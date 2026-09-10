América ficharía a Santiago Bueno, compañero de Raúl Jiménez en Wolves

El uruguayo llegará al América.

Guardar

El América ya tendría prácticamente cerrado a su nuevo refuerzo para la defensa. Se trata de Santiago Bueno, zaguero uruguayo de 27 años que actualmente pertenece al Wolverhampton de la Premier League y que fue compañero de Raúl Jiménez en el conjunto inglés.

Las Águilas habrían alcanzado un acuerdo para incorporar al futbolista en calidad de préstamo, con lo que Guillermo Almada estaría cerca de sumar una pieza más para fortalecer la zona central de su equipo en el Apertura 2026.

PUBLICIDAD

Santiago Bueno, a detalles de convertirse en jugador del América

La llegada de Santiago Bueno al América se encuentra en la etapa final de las negociaciones.

De acuerdo con la información publicada este miércoles, el acuerdo entre las partes está prácticamente encaminado, aunque todavía deben cumplirse algunos pasos antes de que pueda ser anunciado oficialmente como nuevo futbolista azulcrema.

Entre ellos están la firma del contrato, el viaje del defensor a México y los correspondientes exámenes médicos.

Reuters/Andrew Couldridge

La operación aparece como una respuesta de la directiva a la necesidad de fortalecer la defensa después de la salida de Sebastián Cáceres, quien dejó al conjunto de Coapa para continuar su carrera con el Celta de Vigo de LaLiga española.

PUBLICIDAD

La incorporación de Bueno permitiría a Almada ampliar sus alternativas en una posición que ha requerido atención durante el cierre del mercado.

El uruguayo, de 1.91 metros de estatura, destaca por su fortaleza física y capacidad en el juego aéreo, características que pueden resultar importantes para una defensa que busca ganar presencia en ambas áreas.

Además, su experiencia en el futbol europeo representa uno de los principales argumentos para apostar por su incorporación.

¿Quién es Santiago Bueno, nuevo refuerzo del América?

Bueno comenzó su formación en Peñarol y posteriormente dio el salto al futbol europeo. En 2017 fue adquirido por el Barcelona, aunque su desarrollo continuó en el futbol español con el CF Peralada antes de llegar al Girona en 2019.

PUBLICIDAD

Con el conjunto catalán consiguió consolidarse como defensor y fue parte del plantel que logró el ascenso a LaLiga.

Reuters/Jason Cairnduff

Su rendimiento le permitió mantenerse en el futbol español hasta que en 2023 apareció la oportunidad de incorporarse al Wolverhampton, donde ha tenido participación tanto en la Premier League como en la Championship.

Actualmente forma parte de la plantilla de los Wolves junto a Raúl Jiménez, aunque el club disputa esta temporada la segunda división inglesa.

Su trayectoria también incluye presencia con las categorías juveniles de Uruguay, desde la Sub-17 hasta la Sub-23. Con la selección Sub-20 conquistó el Campeonato Sudamericano de 2017 y posteriormente recibió su primera convocatoria con el combinado mayor. Incluso fue considerado dentro del grupo uruguayo que participó en el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Por características y experiencia, el defensor podría convertirse en una pieza importante para el proyecto de Guillermo Almada, especialmente si consigue adaptarse rápidamente al futbol mexicano y a las exigencias del América.

El movimiento todavía necesita superar los últimos procedimientos para hacerse oficial, pero todo apunta a que Santiago Bueno está muy cerca de vestir los colores de las Águilas.

Su llegada reforzaría una defensa que ha sufrido modificaciones importantes durante el Apertura 2026 y le daría a Almada una alternativa con experiencia internacional para afrontar la segunda parte del torneo.

Con la llegada de Santiago Bueno, el América estaría sumando otro refuerzo para el Apertura 2026, después de las incorporaciones de Miguel Borja, Óscar Perea, Edwin Cerrillo, Carlos Álvarez.

PUBLICIDAD

La directiva azulcrema ha reforzado distintas zonas de la plantilla durante el mercado, y ahora apunta nuevamente a la defensa con la incorporación del uruguayo, quien llegaría procedente del Wolverhampton para competir por un lugar en el equipo de Guillermo Almada.