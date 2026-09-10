Quién es Santiago Ramos Mingo, el nuevo fichaje del Club América que llegaría para cubrir la baja de Cáceres

Con más de 200 partidos y paso por Boca Juniors, Barcelona B y el Bahía, el defensor llegará como el sexto fichaje de las Águilas, en una inversión que refleja su ambición en este Apertura 2026. (Composición Raúl A. González / Infobae México)

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El Club América está por dar un gran golpe de autoridad en el mercado de fichajes del Apertura 2026 con la incorporación de Santiago Ramos Mingo, defensor central argentino de 24 años.

La operación, valuada en 10 millones de dólares, respondería directamente a la salida de Sebastián Cáceres, quien partió al Celta de Vigo en LaLiga española.

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La operación por Santiago Ramos Mingo estaría valuada en 10 millones de dólares y respondería a las exigencias tácticas de Guillermo Almada. (Instagram/ @santiramosmingo)

La llegada de Mingo, adelantada por el periodista experto César Luis Merlo, no sería un simple reemplazo. Se trata de una apuesta estratégica de la directiva azulcrema y del técnico Guillermo Almada, que buscaban un central zurdo con velocidad, jerarquía y capacidad para construir desde atrás.

Con este fichaje, las Águilas cerrarían filas, fortaleciendo una defensa que necesita un nuevo líder.

Perfil y trayectoria de Santiago Ramos Mingo

Antes de analizar lo que puede aportar en la cancha, es necesario entender el recorrido que ha forjado a Santiago Ramos Mingo como un defensor de proyección internacional.

Formación en Boca Juniors: Surgió de las fuerzas básicas del club argentino, donde destacó como central zurdo.

Barcelona B: En 2020 dio el salto a Europa, disputando 36 partidos y anotando un gol con el filial blaugrana.

OH Leuven (Bélgica): Breve paso por el fútbol belga, sumando minutos en un contexto competitivo distinto.

Defensa y Justicia (Argentina): Regresó a su país y conquistó títulos internacionales como la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2021 .

EC Bahía (Brasil): Su etapa más reciente, con 88 partidos oficiales y 15 goles, además de trofeos regionales como el Campeonato Baiano y la Copa do Nordeste.

Santiago Mingo se formó en Boca Juniors y en 2020 dio el salto a Europa con el Barcelona B, donde disputó 36 partidos y anotó un gol. (Fotode archivo)

De esta manera, con más de 200 partidos profesionales, el argentino llegaría con un bagaje internacional que pocos defensores de su edad pueden presumir, y que lo convertiría en un fichaje de peso para las Águilas.

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Por qué América lo eligió

La salida de Sebastián Cáceres obligó a la directiva a moverse rápido. El uruguayo era pieza clave en la zaga, y su partida al Celta dejó un hueco inmediato que debía cubrirse con un perfil similar.

Perfil zurdo: América sólo contaba con Israel Reyes en esa condición, lo que hacía urgente sumar otro central zurdo.

Velocidad correctiva: Una de sus principales virtudes, ideal para cubrir espacios cuando el equipo adelanta líneas.

Juego aéreo: Con 1.85 m de estatura, Ramos Mingo aporta solidez en duelos y en ofensivas a balón parado.

Salida limpia desde el fondo: No es un defensor que se limite únicamente a despejar balones; sabe construir juego, algo que encaja con la filosofía de Almada.

América busca cubrir el déficit de centrales zurdos, ya que sólo cuenta con Israel Reyes tras la partida de Sebastián Cáceres. (Foto: Kyle Ross-Imagn Images)

En este sentido, América lo habría elegido porque reúne las características que Cáceres ofrecía y añade un plus de salida ofensiva desde la defensa, asegurando continuidad y evolución en la línea defensiva.

Contexto del mercado azulcrema

El fichaje de Ramos Mingo no se entiende aislado, sino como parte de un mercado en el que América reforzó todas sus líneas para el Apertura 2026.

Refuerzos ofensivos: Llegaron Miguel Borja y Óscar Perea , dos atacantes con experiencia y desequilibrio.

Refuerzos en medio campo: Se sumaron Carlos Álvarez y Edwin Cerrillo para aportar condiciones similares a las de referentes como Álvaro Fidalgo .

Refuerzo defensivo: Santiago cerraría el mercado como el sexto fichaje, el más costoso y estratégico.

Inversión fuerte: Los 10 millones de dólares reflejarían la ambición de la directiva encabezada por Santiago Baños y Ferran Reverter .

Competencia interna: Con Ramos Mingo, Reyes, Juárez y Vázquez, Almada tendrá profundidad y variantes en la zaga.

El América reforzó todas sus líneas para el Apertura 2026 con Miguel Borja, Óscar Perea, Carlos Álvarez y Edwin Cerrillo. (X/ @ClubAmerica)

Así, la llegada de Santiago Ramos Mingo al América simboliza más que un fichaje: es la respuesta azulcrema inmediata a la salida de Cáceres y la apuesta por un central joven, zurdo y con experiencia internacional.

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Con él, las Águilas buscan consolidar una defensa sólida y competitiva, capaz de sostener el proyecto de Almada y mantener al club en la pelea por títulos en todos los frentes.