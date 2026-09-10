Flor Rubio sube la polémica y desliza que Televisa busca al reemplazo de Rosa María Noguerón por fracaso de La Casa de los Famosos

Rosa María Noguerón aparece frente al logotipo del programa La Casa de los Famosos México 2026 con un sello rojo que dice Fuera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Luego de las polémicas decisiones y la falta de contenido en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, TelevisaUnivisión estaría buscando el reemplazo de Rosa María Noguerón para la siguiente edición del reality.

De acuerdo con información de la periodista Flor Rubio, Televisa ya comenzó a realizar llamadas a un par de productores que podrían hacerse cargo de la siguiente temporada, Andrea Rodríguez y Rubén Galindo serían las principales opciones.

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Luego del último movimiento de la producción con la polémica entrada de Gala Montes, quien aparentemente atraviesa un momento emocional y de adicciones complicado, la televisora buscaría darle un giro al formato y que compagine con las marcas patrocinadoras.

Televisa ya tendría opciones para reemplazar a Rosa María Noguerón en La Casa de los Famosos México

La postura de Rosa María Noguerón sobre el género en TelevisaUnivision (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Flor Rubio señaló en su canal de YouTube que los altos mandos de Televisa ya están realizando llamadas a algunos productores para cambiar de rumbo en la producción de La Casa de los Famosos México, e incluso este viernes el productor Rubén Galindo ya tendría una cita en las oficinas de la televisora para platicar sobre la oferta, que sería para la próxima temporada, ya que esta terminaría bajo la producción de Rosa María Noguerón.

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De acuerdo con la periodista, Andrea Rodríguez, actual productora del programa Hoy, es otra de las opciones que se manejarían en las altas esferas de Televisa, sin embargo, considera que sería complicado que acepte ya teniendo la responsabilidad del programa matutino. Flor Rubio aclara que todo esto es sólo un rumor y no debe ser tomado como un hecho.

La razones por las que saldría Rosa María Noguerón de la producción de La Casa de los Famosos México

Esta temporada de La Casa de los Famosos México ha estado llena de decisiones polémicas y cuestionables por parte de la producción, desde la entrada de Fede Vigevani como “cómplice” del público sin ser competidor, pasando por la criticada salida de Yanet García por “mueble” y cerrando con el paso fugaz de Gala Montes. que provocó cuestionamientos por el estado actual de la actriz.

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Durante su breve estancia, Gala Montes se mostró errática, se daba atracones de comida y se ejercitaba en la madrugada. (X)

Además, la producción se ha enfrentado al reto de la falta de contenido entretenido por parte de los habitantes; en sus intentos por “despertarlos”, han realizado confrontaciones directas con los conductores, panelistas y hasta exhabitantes, provocando las críticas de la audiencia por forzar los roces dentro del encierro.

Todo esto, que en temporadas pasadas fue un éxito, parece haber escalado hasta las altas esferas de Televisa como un desgaste en la producción actual de La Casa de los Famosos México, por lo que buscarían refrescar el formato y evitar perder acuerdo comerciales con las marcas patrocinadoras.

¿Quién es Rubén Galindo?

Rubén Galindo Ubierna, conocido también como Rubén Galindo Jr., nace el 25 de mayo de 1962 en la Ciudad de México. Es hijo del cineasta Rubén Galindo Aguilar y nieto del productor Pedro Galindo Galarza, referentes de la industria cinematográfica mexicana.

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El productor Rubén Galindo en la alfombra roja previa al estreno televisivo de Sin Miedo a la Verdad (Foto: Infobae México/Juan Vicente Manrique)

Cursa la secundaria en el internado Saint Michaels University School, en Victoria, Canadá, y la preparatoria en la Universidad La Salle, en la Ciudad de México. Realiza sus estudios profesionales en la UCLA, donde estudia Artes y Ciencias de Cine y Televisión.

En 1999 ingresa a Televisa, donde se consolida como productor ejecutivo especializado en programas de concurso y realities, muchos de ellos junto a su primo Santiago Galindo.

¿Qué realities ha producido Rubén Galindo Jr.?

Bailando por un sueño es su franquicia más recurrente, con ediciones en 2005, 2014 y 2017. A su alrededor produce también Reyes de la canción (2006), Bailando por la boda de mis sueños (2006), Cantando y Bailando por un sueño de Navidad (2006) y el Campeonato Mundial de Bailando por un Sueño (2007).

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Entre 2006 y 2009 produce concursos de canto y talento como Cantando por un sueño (2006), Los 5 magníficos (2007), Buscando a Timbiriche: La Nueva Banda (2007), El show de los sueños (2008), Los reyes del show (especial navideño, 2008), Hazme reír y serás millonario (2009) y Me quiero enamorar (2009).

Bailando por un sueño México

Pequeños gigantes es uno de sus proyectos más longevos. Tiene ediciones en 2011-2012 y regresa entre 2018 y 2020, con Galindo como productor ejecutivo en todas sus temporadas.

También produce Parodiando en sus ediciones de 2012-2013 y 2015, además de Lo que más quieres (2013) y Me pongo de pie (2015).

Su reality más reciente es El retador (2021-2022), competencia de canto, baile e imitación con Lucero, Manuel Mijares e Itatí Cantoral como jueces. Galindo lo crea junto con Mariana Vargas y Marcelo Strupini, y dirige personalmente un episodio en 2021, según registros de IMDb. Previamente participa como productor y showrunner en ¡El Reto! Torneo de Creadores (2020).

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¿Quién es Andrea Rodríguez y qué realities ha producido?

Andrea Rodríguez Doria crece rodeada de foros de televisión y producciones, ya que, según ha contado, su madre trabajó en distintos proyectos dentro de Televisa. Desde pequeña desarrolla interés por la actuación, lo que la lleva a estudiar en el CEA.

La productora Andrea Rodríguez y la presentadora Galilea Montijo posan sonrientes, mostrando su buena relación y complicidad en un ambiente festivo y lleno de brillo. (Andrea Rodríguez Noria: Instagram)

Al no sentirse “buena actriz”, según sus propias palabras, decide abandonar ese camino para enfocarse en la producción. “Descubrí que lo mío era estar detrás de cámaras, no adelante de ellas. Fue mi hermana Magda quien me enseñó”, declara en un video para Televisa.

Inicia su carrera en publicidad a los 17 años y trabaja durante décadas en una dupla inseparable con su hermana Magda Rodríguez, también productora. Sus inicios en pantalla la llevan a ser conductora en Televisa Guadalajara, en el programa de concursos Quiero, junto a Sergio Corona.

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A lo largo de su trayectoria produce diversos programas y realities, entre ellos Guerreros 2020 y Enamorándonos. También está detrás de proyectos de revista y ejercicio como Pontefit y La hora sin censura.

Andrea Rodríguez vuelve a enfrentar señalamientos de supuestos malos tratos en el matutino Hoy. (Foto: @programahoy, Instagram)

En 2020, tras el fallecimiento de su hermana Magda Rodríguez, asume la producción ejecutiva del programa Hoy. En esta etapa impulsa el segmento Las Estrellas Bailan en Hoy, reality de baile que se transmite dentro del matutino y que a 2026 va en su séptima temporada.

También produce Hoy Soy El Chef, concurso gastronómico que se transmite dentro de Hoy y que en 2026 estrena su segunda temporada, con Karime Pindter y Tania Rincón al frente.

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Andrea Rodríguez suma más de 30 años de experiencia en la industria televisiva. Es tía de la conductora Andrea Escalona y madre de dos hijas, Paulina y Natalia, de las cuales la mayor muestra interés en seguir sus pasos dentro de la producción.