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Rafa Márquez y Gabriel Milito compartieron vestidor en Barcelona y ahora se reencontraron como técnicos

El estratega de la Selección BMexicana visitó las instalaciones de Chivas en Verde Valle como parte de su gira con los equipos de la Liga MX

Con Duilio Davino y Andrés Lillini, el Káiser sostuvo reuniones con directivos, observó la práctica del primer equipo y charló con los futbolistas los futbolistas del Rebaño Sagrado para dar inicio al proceso rumbo al Mundial 2030. (X/ @Chivas)
Con Duilio Davino y Andrés Lillini, el Káiser sostuvo reuniones con directivos, observó la práctica del primer equipo y charló con los futbolistas los futbolistas del Rebaño Sagrado para dar inicio al proceso rumbo al Mundial 2030. (X/ @Chivas)
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Casi 20 años después de coincidir en el FC BarcelonaRafael Márquez y Gabriel Milito volvieron a encontrarse de frente en una cancha.

En esta ocasión, ya no vestían la camiseta blaugrana ni compartían la defensa: uno llegó a Verde Valle como técnico de la Selección Mexicana y el otro lo recibió al frente de Chivas.

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Gabriel Milito recibió a Rafael Márquez en las instalaciones de Chivas. Ambos se saludaron afectuosamente y compartieron anécdotas antes del entrenamiento de este miércoles 9 de septiembre. (X/ @Chivas)
Gabriel Milito recibió a Rafael Márquez en las instalaciones de Chivas. Ambos se saludaron afectuosamente y compartieron anécdotas antes del entrenamiento de este miércoles 9 de septiembre. (X/ @Chivas)

El abrazo entre ambos ocurrió antes del entrenamiento rojiblanco de este miércoles 9 de septiembre. Hubo tiempo para recordar anécdotas de aquellos años en España, posar para las fotoss e intercambiar playeras.

La visita del “Káiser” tenía un objetivo de trabajo dentro de su gira por la Liga MX, pero también reunió a dos excompañeros en una etapa distinta de sus carreras.

El Káiser visita a las Chivas en la segunda parada de su gira

La emotiva visita a Verde Valle ocurrió un día después de que Rafael acudiera a la Academia AGA del Atlas. El recorrido contempla reuniones con los 18 clubes de la Liga MX para establecer comunicación directa entre la Selección Mexicana, directivos, cuerpos técnicos y jugadores.

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La delegación actual del Tri está integrada por MárquezDuilio DavinoAndrés Lillini y parte de los colaboradores del seleccionador.

La delegación del Tri incluye a Márquez, Duilio Davin y Andrés Lillini para establecer comunicación con los 18 clubes de la Liga MX. (Instagram/ @miseleccionmx)
La delegación del Tri incluye a Márquez, Duilio Davin y Andrés Lillini para establecer comunicación con los 18 clubes de la Liga MX. (Instagram/ @miseleccionmx)

El objetivo de las visitas es compartir información, conocer formas de trabajo y mantener coordinación con los clubes antes de las siguientes concentraciones.

La jornada en Guadalajara incluyó:

  • Una reunión con la directiva de Chivas.
  • La observación del entrenamiento de Gabriel Milito.
  • Conversaciones entre Márquez y algunos jugadores rojiblancos.
  • El saludo entre el técnico nacional y el entrenador argentino.
  • La entrega de jerseys del Rebaño a los visitantes.

En este sentido, el equipo de Rafa ha sido enfático al señalar que la gira no significa una convocatoria automática para los jugadores observados.

La agenda en Verde Valle contempló una reunión con la directiva encabezada por Amaury Vergara, observación del entrenamiento de Milito y charlas con los jugadores elegibles para la Selección Mexicana en el nuevo proceso. (X/ @Chivas)

Márquez busca contar con referencias directas sobre los equipos y los futbolistas antes de presentar su primera lista como responsable de México.

Al terminar la práctica, los representantes de la Selección sostienen una última charla con integrantes de Chivas. La comitiva abandona las instalaciones sin emitir declaraciones ante los medios.

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