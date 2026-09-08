Luis Ángel Malagón apunta a volver con América para el Clásico Joven contra Cruz Azul

El portero reapareció previamente con la Sub-21 ante Atlético San Luis, Puebla y Xolos, un proceso que le devuelve ritmo antes de volver al Estadio Azteca. REUTERS/Henry Romero

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Seis meses después de salir en camilla ante Philadelphia Union, Luis Ángel Malagón vuelve a entrenar con el grupo principal en América.

El portero atraviesa la última parte de una recuperación que lo dejó sin Copa Mundial y obliga a las Águilas a reorganizar su arco durante buena parte del año.

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Luis Ángel Malagón vuelve a entrenar con el primer equipo del América seis meses después de salir en camilla ante Philadelphia Union. (X/ @ClubAmerica)

Su reincorporación llega en la semana en que los azulcremas enfrentan a Cruz Azul. El cuerpo técnico de Guillermo Almada estaría valorando si el trabajo acumulado con la Sub-21 basta para llevarlo al Estadio Azteca, mientras Rodolfo Cota sostiene el puesto con actuaciones que complicarán una decisión inmediata.

Malagón vuelve seis meses después de la lesión ante Philadelphia Union

El camino de Luis Ángel Malagón hacia el Clásico Joven comienza con una lesión que cambió sus planes para 2026. El portero se lastimó el 10 de marzo durante el partido de América ante Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup.

10 de marzo de 2026: Malagón sufrió la lesión en el tendón de Aquiles durante el duelo internacional.

11 de marzo de 2026: América confirmó que el portero presentó una ruptura del tendón y sería sometido a una operación .

La lesión lo dejó fuera del Mundial 2026 , al que llegaba como la opción más fuerte para ocupar el arco de la Selección Mexicana .

Los primeros cálculos médicos ubicaron su posible retorno entre octubre y diciembre de 2026 , debido a la complejidad de una recuperación de este tipo.

Rodolfo Cota tomó el puesto en América mientras el michoacano llevaba su rehabilitación.

La lesión de Malagón en el tendón de Aquiles en la Concachampions cambió sus planes rumbo al Mundial 2026 con la Selección Mexicana. (Foto: Kyle Ross-Imagn Images)

De esta manera, Malagón atravesó una recuperación que en sus primeras semanas limitó su movilidad. A inicios de abril ya realizaba ejercicios de fuerza en Coapa, aunque todavía utilizaba muletas y una bota de apoyo para desplazarse.

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El arquero aceleró su rehabilitación y sumó minutos con la Sub-21

La evolución física de Malagón ha sido más corta que los pronósticos que se manejaron tras la cirugía. En agosto, el propio jugador estimó que podría volver a la actividad entre dos semanas y un mes, luego de que el reporte médico se ajustará al tratamiento.

El arquero reconoció que durante el primer mes y medio de recuperación todavía dependía de muletas .

Después incorporó trabajos de fuerza, movilidad y ejercicios específicos para recuperar estabilidad en la pierna afectada.

A mediados de agosto reapareció con la Sub-21 de América ante Atlético San Luis .

En ese partido jugó 45 minutos , portó el gafete de capitán y mantuvo su portería sin goles durante el tiempo que permaneció en el campo.

Más tarde sumó actividad ante Puebla y Xolos, con lo que completó tres partidos en el proceso de retorno competitivo.

El portero sumó minutos con la Sub-21 del América ante Atlético San Luis, Puebla y Xolos en su retorno competitivo. (IG/ @angel_malagonv)

Así, el paso por la categoría juvenil permite a América medir la reacción de Malagón ante exigencias de juego reales. El portero necesita recuperar ritmo, confianza en los desplazamientos y continuidad antes de competir de nuevo por un lugar en el cuadro principal.

Cota sostiene el arco y Almada define la convocatoria ante Cruz Azul

El regreso de Malagón ocurre mientras Rodolfo Cota entrega resultados en la portería azulcrema. El arquero aprovechó la oportunidad durante el Apertura 2026 y llega al Clásico Joven con actuaciones que abren una disputa por la titularidad.

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Cota registra cuatro partidos de Liga MX en el torneo antes de la fecha FIFA.

En ese lapso sumó dos porterías en cero , 13 atajadas y dos goles recibidos .

También participó en la Leagues Cup , donde respondió en partidos que ayudaron al América a llegar a semifinales.

El guardameta mantiene opciones de iniciar ante La Máquina por el buen rendimiento que ha sostenido durante los meses de ausencia de su compañero.

Rodolfo Cota sostieneo el arco azulcrema en el Apertura 2026 con cuatro partidos de Liga MX, dos porterías en cero, 13 atajadas y dos goles recibidos. REUTERS/Eloisa Sanchez

Luis Ángel ya trabaja al parejo del plantel y su nombre aparece entre las opciones para la convocatoria. Almada deberá decidir si lo lleva al Estadio Banorte, si lo utiliza desde la banca o si reserva su regreso para el Clásico Nacional ante Chivas, previsto para el 19 de septiembre.