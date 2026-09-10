México

Alfredo Adame se lanza contra La Casa de los Famosos México por “vulnerar” a Gala Montes: “¿Hasta dónde van a llegar por rating?”

La actriz salió de la competencia apenas 48 horas después de haber ingresado

El actor arriba nuevamente al reality para ser uno de los panelistas de esta edición.
El actor arriba nuevamente al reality para ser uno de los panelistas de esta edición. (Zurisaddai González | Infobae México)
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Alfredo Adame cuestionó a la producción de La Casa de los Famosos México por la manera en que expuso a Gala Montes antes de su salida del reality. “¿Hasta dónde van a llegar por rating? Exponer a una mujer en un momento de evidente vulnerabilidad no es entretenimiento, es lucrar con su dolor”, escribió el conductor en sus redes sociales.

Montes abandonó la competencia apenas 48 horas después de haber ingresado como habitante sorpresa, el pasado domingo 6 de septiembre. Se trata de la cuarta baja no dada por votación del público en la edición 2026 del programa.

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Gala Montes con vestimenta negra, cabello oscuro con fleco rubio y maquillaje expresivo sobre un fondo de colores brillantes
Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

Adame remató su publicación con una frase directa: “No todo merece una cámara. No toda crisis merece convertirse en contenido”. Para el conductor, la dignidad humana “debería valer más que un punto de rating”.

La producción atribuye la salida a una decisión voluntaria

Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)
Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)

La Casa de los Famosos México informó la salida de Montes mediante un comunicado en Instagram el martes 8 de septiembre. “Gala decidió voluntariamente salir de LaCasaDeLosFamososMx y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos”, señaló el texto oficial.

El anuncio no detalló los motivos detrás de la determinación. La Jefa convocó a los habitantes a la sala para comunicar la noticia mientras Montes se negaba a bajar a la reunión. “Quiero darles la tranquilidad, Gala está bien, pero tomó la decisión de abandonar la competencia”, anunció la voz del reality.

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Versiones alternas hablan de agresión a personal de producción

La cuenta de Instagram Chamonic revela que Gala Montes agredió a personal de La Casa de los Famosos México
La cuenta de Instagram Chamonic revela que Gala Montes agredió a personal de La Casa de los Famosos México

La cuenta de espectáculos Chamonic difundió en Instagram un relato que contradice la versión oficial. Según esa fuente, Montes llegó “muy descontrolada” a una llamada de Zoom para la prueba del presupuesto y pidió salir del programa, algo que la producción no permitió en un primer momento.

Me dicen que agredió a uno de producción y del staff, fue cuando le llamaron a su gente para que fuera por ella”, relató la cuenta, que agregó que una psicóloga y un médico atendieron a la actriz mientras esperaba la llegada de allegados. Chamonic concluyó: “No salió por su voluntad, la sacaron porque agredió a uno de producción”.

Los periodistas Jorge Carbajal, Joanna Vega-Biestro y Michelle Rubalcava escalaron la controversia al señalar que Montes habría sido retirada tras experimentar una crisis vinculada al consumo de sustancias. Vega-Biestro citó a una fuente con vínculos en el programa que sostuvo que la actriz solicitó a la producción proveerla de “cosas que necesitaba”, las cuales le fueron negadas.

Poncho de Nigris advirtió del riesgo antes de la salida

Poncho de Nigris aseguró que es él quien vetó al reality
Poncho de Nigris aseguró que Gala estaba a nada de un "brote psicótico" (YT: @PonchoDeNigrisOficial)

Poncho de Nigris, finalista de la primera edición del programa, había alertado sobre el estado emocional de Montes desde su ingreso. “Gala no anda pasando por un buen momento emocionalmente hablando. Es peligroso que la expongan así si saben que no está bien”, escribió en su cuenta de X.

El conductor fue más allá al señalar un riesgo concreto: “Está a nada de un brote psicótico. Eso no se hace ni por todo el rating”. De Nigris también planteó que la actriz habría ingresado al reality tras atravesar “problemas con los excesos”.

La madre de Gala Montes cuestionó su reingreso desde el inicio

Crista Montes se preocupa por el bienestar de la actriz y considera que la producción la estaba exhibiendo en La Casa de los Famosos México 2026
Crista Montes se preocupa por el bienestar de la actriz y considera que la producción la estaba exhibiendo en La Casa de los Famosos México 2026

Crista Montes de Oca, madre de la actriz, había manifestado su desacuerdo con el ingreso de su hija a la competencia desde antes de que se formalizara la salida. “Como madre quiero expresar que no estoy de acuerdo en cómo la exponen. Sé que es mayor de edad y respeto que no quiera recibir mi ayuda, pero eso no elimina mi preocupación por su bienestar”, escribió en Instagram.

Crista fue enfática al señalar la responsabilidad de la producción: “Una producción también tiene la responsabilidad de cuidarlos, no todo debe ser espectáculo”. Cerró su mensaje con una frase que resume su postura: “Antes que el rating debe estar la humanidad”.

Gala rompió el silencio con un mensaje breve en Instagram

Gala Montes comparte historia de Instagram y asegura que está bien tras salir de La Casa de los Famosos México
Gala Montes comparte historia de Instagram y asegura que está bien tras salir de La Casa de los Famosos México

Horas después de su salida, la actriz publicó una historia en Instagram grabada acostada en una cama con las luces apagadas. “Ya estoy bien, estoy descansando un ratito, estaba muy cansada porque saben que estaba entrenando ahí con Yahir, mañana o en estos días les cuento más”, dijo, sin ofrecer una explicación concreta sobre los motivos de su salida.

La actriz también aprovechó un mensaje posterior en X para dispararle a sus excompañeros. Junto a una foto de Memo Schultz, escribió: “Ya se fue Gala Montes y se volvieron a quedar los muebles de la casa otra vez”, y remató: “Sáquenlos, nomás andan cobrando, de a gratis”. En el mismo tuit enlistó a sus favoritos dentro del reality: Karina, Masad, Brianda y Yahir.

No es el primer episodio polémico de Gala en el formato

Adrián Marcelo y Gala Montes (ViX)
Adrián Marcelo y Gala Montes (ViX)

La salida de este 2026 se suma a un historial de conflictos previos de la actriz dentro del reality. En la segunda temporada, transmitida en 2024, Montes protagonizó un enfrentamiento con Adrián Marcelo después de que el conductor cuestionara públicamente su diagnóstico de depresión y sugiriera que “entra y sale del estado de ánimo como un botón”.

Montes calificó a Marcelo de “narcisista, misógino y machista”. El conflicto escaló cuando el conductor dijo “una mujer menos para maltratar” tras la eliminación de la concursante Gomita, frase que provocó el retiro de al menos ocho marcas patrocinadoras.

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