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La psicología revela cómo impacta en tus hijos el colgar sus tareas y dibujos en el refrigerador

La autoestima infantil depende en gran parte de las respuestas de los adultos cercanos. Por eso, colocar un dibujo en un sitio visible constituye un reconocimiento diario que no premia solo la calidad artística, sino el esfuerzo, la imaginación y la dedicación invertidos en cada trabajo

Un refrigerador gris con imanes y dibujos hechos por niños con lápices de colores que incluyen casas, familias y arcoíris.
Un refrigerador de acero inoxidable ubicado en una cocina exhibe diversos dibujos infantiles sujetos con imanes de colores en sus puertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Colgar los dibujos de los hijos en la nevera puede funcionar como una forma de validación emocional: refuerza la confianza, la motivación y el sentido de pertenencia desde los primeros años.

Así lo señalan estudios psicológicos que revelan que este espacio cotidiano puede convertirse en un escaparate afectivo del hogar, donde los niños comprueban que sus aportaciones cuentan para su familia.

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Un sol sonriente, una casa inclinada o un retrato familiar suelen terminar sujetos con imanes en millones de cocinas. Para los adultos puede ser una simple muestra de cariño, pero los especialistas en psicología del desarrollo sostienen que exponer esas creaciones transmite a los niños que su trabajo tiene valor.

Esa señal fortalece su percepción de capacidad y su vínculo con el núcleo familiar. La idea coincide con la teoría de la autodeterminación de los psicólogos Edward Deci y Richard Ryan, según la cual las personas necesitan sentirse competentes, autónomas y conectadas con otros para desarrollarse de manera saludable.

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La autoestima infantil depende en gran parte de las respuestas de los adultos cercanos. Por eso, colocar un dibujo en un sitio visible constituye un reconocimiento diario que no premia solo la calidad artística, sino el esfuerzo, la imaginación y la dedicación invertidos en cada trabajo.

En algunas viviendas, la puerta de entrada se transforma durante el curso en una galería de arte: los dibujos se acumulan durante meses y se guardan al comenzar el siguiente año escolar para dejar lugar a nuevas obras. Esa costumbre puede convertirse en un ritual familiar que refuerza a los niños, según las investigaciones de Carol Dweck y Elizabeth Gunderson.

Los estudios vinculados a Dweck, conocida por sus trabajos sobre la mentalidad de crecimiento, indican que reconocer el empeño antes que el talento favorece una relación más sana con el aprendizaje y el error. El mensaje no consiste en decir “qué artista eres”, sino en valorar el trabajo que hubo detrás del dibujo.

Cuatro dibujos hechos por niños adheridos con imanes circulares de colores a la puerta metálica de un refrigerador.
Diversos dibujos infantiles hechos sobre papel cuelgan sujetos con imanes coloridos en la puerta de un refrigerador dentro de una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los elogios deben acompañarse de otros actos de reconocimiento si desean reforzar la autoestima

Si bien colgar tareas, dibujos o reconocimientos en el refrigerador puede comunicarle al niño que su trabajo tiene un lugar visible en la vida familiar también es importante señalar que la psicología no ha demostrado que ese gesto, por sí solo, eleve la autoestima o garantice mejores calificaciones. Su efecto depende del mensaje que lo acompaña y de la dinámica cotidiana en casa.

La señal más útil es: “Vi lo que hiciste y me interesa”. Esa atención puede reforzar la sensación de competencia y pertenencia. En un estudio de 2023, Mia Radovanovic, Antonia Soldovieri y Jessica Sommerville hallaron que el elogio centrado en el proceso —esfuerzo y acciones— se asoció con mayor persistencia.

Por el contrario, el exceso de elogios desconectados de lo que el niño hacía se relacionó con menor persistencia.

Por eso, el refrigerador funciona mejor si abre una conversación concreta. En vez de “eres un artista” o “qué inteligente”, conviene decir: “Usaste muchos detalles en este dibujo”, “Veo que corregiste esta parte” o “Te quedaste trabajando hasta terminarlo”. Así se reconoce lo que el niño controla: su interés, decisiones, práctica y constancia.

También hay razones para evitar convertir la puerta del refrigerador en un tablero de resultados. La investigación reciente indica que los niños distinguen si el elogio es preciso o si se reparte de forma indiscriminada. Un estudio de 2025 con niños de 4 y 5 años muestra que pueden inferir qué tan informativa es la aprobación de un adulto según si guarda relación con la calidad del trabajo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una profesora entrega un trofeo a un alumno en reconocimiento a su desempeño académico, mientras sus compañeros aplauden en un ambiente escolar decorado con dibujos infantiles. El momento resalta la importancia de motivar y reconocer los logros educativos de los niños en la escuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido es importante señalar que el elogio exagerado o poco creíble puede tener el efecto contrario. Un estudio publicado en 2025 encontró que la percepción de halagos inflados o minimizados por parte de los padres se asocia con más indicadores de desajuste emocional y perfeccionismo en estudiantes. No prueba que un “qué bonito” cause esos problemas, pero sí apunta a que la retroalimentación debe ser congruente con lo que el niño hizo.

En términos prácticos:

  • Exhibe también borradores, intentos y tareas que requirieron esfuerzo; no sólo diplomas o calificaciones altas.
  • Pídele que elija qué dibujo o tarea quiere poner y cuándo retirarlo. Esto cuida su autonomía.
  • Evita comparaciones entre hermanos: cada niño debe sentir que su trabajo se valora sin competir.
  • Rota los trabajos y guarda algunos en una carpeta. No hace falta conservarlo todo para que el gesto tenga sentido.
  • No uses la exhibición como condición de afecto: “Lo ponemos porque te esforzaste” es distinto de “Sólo se cuelga lo que está perfecto”.

En síntesis, colgar una tarea no transforma por sí solo la autoestima. Puede ser un gesto de reconocimiento y vínculo cuando el niño percibe interés real, comentarios específicos y libertad para crear sin la presión de tener que ser “el mejor”.

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