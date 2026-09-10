Caso Carlos Manzo: Fiscalía destapa vínculo de "El Brilloso" con reconocido boxeador que extorsionaba a nombre del CJNG. Fiscalía de Michoacán / IG: crismedina.78

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Alexis Medina García, alias “El Brilloso”, y Christian Martín Medina García, alias “El Vikingo”, son hermanos, este vínculo fue expuesto por la Fiscalía de Michoacán. Ambos quedaron vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en Uruapan, Michoacán. El dato surgió a raíz de la más reciente detención dentro de la investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Los hermanos se habrían enlistado juntos en el CJNG meses antes del atentado en contra del edil de Uruapan, Carlos Manzo. Ambos realizaban labores delictivas bajo las órdenes de Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, líder regional de la organización criminal en la entidad.

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Dos caminos dentro de la misma estructura criminal

Christian Martín Medina García, “El Vikingo”, construyó su carrera como boxeador profesional, con un récord de ocho victorias, tres derrotas y un empate, y llegó a entrenar en el entorno del Canelo Team, siendo entrenado por Rigoberto Álvarez, hermano del Canelo Álvarez. Ese pasado deportivo contrasta con el señalamiento que hoy pesa sobre él: haber operado una célula de extorsión contra productores de aguacate en Uruapan.

Su hermano, Alexis, siguió una ruta distinta dentro de la misma organización. Se convirtió en operador regional del CJNG en Uruapan tras la detención de “El Licenciado”, ocurrida en noviembre de 2025 en la ciudad de Morelia. Alexis asumió las funciones que dejó vacantes ese líder regional.

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La captura de “El Vikingo” en Tiamba

La Fiscalía de Michoacán informó que el detenido es hermano de Cristian “N”, alias “El Vikingo”, capturado el pasado 7 de agosto en ese municipio. Según el organismo, a “El Vikingo” le fueron asegurados un arma de fuego, cartuchos para arma corta y bolsas con sustancia granulosa con características de metanfetamina.

Las autoridades de Michoacán lo vincularon con una célula identificada como “Los R’s”, brazo armado del CJNG en la región. Según esa versión, durante su entrevista con elementos de la Guardia Civil, “El Vikingo” reconoció que recibía órdenes directas de Rafael Álvarez Ayala, alias “El R-2”.

(IG: crismedina.78)

“El R-2” es señalado como hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R-1”, jefe regional del CJNG en Michoacán y que fue detenido el 30 de julio en Atotonilco El Grande, Jalisco. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán. “El Vikingo” se encuentra vinculado a proceso por extorsión y en prisión preventiva oficiosa.

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La detención de Alexis Medina en Zapopan

Alexis Medina García fue detenido este miércoles en el municipio de Zapopan, Jalisco, por el delito de homicidio calificado. El operativo fue resultado de un trabajo conjunto entre la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad de Michoacán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Caso Carlos Manzo: Fiscalía destapa vínculo de "El Brilloso" con reconocido boxeador que extorsionaba a nombre del CJNG. Fiscalía de Michoacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, agradeció la colaboración de las autoridades de Jalisco para localizar al detenido, quien organizaba desde esa entidad las actividades delictivas del CJNG en Uruapan.

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El expediente por el asesinato de Manzo

Jorge Armando Gómez Sánchez, “El Licenciado” o “El Contador”, es considerado por la fiscalía uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan. Fue detenido en noviembre de 2025, días después del atentado, y era descrito como el enlace directo entre la estructura operativa local y la jerarquía criminal encabezada por “El R-1”.

Foto: Facebook / Fiscalía de Michoacán

La causa por el asesinato de Manzo suma ya 32 personas detenidas. Entre ellas figuran Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, alias “El K-OZ”, jefe de plaza del CJNG y subordinado de “El Licenciado”; el taxista Rafael “N”, alias “La Aurora”; Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”; Héctor Hugo, alias “Manuel”, agente de la Policía de Investigación; y Juan Luis “N”, alias “El Comandante Gary”, elemento de la Guardia Civil estatal.

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