Altagracia Gómez busca acelerar el Plan México de Sheinbaum para atraer mayor inversión

La asesora empresarial Altagracia Gómez consideró que el Plan México debe acelerarse. Crédito: X/ @BIVAMX

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La coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez Sierra, recomendó al gobierno federal acelerar la ejecución del Plan México para atraer más inversión extranjera.

De acuerdo con Gómez, con el Plan México en marcha, la inversión nacional también aportará, pues es clave que las empresas apuesten por las oportunidades que brinda la economía de México.

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Ejecución del Plan México debe ser rápida

En el marco del Mexico Investment Week, que organiza la Bolsa Institucional de Valores (Biva), en Nueva York, Estados Unidos, la empresaria afirmó que con el Plan en marcha va en la dirección adecuada, pero reiteró que las autoridades mexicanas deben ser más rápidas.

Altagracia Gómez recordó que cuando el Plan México se creó, el objetivo del gobierno de Claudia Sheinbaum fue establecer una estrategia de desarrollo a largo plazo, no solo sexenal.

Con base en lo anterior, se definieron 13 metas, siendo la más ambiciosa la de ubicar a la economía mexicana entre las 10 principales del mundo. Mientras que para el horizonte de 2030, destacó, la meta es elevar la inversión al 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

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Altagracia Gómez confía en el potencial de la economía mexicana. Crédito: X/ @BIVAMX

¿En qué consiste el Plan México?

En febrero de 2025, Sheinbaum Pardo presentó el Plan México, que se rige de varios puntos clave:

Más y mejores empleos para las personas que integran la familia, coadyuva a la estabilidad para los hogares.

Educación y formación para el futuro con al menos 150 mil nuevas y nuevos profesionistas y técnicos por año en sectores estratégicos.

Bienestar y salud para todas las personas.

Reducción de la pobreza y la desigualdad , para continuar con la tendencia de sacar a millones de mexicanos de la pobreza.

Comunidades sostenibles y sustentables.

Apoyo al talento local, ya que incentiva la producción nacional y reduce la dependencia de importaciones.

Según el gobierno federal, “el Plan México es inclusivo con una visión integral que coloca a las niñas, niños y adolescentes en el centro del desarrollo nacional, la construcción de un país más justo, próspero y con oportunidades equitativas para todos, donde las nuevas generaciones puedan soñar en grande, alcanzar su máximo potencial y ver cristalizados sus derechos”.

Posteriormente, en mayo de este año, la mandataria anunció acciones para facilitar y dar certidumbre a la inversión, todas, en torno, al plan en cuestión.

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Altagracia Gómez Sierra firma creación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas | Foto: Presidencia

México puede ayudar ante los aranceles: analista

Por otro lado, Kate Kalutkiewicz, directora gerente senior de McLarty Associates, afirmó que los aranceles están castigando a los inversionistas, por lo que se está buscando que México sea la “válvula de alivio”, con miras a los procesos comerciales con China.

Además, la especialista de la firma internacional de asesoría estratégica y diplomacia comercial admitió que la industria automotriz es un movimiento político, y no ha habido un presidente que lo deje de lado, sin importar quién llegue a la Casa Blanca. En consecuencia, esa agenda comercial continuará.

México no logra afianzar una economía sólida por diversos factores, tanto internos como externos. Fotografía de archivo. EFE/ José Méndez

“Nunca es una buena idea, en ningún proceso de negociación, apostarle a las elecciones. Muchos de los aliados comerciales no han leído correctamente el sistema político estadounidense; no creo que esa sea una buena idea, teniendo los hechos en el terreno de juego, Donald Trump es un presidente que quiere negociar, pero se tiene que ganar esa negociación”, expresó Kalutkiewicz.

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Tampoco descartó que México pueda hacer un buen trato, aún así, el presidente Trump puede decir que ya no le gusta. “Es correcto que se debe negociar cuando se pueda y no esperar a que todas las cartas se alineen porque no se sabe que hay más adelante”, concluyó.

Parece que en Palacio Nacional no llevan prisa, pues la asesora empresarial de Claudia Sheinbaum, Altagracia Gómez, recomendó que aceleren la ejecución del Plan México para atraer más inversión.