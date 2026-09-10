Aldo Rendón confiesa que espera volver al set de La Casa de los Famosos México

Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México (Televisa)

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Aldo Rendón, exparticipante de La Casa de los Famosos México 2026, confía en asistir a las últimas galas del programa una vez que estabilice su salud. El stylisy, quien abandonó la competencia el 1 de septiembre por motivos médicos, señala que espera mejorar en una o dos semanas.

“Ni siquiera he podido ir a las galas, esperemos que en una o dos semanas, o por lo menos a la última gala”, declaró Aldo en un encuentro con medios.

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Confirmó además que continúa bajo observación médica y que espera que su salud se optimice muy pronto.

Aldo mantiene apoyo a sus favoritos del reality

Aldo Rendón quiere a Karina Torres en la final (Captura de pantalla )

Pese a estar fuera de la competencia, Aldo asegura que sigue al pendiente de la dinámica del programa. “Hay que mandar buenas vibras, yo sigo apoyando a mis favoritos, a Karina, a Gema, a Ese Pérez, a Yahir”, expresó.

El stylist abandonó La Casa de los Famosos México tras cinco semanas de competencia, en un anuncio que Galilea Montijo presentó con la voz entrecortada durante la gala. “Me voy de la casa, las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí”, declaró entre lágrimas al momento de despedirse de sus compañeros.

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Aldo niega que la funa lo obligara a salir

Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México 4 el pasado martes 1 de septiembre, en redes circulan diferentes teorías del motivo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aldo rechaza tajantemente las versiones que apuntan a que su salida respondió a la presión de la audiencia por comentarios calificados de clasistas, homofóbicos y misóginos, y no a un problema de salud real. “¿Cuál funa? Me estaba muriendo ante los ojos del mundo”, respondió al ser cuestionado sobre el tema.

“Ay, cómo ching... con la funa, qué hueva esa gente que no le da para más”, agregó el estilista, visiblemente molesto por las especulaciones que circularon en redes sociales tras su salida abrupta del reality de Televisa.

El historial médico de Aldo incluye anemia y problemas hepáticos

Qué es la hepatoesplenomegalia, el padecimiento que sacó a Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México (RS)

Durante su estancia en la casa, Aldo habló abiertamente con sus compañeros sobre varios padecimientos que enfrenta desde hace años. Uno de ellos es la anemia, detectada antes de su ingreso al programa luego de estudios realizados por un cansancio que no lograba explicarse.

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También ha hablado del queratocono, una enfermedad ocular progresiva que adelgaza la córnea y distorsiona la visión, condición que padece desde joven y que lo ha llevado a someterse a cirugías con anillos y al uso de lentes de contacto especiales.

Días antes de su salida, el estilista presentó un ataque de gota, un tipo de artritis provocado por la acumulación de cristales de ácido úrico que le generó dolor intenso e inflamación en los pies, síntoma que notaron sus propios compañeros de competencia.

Aldo también nació con sordera en el oído izquierdo, una pérdida auditiva congénita que lo acompaña desde su nacimiento, aunque no la ha vinculado directamente con su salida del reality.

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El antecedente hepático más grave se remonta a 2010

Aldo Rendón reaparece tras su salida de La Casa de los Famosos México por problemas de salud. (IG: @aldorendon)

El episodio de salud más severo en el historial de Aldo está relacionado con su hígado y su vesícula. El estilista ha contado que atravesó una etapa de consumo excesivo de alcohol en la que llegó a beber hasta dos botellas de tequila al día durante semanas completas.

Ese consumo derivó en una infección grave que afectó su vesícula y amenazó con extenderse a otros órganos, en un cuadro cercano a la insuficiencia hepática. “Tenía todo, tenía pus en la vesícula, la vesícula me llenó de pus todos los demás órganos”, relató Aldo sobre aquel episodio, que ubica alrededor de 2010.

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La hospitalización derivada de esa crisis se extendió, según distintos relatos del propio estilista, entre mes y medio y seis meses. Aldo ha señalado que contó con el apoyo de Angélica Rivera, para quien trabajó como stylist durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El diagnóstico actual apunta a inflamación de hígado y bazo

El stylist dejó a preocupados a todos sus fans con sus más recientes declaraciones. (IG Aldo Rendón)

Sobre su condición médica más reciente, la que motivó su salida de la competencia, Aldo explicó que enfrenta una fuerte inflamación tanto en el hígado como en el bazo. “Traigo el hígado muy inflamado y el bazo también. Y como me da gota, no me podían dar medicamentos adentro, un desastre”, detalló.

Este cuadro corresponde al término médico hepatoesplenomegalia, un hallazgo que describe el aumento simultáneo de ambos órganos y que puede tener origen en infecciones, enfermedades hepáticas o trastornos de la sangre, sin que hasta el momento se haya determinado públicamente su causa exacta.

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Aldo aseguró que acude diariamente a citas médicas y que continúa en un proceso de diagnóstico. “He pasado de doctor en doctor, pero ahí vamos”, comentó, mientras días antes de sus compañeros notaron en él una tonalidad amarillenta en ojos y piel, signo de ictericia asociado a un mal funcionamiento hepático.