Línea 12 del Metro CDMX recibirá mantenimiento preventivo, qué sucederá con las obras de ampliación a Observatorio

Sheinbaum garantizó recursos para la conclusión de la Línea 12 del Metro CDMX (Fonadin)

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) anunció que la Línea 12 recibirá un mantenimiento preventivo, lo que obligará la suspensión temporal del servicio en el tramo Tláhuac - Lomas Estrella. Los trabajos se realizarán del 12 al 16 de septiembre, lo que obligará a los usuarios a tomar medidas alternativas de transporte o utilizar el servicio auxiliar de RTP.

La Línea 12 del Metro CDMX ha sufrido una serie de intervenciones luego del accidente que se registró el 3 de mayo de 2021, pero unas las obras inconclusas que lleva más de 10 años es la ampliación del servicio hasta Observatorio.

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En julio de 2015 empezaron los trabajos para expandir el servicio de la línea dorada hacia Observatorio. Pero a la fecha no han concluido los trabajos. Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los recursos para concluir la Línea 12 del Metro, en el tramo de Mixcoac a Observatorio, se encuentran en Banobras, dentro del Fondo de Infraestructura. “Ahí hay recursos para terminar la línea 12. Esta es una obra que tiene muchísimos años; inició con Peña y no pudo avanzar mucho en el periodo del presidente López Obrador”, declaró.

¿Qué ha pasado con la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX?

Por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se solicitó el apoyo para la ampliación de la Línea 12 del Metro de la CDMX a la Terminal Observatorio. (Fondo Nacional de Infraestructura)

En conferencia matutina, la presidenta explicó que el proyecto se retrasó por las condiciones del subsuelo en la alcaldía Álvaro Obregón, donde existen zonas que fueron rellenadas con cascajo y otros materiales. “Es un túnel que va por abajo, pero resulta que en la alcaldía Álvaro Obregón hay muchos rellenos, porque en algún momento fueron rellenos de cascajo y de otras cosas”, señaló.

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Según su explicación, la construcción del túnel avanzó con lentitud debido a la vulnerabilidad del terreno. “Imagínense hacer un túnel que va por abajo de las calles y que así va el Metro en muchas de las líneas en un relleno, que pues es muy vulnerable”, expresó. Añadió que la excavación llegó a avanzar a un ritmo aproximado de un centímetro por mes.

La titular del Ejecutivo federal indicó que el túnel ya está terminado y que la situación se encuentra bajo control. También mencionó que el proyecto tuvo un problema relacionado con viviendas, por lo que se realizaron mediciones antes de continuar con las obras pendientes. “Ya finalmente ya está el túnel, todo está bajo control, tuvo un problema con las viviendas, estuvo haciendo mediciones y ahora pues viene todo lo demás que se tiene que hacer”, afirmó. Reiteró que la Línea 12 será concluida y que el financiamiento está disponible en el Fondo de Infraestructura.

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La SICT reportó que terminó la excavación del túnel de la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX, tramo Mixcoac a Observatorio. Se observan excavaciones profundas con muros de concreto, un pozo circular visto desde el interior, y estructuras metálicas de soporte en una obra a cielo abierto. Un grupo de ingenieros y funcionarios con cascos de seguridad asisten a una presentación dentro de una estructura subterránea (X/ @SICTmx)

Obras de la Línea 12 hasta Observatorio terminarán en 2028

La ampliación de la Línea 12 del Metro en Ciudad de México estará lista en 2028 y comenzará a operar en 2029, de acuerdo con Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.

La obra busca enlazar Mixcoac con Observatorio, conectar con la Línea 1 y el Tren Interurbano México-Toluca, además de corregir problemas técnicos que marcaron al tramo original de la llamada Línea Dorada.

El proyecto contempla una extensión subterránea de 4.6 kilómetros y tres estaciones nuevas: Valentín Campa, Álvaro Obregón y Observatorio. La inversión asciende a 11,000 millones de pesos, financiados por el Fondo Nacional de Infraestructura.

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Las autoridades estiman que la ampliación beneficiará a cerca de 220,000 usuarios diarios. También prevén una reducción de 3,742 toneladas de emisiones de dióxido de carbono. En el frente laboral, la obra ha generado 19,350 empleos directos y 67,400 indirectos.

La ampliación entre Mixcoac y Observatorio inició en 2015. Actualmente, la estación Valentín Campa registra 28% de avance en trabajos subterráneos.

Álvaro Obregón alcanza 30% de avance. Las labores se concentran en los túneles secundarios y los muros de andén.

Para la estación Observatorio, las autoridades prevén publicar en los primeros días de septiembre la licitación para su construcción. El túnel correspondiente ya está concluido.

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Así avanza la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX (Cortesía SNT Movilidad Urbana X @SntVTC)

Excavación lenta por las condiciones del subsuelo

Lajous explicó, durante un recorrido por la obra, que el proyecto incorpora ajustes técnicos para evitar el desgaste ondulatorio acelerado que afectó a la Línea 12.

El tramo entre Mixcoac y Tláhuac seguirá requiriendo mantenimiento puntual, sobre todo en las curvas con radio menor a 400 metros, de acuerdo con las autoridades.

La zona de excavación fue una mina a cielo abierto que después recibió relleno antrópico de cascajo y desechos de baja resistencia. Esta condición obligó a utilizar procedimientos constructivos lentos para proteger el túnel y las viviendas en superficie.

En algunos puntos, el avance fue de apenas tres metros por mes. Durante las excavaciones en la alcaldía Álvaro Obregón, los trabajadores localizaron un tramo donde habría existido una mina rellenada con cascajo y basura.

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Para estabilizar el terreno se aplicaron inyecciones de suelo-cemento con aditivos, revestimientos dobles de concreto y un sistema de impermeabilización que, según Lajous, es único en el mundo.

El proyecto también modificó el trazo para construir el abocinamiento Sassoferrato, una estructura a cielo abierto ubicada en la calle Sassoferrato, en la colonia Alfonso XIII.

Esta estructura conectará la cola de maniobras de Mixcoac con el túnel hacia Observatorio. La obra incluye un depósito subterráneo para trenes, así como lumbreras de ventilación y maniobra.