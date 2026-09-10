La Casa de los Famosos hace cambios para competir con La Granja VIP y mueve el horario de nominaciones

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La Casa de los Famosos México modifica el horario de su gala de nominación por primera vez en la temporada, un movimiento que coincide con la disputa de audiencia que Televisa libra contra TV Azteca desde el estreno de La Granja VIP 2. La producción adelantó el arranque de la transmisión del miércoles 9 de septiembre, correspondiente a la séptima semana de competencia y bautizada como “la nominación del terror”.

Según el sitio oficial del programa, la pregala inicia a las 9:00 de la noche en exclusiva por ViX, media hora antes de su horario habitual. La gala se transmitirá de 9:30 a 11:30 de la noche por Las Estrellas y la postgala cerrará a las 12:00 de la noche, también en exclusiva por ViX.

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El sitio oficial calificó el ajuste como “muy inusual” y precisó que ocurre “por única ocasión”. El horario regular de la gala de nominación era a las 22:00 horas, con una pregala que arrancaba a las 21:30.

La nominación del terror de La Casa de los Famosos México 2026

Nominación del Terror ya pasó en La Casa de los Famosos de Telemundo

El adelanto de horario responde a una dinámica especial dentro del reality. Canal 5 anunció que “los monstruos se apoderan de La Casa de los Famosos México 2026” y adelantó que los habitantes enfrentarían “una nominación inusual” con “un giro de terror”.

El sitio oficial del programa describió el escenario como la llegada de “seres del más allá” que invaden la casa y complican el proceso de nominación de los participantes. La dinámica de terror llega justo después de la salida voluntaria de Gala Montes, con Mariana Ochoa ya nominada por decisión directa de Brianda Deyanara.

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El primer domingo de competencia directa favoreció a Televisa

El 6 de septiembre marcó el primer enfrentamiento directo entre ambos realities, luego de que La Granja VIP decidiera coincidir en pantalla con su rival por primera vez. La Casa de los Famosos México registró 5,722,000 espectadores esa noche, frente a 4,926,000 de La Granja VIP, una diferencia de 796,000 espectadores.

La Granja VIP 2 arranca este domingo 6 de septiembre, el reality de TV Azteca competirá con La Casa de los Famosos México

Otra medición atribuida a HR Media y difundida por el analista Hugo Maldonado, ubicó los números en 3.78 millones contra 2.25 millones, con una diferencia de 1.53 millones a favor del programa de Televisa. Ambas cifras coinciden en declarar ganador al reality de Las Estrellas en su primer round.

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TV Azteca cambió de estrategia respecto a 2025

TV Azteca modificó su planteamiento frente a la edición anterior de La Granja VIP, cuando el programa evitó coincidir con La Casa de los Famosos México y arrancó una semana después de la final de la edición previa. Esta temporada, la producción decidió enfrentar directamente a su competencia.

El cambio se hizo visible desde agosto, cuando La Granja VIP reveló a su primer granjero el mismo miércoles de nominación de La Casa de los Famosos México, en pleno horario del matutino Venga la Alegría. La producción de TV Azteca no confirmó entonces una hora exacta para el anuncio.

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Cronograma de actividades de La Granja VIP 2026. (X: @lagranjavipmx)

El premio de La Casa de los Famosos México se mantiene en 4,000,000 de pesos desde su primera edición, monto exclusivo para el ganador, sin compensación para segundo o tercer lugar. La Granja VIP ofrece un premio menor, lo que coloca al reality de TV Azteca en desventaja incluso antes de la disputa por el rating.

Wendy Guevara evita hablar de guerra entre televisoras

La conductora Wendy Guevara, integrante de las galas de ViX, fue cuestionada sobre si La Granja VIP representa una amenaza directa para el programa de Televisa. “No me gusta decir que compites, pero me gusta tener a alguien fuerte para que tú te esmeres más y lo des todo”, dijo Guevara.

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La conductora reconoció que la existencia de formatos similares eleva la exigencia para quienes trabajan en televisión, aunque insistió en que el reto no debe traducirse en ataques entre elencos ni entre empresas. “Que sientas esa competencia, pero bien sana”, agregó.

Conductores y miembros de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, la cual tendrá nuevas dinámicas. (Infobae/Jenifer Nava)

La Casa de los Famosos enfrenta problemas de contenido

La gala con horario y dinámica modificados llegó después de un movimiento inesperado dentro de la casa. Gala Montes, quien ingresó como competidora, abandonó la competencia por voluntad propia la tarde del 8 de septiembre, tras solo dos días dentro del encierro.

La producción, encabezada por Rosa María Noguerón, había permitido el ingreso de exhabitantes de temporadas anteriores para confrontar a los participantes actuales por su falta de contenido. Entre ellos estuvieron Alexis Ayala, Dalilah Polanco, Ricardo Peralta y Apio Quijano, quienes llegaron mediante la dinámica “Congelados” para incitarlos a mostrar más personalidad frente a cámaras.

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La gran final de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México está prevista para el domingo 4 de octubre por el Canal de las Estrellas y ViX, salvo cambios de última hora en la producción.