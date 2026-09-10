El Comando Norte de EEUU celebra la captura de alias “Pepa”, presunto líder de “La Línea” en Chihuahua

La célula delictiva del Cártel de Juárez fue relacionada a la masacre de la familia LeBarón (Infobae México / Jesús Aviles)

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El Comando Norte de Estados Unidos celebró este 9 de septiembre la detención de Epifanio “N”, alias “Pepa”, junto con su hijo Alejandro “N”, en el municipio de Ojinaga, Chihuahua. La corporación militar estadounidense calificó el operativo como “un duro golpe para las redes criminales transnacionales” y señaló que se trató de la primera detención de alto perfil de un líder clave de “La Línea” desde que el Cártel de Juárez fue designado como Organización Terrorista Extranjera.

El Comando Norte atribuyó el resultado al trabajo del Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Contra los Cárteles (JIATFCC, por sus siglas en inglés), que proporcionó apoyo de inteligencia junto con la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTaskForce) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals). La corporación felicitó en su mensaje al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General de la República por “la excelente ejecución táctica sobre el terreno”.

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Esto se sabe sobre la detención de alias “Pepa” y su hijo

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por las Comandancias de la XI Región Militar y la 5/a. Zona Militar, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional planeó y ejecutó una operación de precisión en el municipio de Manuel Ojinaga, Chihuahua, en coordinación con la Fiscalía General de la República.

Alejandro "N" (izquierda), hijo de Epifanio "N", alias "Pepa" (derecha), tras su detención en el municipio de Manuel Ojinaga, Chihuahua. Foto: Defensa

Las autoridades mexicanas confirmaron que el operativo se derivó de trabajos de inteligencia militar y del intercambio de información con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, específicamente con el US Marshals. El comunicado castrense no mencionó al Comando Norte de Estados Unidos.

Según los reportes oficiales, la coordinación binacional permitió ubicar y detener a Epifanio “N” en compañía de su hijo Alejandro “N” el pasado 8 de septiembre.

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respaldó la acción en un mensaje propio este mismo día, en el que resumió el operativo con la frase “información compartida, acción emprendida”.

Epifanio “N” cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición

El comunicado castrense de México detalló que Epifanio “N”, alias “Pepa”, fungía como jefe de plaza del municipio de Manuel Ojinaga para el grupo delictivo “La Línea”, facción dominante del Cártel de Juárez. Las autoridades lo señalaron como responsable de la producción y el trasiego de drogas, así como del tráfico de migrantes de México hacia Estados Unidos.

De acuerdo con el documento militar, “Pepa” cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. El comunicado también estableció un vínculo entre el detenido y Sergio Pedro “N”, alias “Checo”, identificado como jefe regional de “La Línea”.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos, encabezado por el secretario Marco Rubio, había designado al Cártel de Juárez como Organización Terrorista Extranjera el 16 de julio de 2026. El comunicado de esa designación señaló que sicarios de “La Línea” cometieron la masacre de 2019 en Sonora, en la que fueron asesinados nueve ciudadanos estadounidenses, tres adultos y seis niños de la familia LeBarón.

Las autoridades aseguraron armas, cargadores y vehículos durante el operativo

Durante la operación en Manuel Ojinaga, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron un inmueble, cinco armas de fuego, 16 cargadores y 400 cartuchos, además de dos vehículos. El comunicado militar no detalló el tipo de armamento asegurado ni las características de los vehículos decomisados, aunque en las imágenes oficiales se observan dos camionetas de la marca GMC, un rifle Mini Draco, tres armas cortas y un arma larga más, la cual se encuentra pintada de verde.

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Foto: Defensa

Los detenidos, junto con el material asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en el municipio de Chihuahua, para continuar con las actuaciones ministeriales correspondientes. El comunicado castrense no especificó los delitos por los que la FGR procesaría a los detenidos en territorio mexicano, más allá de la orden de extradición ya mencionada.

El Comando Norte cerró su publicación este 9 de septiembre con el hashtag #DefensaDeLaPatria y etiquetó a la Embajada de Estados Unidos en México.

Comando Norte de Estados Unidos: el mando que derribó cerca de 100 drones del narco en agosto

El Comando Norte de Estados Unidos no es una rama del ejército estadounidense, sino uno de los once mandos de combate unificados del Departamento de Defensa. Fue creado el 1 de octubre de 2002 con la misión de disuadir, detectar, negar y derrotar amenazas contra Estados Unidos, además de realizar actividades de cooperación en seguridad con aliados y apoyar a autoridades civiles.

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Logo del Comando Norte de Estados Unidos. Crédito: Redes Sociales

Su área de responsabilidad abarca el espacio aéreo, terrestre y marítimo del territorio continental de Estados Unidos y Alaska, así como las aguas circundantes hasta aproximadamente 500 millas náuticas, el Golfo de México, el Estrecho de Florida y porciones del Caribe. El comandante, el general Gregory M. Guillot, encabeza también el NORAD, mando binacional compartido con Canadá.

El Ejército de Estados Unidos derribó cerca de 100 drones sospechosos de pertenecer a cárteles mexicanos únicamente durante agosto, según reveló el corresponsal de Fox News Bill Melugin, quien atribuyó la información a un alto funcionario del Departamento de Guerra. Cada uno de estos derribos fue coordinado previamente con las autoridades militares y fronterizas mexicanas, según los reportes.

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Fotografía difundida por el Comando Norte de EEUU tras los derribos de finales de agosto. Crédito: U.S. Northern Command

Un antecedente de estas acciones ocurrió el 27 de agosto, cuando el Comando Norte confirmó, a través del Grupo de Trabajo Conjunto de la Frontera Sur (JTF-SB), el uso del sistema láser multipropósito de alta energía AMP-HEL para neutralizar tres drones durante la noche del 25 y 26 de agosto, el primer uso de este sistema contra aeronaves vinculadas a cárteles en la frontera sur.