Concanaco celebra ajustes fiscales incluidos en el Paquete Económico 2027. (Presidencia)

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Un día después de que se diera a conocer el Paquete Económico 2027, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) celebró los ajustes fiscales incluidos en la iniciativa, particularmente los cambios al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).

Concanaco atribuye a su gestión las mejoras al RESICO

Concanaco Servytur reconoció que la reforma fiscal para 2027 recoge planteamientos que la organización impulsó desde sus mesas de trabajo con el gobierno federal, enfocados en facilitar la formalidad y reducir cargas administrativas a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y a los negocios familiares.

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Para personas físicas, el límite de ingresos anuales para permanecer en RESICO subiría de 3.5 a 5 millones de pesos, lo que beneficiaría a talleres, restaurantes, fondas, comercios, tiendas de abarrotes y profesionistas independientes. La propuesta contempla:

Una nueva franja con tasa de 2.50% .

La posibilidad de reingresar al régimen para quienes cumplan requisitos y estén al corriente de sus obligaciones.

Para personas morales, un aumento del límite de 35 a 50 millones de pesos y la conversión del régimen en opcional, con posibilidad de elegir entre RESICO y el régimen general.

Hacienda entregó el Paquete Económico 2027 en la Cámara de Diputados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paquete Económico 2027 es reflejo del diálogo con presidencia

La iniciativa también fortalece los incentivos a la inversión para personas morales en RESICO: las deducciones por cargos diferidos pasarían de 5% a 10%; por erogaciones preoperativas, de 10% a 20%; y por regalías y asistencia técnica, de 15% a 30%.

“Esto demuestra que Concanaco fue escuchado y ahora se ven los resultados. Hemos llevado propuestas directamente a las mesas de trabajo, hemos dialogado con la presidenta Claudia Sheinbaum y con su equipo, y hoy vemos que varias de esas mejoras están reflejadas en la iniciativa. Nuestra convicción siempre ha sido la misma: no es la queja, es la solución”, señaló Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de Concanaco Servytur México, quien llamó al Congreso a analizar y aprobar las propuestas.

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Para el organismo, un sistema fiscal moderno debe permitir que un negocio pequeño crezca, contrate e invierta sin que ello implique mayor burocracia o costos desproporcionados. La Confederación anunció que dará seguimiento al resto del Paquete Económico 2027 mediante el diálogo con legisladores.

Bancos se suman al visto bueno de la consolidación fiscal, pugnan por reforma integral

Economistas de BBVA México consideraron que el Paquete Económico 2027 confirma una política fiscal “responsable y prudente”, el banco descartó problemas para financiar el déficit o alzas en las tasas de interés de la deuda, aunque advirtió que el país deberá enfrentar la baja recaudación mediante una reforma fiscal integral que atienda también los problemas operativos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y reduzca la informalidad.

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Los analistas de BBVA calificaron como positiva la mayor ejecución de contratos mixtos para infraestructura, aprovechando el ahorro interno canalizado a través de las Afores, y señalaron que revertir la incertidumbre en materia de estado de derecho, reforma judicial y marco regulatorio ayudaría a reactivar la inversión y el empleo formal.

Banamex, por su parte, proyectó una consolidación fiscal más lenta que la prevista por Hacienda, con un déficit de 4.3% del PIB en 2026 y de 4.1% en 2027, y consideró optimista la previsión de recaudación de la Secretaría de Hacienda. El banco advirtió que Pemex no alcanzará la autosuficiencia financiera prevista para 2027 y que la propuesta no incorpora una revisión amplia del sistema tributario, mientras las presiones de pensiones, salud, infraestructura y seguridad mantienen una trayectoria ascendente.

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