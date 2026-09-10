América no logra cerrar el fichaje de Iván Tona y ya busca un reemplazo urgente

Tona ya no llegó al América (@Tona10)

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El América mantiene abierta la búsqueda de un mediocampista para reforzar su plantilla, pero el tiempo comienza a jugar en contra de la directiva.

Aunque Iván Tona apareció durante las últimas horas como una opción avanzada para llegar a las Águilas, la operación todavía no puede darse por concretada y el club deberá acelerar sus movimientos si quiere encontrar una solución antes del cierre del mercado.

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América y Tijuana no concretan el acuerdo por Iván Tona

La situación alrededor de Iván Tona no está definida. De acuerdo con lo explicado por León Lecanda, hasta este momento no existe un acuerdo cerrado entre el América y Tijuana, por lo que el mediocampista mexicano continúa siendo una posibilidad, pero prácticamente estaría descartado para llegar al conjunto dirigido por Guillermo Almada.

La prioridad de la directiva americanista continúa siendo incorporar un volante de contención, una posición que el cuerpo técnico considera necesaria para terminar de conformar la plantilla.

Sin embargo, concretar la llegada de Tona también implica resolver previamente una cuestión relacionada con el cupo de extranjeros.

(Especial)

El América tiene alternativas para liberar ese espacio. Una de ellas sería encontrar una salida para Raúl “Pantera” Zúñiga, ya sea mediante una venta o una cesión a otro equipo de la Liga MX.

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La otra posibilidad consiste en enviar a Ícaro Da Conceição a la categoría Sub-21, con lo que se abriría una plaza para registrar a otro futbolista extranjero.

La diferencia es que Tona, al ser mexicano, no ocuparía uno de esos lugares destinados a jugadores no formados en México.

Por ello, la directiva todavía analiza el escenario más conveniente mientras intenta destrabar las conversaciones con Tijuana.

El América tiene poco tiempo para encontrar un reemplazo

El panorama se vuelve todavía más complicado por los tiempos del mercado. Lecanda explicó que existe una diferencia importante entre la fecha límite para registrar jugadores y el momento en que deben cerrarse las operaciones entre clubes de la Liga MX.

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El libro de pases del futbol mexicano tiene como límite el viernes a las 23:59 horas, pero las negociaciones entre equipos de la propia Liga MX deben quedar resueltas durante este miércoles. Esto significa que el América y Tijuana necesitan alcanzar un acuerdo cuanto antes si quieren que Tona pueda cambiar de camiseta.

La situación también afecta a cualquier otra alternativa que la directiva azulcrema pretenda buscar dentro del futbol mexicano. Si el acuerdo con Xolos no se concreta durante este día, el margen para reaccionar será considerablemente menor.

Luis Chávez también se aleja

Uno de los nombres que todavía permanece en el radar es Luis Gerardo Chávez, aunque la posibilidad de incorporar al mediocampista luce complicada.

REUTERS/Henry Romero

El América no habría descartado completamente esa opción, pero el tiempo y las condiciones de la negociación dificultan que pueda convertirse en una solución de último momento.

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Por ello, la directiva deberá tomar una decisión prácticamente contrarreloj. Continuar con las conversaciones por Tona, insistir por Chávez o explorar otra alternativa serán movimientos que tendrán que realizarse con rapidez si el objetivo es darle a Almada el mediocampista que todavía necesita.

El escenario deja al América ante una carrera contra el reloj. Iván Tona continúa siendo una posibilidad, pero mientras no exista un acuerdo definitivo con Tijuana, las Águilas no pueden contar con él como refuerzo.

Con una ventana muy reducida para concretar operaciones dentro de la Liga MX, la prioridad ahora es encontrar un volante de contención que pueda cubrir esa necesidad antes de que el mercado cierre por completo.

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