México Deportes

Luis Ángel Malagón apunta a volver con América para el Clásico Joven contra Cruz Azul

Seis meses después de romperse el tendón de Aquiles ante Philadelphia Union, el arquero ya trabaja al parejo en Coapa y entra al radar de Guillermo Almada

El portero reapareció previamente con la Sub-21 ante Atlético San Luis, Puebla y Xolos, un proceso que le devuelve ritmo antes de volver al Estadio Azteca. REUTERS/Henry Romero
El portero reapareció previamente con la Sub-21 ante Atlético San Luis, Puebla y Xolos, un proceso que le devuelve ritmo antes de volver al Estadio Azteca. REUTERS/Henry Romero
Guardar

Seis meses después de salir en camilla ante Philadelphia Union, Luis Ángel Malagón vuelve a entrenar con el grupo principal en América.

El portero atraviesa la última parte de una recuperación que lo dejó sin Copa Mundial y obliga a las Águilas a reorganizar su arco durante buena parte del año.

PUBLICIDAD

Luis Ángel Malagón vuelve a entrenar con el primer equipo del América seis meses después de salir en camilla ante Philadelphia Union. (X/ @ClubAmerica)

Su reincorporación llega en la semana en que los azulcremas enfrentan a Cruz Azul. El cuerpo técnico de Guillermo Almada estaría valorando si el trabajo acumulado con la Sub-21 basta para llevarlo al Estadio Azteca, mientras Rodolfo Cota sostiene el puesto con actuaciones que complicarán una decisión inmediata.

Malagón vuelve seis meses después de la lesión ante Philadelphia Union

El camino de Luis Ángel Malagón hacia el Clásico Joven comienza con una lesión que cambió sus planes para 2026. El portero se lastimó el 10 de marzo durante el partido de América ante Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup.

  • 10 de marzo de 2026: Malagón sufrió la lesión en el tendón de Aquiles durante el duelo internacional.
  • 11 de marzo de 2026: América confirmó que el portero presentó una ruptura del tendón y sería sometido a una operación.
  • La lesión lo dejó fuera del Mundial 2026, al que llegaba como la opción más fuerte para ocupar el arco de la Selección Mexicana.
  • Los primeros cálculos médicos ubicaron su posible retorno entre octubre y diciembre de 2026, debido a la complejidad de una recuperación de este tipo.
  • Rodolfo Cota tomó el puesto en América mientras el michoacano llevaba su rehabilitación.
La lesión de Malagón en el tendón de Aquiles en la Concachampions cambió sus planes rumbo al Mundial 2026 con la Selección Mexicana. (Foto: Kyle Ross-Imagn Images)
La lesión de Malagón en el tendón de Aquiles en la Concachampions cambió sus planes rumbo al Mundial 2026 con la Selección Mexicana. (Foto: Kyle Ross-Imagn Images)

De esta manera, Malagón atravesó una recuperación que en sus primeras semanas limitó su movilidad. A inicios de abril ya realizaba ejercicios de fuerza en Coapa, aunque todavía utilizaba muletas y una bota de apoyo para desplazarse.

PUBLICIDAD

El arquero aceleró su rehabilitación y sumó minutos con la Sub-21

La evolución física de Malagón ha sido más corta que los pronósticos que se manejaron tras la cirugía. En agosto, el propio jugador estimó que podría volver a la actividad entre dos semanas y un mes, luego de que el reporte médico se ajustará al tratamiento.

  • El arquero reconoció que durante el primer mes y medio de recuperación todavía dependía de muletas.
  • Después incorporó trabajos de fuerza, movilidad y ejercicios específicos para recuperar estabilidad en la pierna afectada.
  • A mediados de agosto reapareció con la Sub-21 de América ante Atlético San Luis.
  • En ese partido jugó 45 minutos, portó el gafete de capitán y mantuvo su portería sin goles durante el tiempo que permaneció en el campo.
  • Más tarde sumó actividad ante Puebla y Xolos, con lo que completó tres partidos en el proceso de retorno competitivo.
Luis Malagón presumió que retomó sus entrenamientos (IG/ @angel_malagonv)
El portero sumó minutos con la Sub-21 del América ante Atlético San Luis, Puebla y Xolos en su retorno competitivo. (IG/ @angel_malagonv)

Así, el paso por la categoría juvenil permite a América medir la reacción de Malagón ante exigencias de juego reales. El portero necesita recuperar ritmo, confianza en los desplazamientos y continuidad antes de competir de nuevo por un lugar en el cuadro principal.

Cota sostiene el arco y Almada define la convocatoria ante Cruz Azul

El regreso de Malagón ocurre mientras Rodolfo Cota entrega resultados en la portería azulcrema. El arquero aprovechó la oportunidad durante el Apertura 2026 y llega al Clásico Joven con actuaciones que abren una disputa por la titularidad.

  • Cota registra cuatro partidos de Liga MX en el torneo antes de la fecha FIFA.
  • En ese lapso sumó dos porterías en cero13 atajadas y dos goles recibidos.
  • También participó en la Leagues Cup, donde respondió en partidos que ayudaron al América a llegar a semifinales.
  • El guardameta mantiene opciones de iniciar ante La Máquina por el buen rendimiento que ha sostenido durante los meses de ausencia de su compañero.
Rodolfo Cota sostieneo el arco azulcrema en el Apertura 2026 con cuatro partidos de Liga MX, dos porterías en cero, 13 atajadas y dos goles recibidos. REUTERS/Eloisa Sanchez
Rodolfo Cota sostieneo el arco azulcrema en el Apertura 2026 con cuatro partidos de Liga MX, dos porterías en cero, 13 atajadas y dos goles recibidos. REUTERS/Eloisa Sanchez

Luis Ángel ya trabaja al parejo del plantel y su nombre aparece entre las opciones para la convocatoria. Almada deberá decidir si lo lleva al Estadio Banorte, si lo utiliza desde la banca o si reserva su regreso para el Clásico Nacional ante Chivas, previsto para el 19 de septiembre.

Temas Relacionados

Luis Ángel MalagónClub AméricaRodolfo CotaGuillermo AlmadaLiga MXMundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Prueba PISA 2025: así son las preguntas del examen en el que México no salió bien evaluado

El 69% de los alumnos de 15 años quedó por debajo del desempeño mínimo en matemáticas

Prueba PISA 2025: así son las preguntas del examen en el que México no salió bien evaluado

Gobierno de México reporta 8.6 millones de servicios mediante la estrategia Atención a las Causas

Rosa Icela Rodríguez informó que 53 instituciones participan en una estrategia enfocada principalmente en jóvenes y comunidades

Gobierno de México reporta 8.6 millones de servicios mediante la estrategia Atención a las Causas

Temblor hoy en México 8 de septiembre de 2026: se registra sismo de magnitud 4.1 en Matías Romero, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 8 de septiembre de 2026: se registra sismo de magnitud 4.1 en Matías Romero, Oaxaca

Checo Pérez ilusiona a la gente de Cadillac: “Algún día seremos el mejor equipo de la Fórmula 1”

El piloto mexicano reunió a los trabajadores de la escudería para compartir sus objetivos a futuro luego de competir en el Gran Premio de Italia

Checo Pérez ilusiona a la gente de Cadillac: “Algún día seremos el mejor equipo de la Fórmula 1”

Edson Álvarez es señalado de ser cómplice de secuestro, productor acusa a su suegro

El futbolista es señalado por el productor Juan José López Ordóñez de ser cómplice de secuestro por parte del padre de Sofía Toache

Edson Álvarez es señalado de ser cómplice de secuestro, productor acusa a su suegro
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

Aseguran más de 70 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un camión de tunas en la Aduana de Tijuana

De la guerra entre CJNG y el Cártel de Sinaloa a la caza de agentes: Tecate vive su escalada de violencia más intensa en 2026

Golpe a las finanzas de Los Mezcales en Colima: caen dos de sus operadores logísticos y administradores de recursos

Qué pasó con la esposa mexicana de Ryan Wedding, su novia colombiana y la ‘madame’ que mató por él

ENTRETENIMIENTO

Edson Álvarez es señalado de ser cómplice de secuestro, productor acusa a su suegro

Edson Álvarez es señalado de ser cómplice de secuestro, productor acusa a su suegro

Kenia Os, Gloria Trevi y Carlos Rivera encabezan el cartel de las Fiestas de Octubre 2026: sede, fechas y precio de los boletos

Gala Montes abandona de forma sorpresiva la Casa de los Famosos 2026

Gala Montes busca eliminar a los hombres de La Casa de los Famosos México 2026

‘Scream’, ‘Carrie’ y ‘Coraline’ regresan a Cinemex por Halloween: estos son los reestrenos de terror

DEPORTES

Checo Pérez ilusiona a la gente de Cadillac: “Algún día seremos el mejor equipo de la Fórmula 1”

Checo Pérez ilusiona a la gente de Cadillac: “Algún día seremos el mejor equipo de la Fórmula 1”

La evolución de River Plate, de un club de futbol a una marca global: “El estadio es un atractivo en sí mismo”

Erik Lira está de vuelta y se deja consentir por la afición cementera mientras reparte autógrafos

Raúl Alpízar deja la Dirección de Fuerzas Básicas de Pumas a mitad del Apertura 2026

Revelan precios de los boletos para el Clásico Nacional entre América y Chivas: fecha de venta y cómo comprar