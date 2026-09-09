¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de septiembre? Reportan atrasos en Línea B

En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.
11:50 hsHoy
Usuarios reportan atrasos en Línea B, está detenida en ambos sentidos.
11:26 hsHoy
Usuarios reportan atrasos en estación Pantitlán, Línea 9.
11:01 hsHoy
El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este miércoles.