División en los desaparecidos Cañoneros de Mazatlán FC para luego obtener una de sus mejores oportunidades en la Liga Mx: el Club América lo contrató en 2021 pero el centrocampista no pasó más de un semestre en la CDMX.

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En 2022, Osuna volvió a Dorados de Sinaloa, Querétaro FC y finalmente llegó a formar parte del elenco de los Bravos del FC Juárez, su último equipo en la Primera División antes de confirmar su retiro de las canchas profesionales para dedicarse a otros proyectos como Exatlón México y ahora La Granja VIP.

Equipos de El Mono Osuna en la Liga Mx

El exfutbolista ahora se dedica a participar en realities de TV Azteca. (Foto: Twitter/@MazatlanFC)

Dorados de Sinaloa : 2009-2012 y 2022

Querétaro : 2013-2016 y 2022

Monarcas Morelia : 2017-2020

Mazatlán FC : 2020-2021

Club América : 2021

FC Juárez: 2023-2024

Datos de Mario Osuna como futbolista profesional

El Mono actualmente es participante de La Granja VIP (Foto: Twitter/@MazatlanFC)

Ganó la Copa Mx del Apertura 2012 con Dorados de Sinaloa ..

Fue convocado por Miguel Herrera para la Copa América Chile 2015 .

Ganó la Copa Mx del Clausura 2016 con Querétaro FC

Su etapa más prolongada en Primera División fue entre Querétaro FC y Monarcas Morelia .

Club América fue el equipo de mayor exposición en su carrera, aunque permaneció sólo un torneo.

Jugó como mediocampista de recuperación, con recorrido y labor de contención, más que el de un jugador ofensivo o una figura mediática.

¿Mono Osuna pudo jugar en el futbol extranjero?

El mexicano se retiró para salir en programas de televisión. (foto: Twitter/@17monono)

Durante la charla con Rafa Mercadante, el exfutbolista Mario Osuna destapó que en su momento hubo la posibilidad de jugar en la Major League Soccer (MLS), —Liga de Futbol de los Estados Unidos—, pero asegura que uno de los motivos para seguir en México fue el tema económico.

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A la MLS tuve una posibilidad, pero pagaban más en México", afirmó el Mono recalcando que, en aquel entonces, la MLS no era el torneo de ahora, es decir, no había jugadores de alto impacto como Lionel Messi para aumentar la popularidad y el nivel de los equipos.

Mono Osuna ganó Exatlón 2025 (Foto: Azteca)

“Ahorita, ya te llevan a (Lionel) Messi, a (Luis) Suárez para que crezca. En aquel entonces no había figuras de esa talla. Entonces pagaban 20 mil dólares, no me convenía”, reveló el exjugador que ahora vive la experiencia de La Granja VIP tras ganar la octava temporada de Exatlón México en 2025.

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