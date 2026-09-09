México

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de septiembre? Reportan atrasos en Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

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En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.

11:50 hsHoy

Usuarios reportan atrasos en Línea B, está detenida en ambos sentidos.

Metro CDMX
Reportan atrasos en Línea B del Metro CDMX, en ambos sentidos (@DGORESENDIZ/X)
11:26 hsHoy

Usuarios reportan atrasos en estación Pantitlán, Línea 9.

11:01 hsHoy

El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este miércoles.

Metro CDMX inicio de operaciones
Metro CDMX inicio de operaciones (foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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