La insólita razón por la que Miguel Borja llegó al Club América y no a Cruz Azul

El delantero colombiano de 33 años llegó con un acuerdo de un año con el que considera el "más grande de México", tras dejar el Al-Wasl. (Especial)

Guardar

El fichaje de Miguel Borja por el América en el Apertura 2026 no fue un movimiento cualquiera.

El delantero colombiano de 33 años estuvo a punto de convertirse en refuerzo de Cruz Azul meses antes, incluso entrenó en La Noria y pasó exámenes médicos. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado y ahora vestirá la camiseta azulcrema.

América firmó a Miguel Borja por un año con un contrato cercano a los 2 millones de dólares y un salario anual aproximado de 3 millones. (X/ @ClubAmerica)

La explicación no se reduce a un solo factor: detrás de esta operación hay una mezcla de decisiones familiares y estrategia económica que marcaron el desenlace. América supo aprovechar el contexto y capitalizar lo que Cruz Azul dejó escapar.

El fracaso administrativo de Cruz Azul

La Máquina tenía todo listo para anunciar al colombiano en diciembre de 2025. El jugador llegó libre tras salir de River Plate y estaba dispuesto a firmar. Sin embargo, la directiva no logró liberar a tiempo una plaza de extranjero.

PUBLICIDAD

Exámenes médicos aprobados : Borja cumplió con todos los requisitos físicos.

Entrenamientos en La Noria : se integró provisionalmente mientras esperaba el registro.

Problema con Mateusz Bogusz : su salida hacia la MLS se complicó y bloqueó la inscripción.

Semanas de espera: el delantero y su familia permanecieron poir días en un hotel sin certezas.

Miguel Borja estuvo cerca de ser refuerzo de Cruz Azul en diciembre de 2025, luego de incluso entrenar en La Noria y pasar los exámenes médicos. (X/ @DavidFaitelson_)

El resultado fue un desgaste emocional y profesional. Borja terminó aceptando la propuesta del Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, dejando a Cruz Azul con la sensación de haber perdido un fichaje seguro.

La seguridad familiar como prioridad

Cuando América apareció meses después, Borja ya tenía claro que debía salir de Medio Oriente. Según reportes de León Lecanda y Carlos Ponce de León, el colombiano priorizó la tranquilidad de sus cuatro hijos ante la tensión bélica en la región.

Alarmas y ataques con misiles : la familia vivió momentos de incertidumbre en Dubái.

Decisión personal : Borja aceptó rebajar sus pretensiones económicas para garantizar seguridad.

México como destino: la experiencia previa con Cruz Azul convenció a su entorno de que la vida en la CDMX era adecuada.

El colombiano habría priorizado la seguridad de sufamilia por la tensión bélica que se vive en Emiratos Árabes Unidos(crédito Al Wasl)

Además, la elección también habría sido impulsada por el apoyo mostrado por Cristian Borja y Raphael Veiga en su adaptación en Coapa.

La oportunidad económica del América

Las Águilas también jugaron con inteligencia financiera. Con 33 años, Miguel tenía un valor de mercado accesible y encajaba en la nueva política de fichajes del club.

PUBLICIDAD

Contrato de un año : firmado por alrededor de 2 millones de dólares.

Salario competitivo : cercano a los 3 millones anuales, pero menor al que percibía en Emiratos.

Modelo de fichajes : jugadores a bajo costo o préstamos estratégicos, como Edwin Cerrillo y Óscar Perea.

Confianza en el representante: Juan Pablo Pachón, también agente de Cristian Borja, generó credibilidad en la negociación.

El atacante colombiano confesó que América ya se había a proximado a él desde hace ocho años, tras su participación en el Mundial de Rusia 2028, lo cual lo llevó a calificar al club como "el más grande de México". (X/ @ClubAmerica)

Así, Cruz Azul lo perdió por lentitud y trabas administrativas; mientras que América, encabezado por Santiago Baños lo ganó por rapidez, gestión y apoyo ante el contexto personal del jugador.

En definitiva, Borja eligió un proyecto que le ofrecía estabilidad, confianza y la posibilidad de cumplir un deseo pendiente desde Rusia 2018, cuando ya había reconocido que América era “el más grande de México”.