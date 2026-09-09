Desmantelan red de extorsión en la Central de Abasto de Ecatepec: exigían cuota diaria a franeleros, pepenadores y locatarios

Entre las personas aprehendidas se encuentra una agente del Ministerio Público. Crédito: FGJEM

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desarticuló una red dedicada a la extorsión, el secuestro exprés y el narcomenudeo que operó durante meses al interior de la Central de Abasto de Ecatepec, con la detención de 10 personas, entre ellas una agente del Ministerio Público señalada de filtrar información a los líderes criminales.

Las capturas fueron resultado de 13 denuncias presentadas ante la FGJEM y de actos de investigación desarrollados a lo largo de seis meses, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por el Gabinete Nacional de Seguridad y la Mesa de Paz estatal. Los operativos se ejecutaron el 4 y 6 de julio; el 12, 19 y 20 de agosto; y por último este 9 de septiembre.

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Este 9 de septiembre la Fiscalía Mexiquense dio a conocer los avances de la investigación en contra de los presuntos criminales. Crédito: FGJEM

Entre los detenidos figuran Jorge Antonio “N”, alias “Coronel”, y Alejandro “N”, alias “El Gordo”, identificados como líderes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y de la Organización de Comercio, Transporte, Productores y Campesinos de Alta Participación Social de México (COTRAMEX), respectivamente.

Las detenciones se ejecutaron en seis operativos entre julio y septiembre

La primera captura ocurrió el 4 de julio, cuando elementos de la Fiscalía mexiquense detuvieron a “Coronel” en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, en colaboración con la Procuraduría General de Justicia de esa entidad.

Detención de Jorge Antonio "N". Crédito: FGJEM

Según autoridades, Coronel se había trasladado a Hidalgo para evadir a las autoridades mexiquenses. El 10 de julio fue vinculado a proceso por secuestro exprés con fines de extorsión y quedó recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

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El 12 de agosto se realizó una segunda acción operativa que permitió la detención simultánea de cinco personas: Enrique “N”, alias “Siddhartha”, señalado como prestamista dentro de la Central, y el grupo integrado por Marco Antonio “N”, Roberto “N”, alias “El Abeja”, Vladimir Alejandro “N”, alias “El Mudo”, e Iván “N”, quienes se ostentaban como integrantes de una célula con orígenes en Jalisco dedicada a la venta de estupefacientes. Este último grupo fue vinculado a proceso el 20 de agosto por extorsión agravada y permanece recluido en el penal de Ecatepec con prisión preventiva. “Siddhartha” fue vinculado a proceso el 2 de septiembre por extorsión.

El 19 de agosto fue capturado Alejandro “N”, alias “El Gordo”, presunto líder de COTRAMEX, A.C., y dos días después, el 21 de agosto, cayeron Laura “N” y su hija Magaly “N”, identificadas como cobradoras de cuotas extorsivas. Las tres fueron vinculadas a proceso el 2 de septiembre por secuestro exprés con fines de extorsión: “El Gordo” quedó recluido en el penal de Texcoco, mientras que madre e hija permanecen en el de Ecatepec.

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La última detención se registró la mañana de este 9 de septiembre, cuando fue capturada la agente del Ministerio Público Isela “N”, puesta a disposición judicial en el Centro Penitenciario de Cuautitlán.

La red cobraba cuotas diarias a franeleros, pepenadores y locatarios bajo amenaza de despojo

De acuerdo con la investigación, la red exigía a un aproximado de 100 franeleros el pago de una cuota diaria de 250 pesos para permitirles trabajar en la zona de la Central de Abasto. Los pepenadores debían entregar 20 pesos diarios, mientras que bodegas y comercios cubrían entre 500 y mil pesos según el tamaño del negocio.

Este esquema se sostenía en la posición de poder que había ejercido previamente un hombre identificado como Miguel Ernesto “N”, alias “El Maiky”, esposo de Laura “N” y detenido en agosto de 2025 por portación de arma de fuego. Antes de su captura, cobraba cuotas a franeleros, pepenadores y locatarios; tras su detención, Laura “N” presuntamente asumió esa función junto con su hija.

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El Gordo se hacía pasar por servidor público para amedrentar a sus víctimas. Crédito: FGJEM

Las autoridades revelaron este 9 de septiembre que “El Gordo” utilizaba además la simulación de cargos públicos para intimidar a sus víctimas: se presentaba como Fiscal Regional, Ministerio Público, Magistrado, Legislador e incluso abogado sin contar con cédula profesional.

En el caso de una familia interceptada el 16 de febrero en Santiago Tolman, Otumba, los agresores alegaron que su remolque era robado y, según la víctima, uno de ellos advirtió: “soy abogado… o metes la traila con tus cosas a la casa o te vas al bote, nosotros conocemos a muchos diputados y si quieres tus cosas, vas a tener que entregarnos 100 mil pesos”.

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Además, las investigaciones señalaron que el hombre con el alias de “Siddhartha” operaba como prestamista con presunta autorización de integrantes de la Mesa Directiva de la Central, imponiendo réditos y cuotas bajo amenaza de despojo. Un caso documentado ocurrió el 18 de mayo en Nezahualcóyotl, donde exigió 500 pesos semanales a una vendedora de cosméticos.

El grupo con orígenes en Jalisco, por su parte, “alineaba” a comerciantes y cometió extorsión agravada contra un vendedor ambulante al que amagó con arma de fuego para cobrarle “derecho de piso”.

Isela "N", agente del Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense detenida este 9 de septiembre. Crédito: FGJEM

La agente Isela “N” completaba el esquema desde dentro de la propia Fiscalía: presuntamente entregaba información sobre investigaciones en curso y alertaba a “El Gordo” sobre operativos que pudieran afectarlo, lo que facilitaba la evasión de la justicia y la intimidación de denunciantes.

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La Fiscalía aseguró seis inmuebles, 20 vehículos y decenas de animales vinculados a “Coronel”

Estos son los inmuebles vinculados con "El Coronel". Crédito: FGJEM

Los cateos derivados de la investigación permitieron asegurar seis propiedades relacionadas con Jorge Antonio “N”, alias “Coronel”: el Despacho de Abogados Coronel en Ecatepec, usado para ejecutar esquemas de despojo; un rancho conocido como “Xala” en Axapusco; un salón de fiestas y una propiedad privada en Ecatepec; una escuela de educación básica llamada “Coronel School Kids”; y el “Rancho Coronel”, también en Axapusco.

Vehículos asegurados por las autoridades mexiquenses. Crédito: FGJEM

En este último inmueble se localizaron tractores, maquinaria agrícola, remolques ganaderos y semovientes: 87 borregos, 24 caballos, 15 burros, nueve puercos y dos ponis. La Fiscalía también aseguró 20 vehículos, entre ellos 16 camionetas de marcas Ford, Chevrolet, GMC, RAM, Mazda, Nissan y Land Rover, además de un Dodge Challenger, dos autos clásicos y una cuatrimoto. La Fiscalía investiga la procedencia y licitud de los recursos usados para adquirir estos bienes.

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Integrantes de la Mesa Directiva de la Central de Abasto de Ecatepec fueron señalados como testigos de la defensa de “El Gordo”

Los antecedentes de alias “Coronel” incluyen investigaciones previas a cargo de autoridades federales, además de expedientes locales. Su vínculo con integrantes de USON y con actividades ilícitas al interior de la Central de Abasto quedó documentado en información técnica recabada durante la indagatoria.

Autoridades compartieron fotografías de "El Gordo". Crédito: FGJEM

En el caso de “El Gordo”, el análisis de las audiencias públicas ante el juez de control mostró que su defensa presentó como testigos a favor a integrantes de la Mesa Directiva de la Central de Abasto de Ecatepec: A.N.R., apoderado legal; R.C.R.P., integrante de gabinete; y Carla “N”, administradora del recinto.

Las autoridades detallaron que esta última enfrenta una denuncia penal por presunto fraude cometido en abril de 2024, relacionado con la venta de una bodega dentro de la propia Central de Abasto.

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